ລາຄາສົດJust Memecoinຂອງມື້ນີ້0.000286 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMEMECOINລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMEMECOINໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ໂລໂກ້ Just Memecoin

Just Memecoin ລາຄາ (MEMECOIN)

1 MEMECOIN ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.000286
$0.000286$0.000286
-7.92%1D
USD
Just Memecoin (MEMECOIN) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:17:53 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0002705
$ 0.0002705$ 0.0002705
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.0003189
$ 0.0003189$ 0.0003189
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0002705
$ 0.0002705$ 0.0002705

$ 0.0003189
$ 0.0003189$ 0.0003189

--
----

--
----

-3.22%

-7.92%

-34.08%

-34.08%

Just Memecoin (MEMECOIN) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.000286. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MEMECOINມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0002705 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.0003189, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MEMECOINລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MEMECOINມີການປ່ຽນແປງ-3.22%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -7.92%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -34.08%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Just Memecoin (MEMECOIN) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 53.97K
$ 53.97K$ 53.97K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານJust Memecoinການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 53.97K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMEMECOINແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ--. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ--.

Just Memecoin (MEMECOIN) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Just Memecoin ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000024599-7.92%
30 ມື້$ -0.001028-78.24%
60 ວັນ$ -0.00115-80.09%
90 ວັນ$ -0.007754-96.45%
Just Memecoin ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, MEMECOINບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000024599 (-7.92%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Just Memecoin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.001028 (-78.24%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Just Memecoin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, MEMECOIN ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00115 (-80.09%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Just Memecoin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.007754 (-96.45%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Just Memecoin (MEMECOIN)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າJust Memecoinປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Just Memecoin (MEMECOIN)

A pure meme token on the Bonk platform, focused on meme culture with ultra-simple logic and no complex concepts—its core essence is memecoin itself.

Just Memecoin ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Just Memecoin ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງMEMECOIN ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບJust Memecoin ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການJust Memecoin ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Just Memecoin ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Just Memecoin (MEMECOIN) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Just Memecoin (MEMECOIN) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບJust Memecoin.

ກວດເບິ່ງການJust Memecoinຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Just Memecoin (MEMECOIN) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງJust Memecoin (MEMECOIN) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MEMECOIN ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Just Memecoin(MEMECOIN)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Just Memecoin ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Just Memecoin ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

MEMECOIN ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ VND
7.52609
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ AUD
A$0.00043758
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ GBP
0.00021736
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ EUR
0.00024596
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ USD
$0.000286
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ MYR
RM0.0012012
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ TRY
0.01202916
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ JPY
¥0.043758
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ ARS
ARS$0.42307408
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ RUB
0.023166
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ INR
0.02534246
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ IDR
Rp4.76666476
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ PHP
0.0167739
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ EGP
￡E.0.01352208
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BRL
R$0.0015301
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ CAD
C$0.0004004
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BDT
0.03490344
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ NGN
0.412698
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ COP
$1.104246
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ ZAR
R.0.00496782
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ UAH
0.01202344
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.7044323
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ VES
Bs0.063778
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ CLP
$0.268268
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ PKR
Rs0.08081216
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ KZT
0.15021006
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ THB
฿0.00930072
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ TWD
NT$0.00882882
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ AED
د.إ0.00104962
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ CHF
Fr0.0002288
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ HKD
HK$0.00222222
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ AMD
֏0.1094093
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ MAD
.د.م0.00266266
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ MXN
$0.00529386
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ SAR
ريال0.0010725
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ ETB
Br0.04364932
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ KES
KSh0.03696264
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ JOD
د.أ0.000202774
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ PLN
0.00105534
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ RON
лв0.00126126
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ SEK
kr0.002717
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BGN
лв0.00048334
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ HUF
Ft0.09623042
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ CZK
0.00604318
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ KWD
د.ك0.000087802
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ ILS
0.00093522
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BOB
Bs0.00198198
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ AZN
0.0004862
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ TJS
SM0.00263692
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ GEL
0.00077792
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ AOA
Kz0.26166426
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BHD
.د.ب0.000107822
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BMD
$0.000286
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ DKK
kr0.00185328
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ HNL
L0.00753324
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ MUR
0.0131274
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ NAD
$0.0049478
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ NOK
kr0.00290004
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ NZD
$0.00050336
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ PAB
B/.0.000286
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ PGK
K0.00120406
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ QAR
ر.ق0.00104104
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ RSD
дин.0.02911766
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ UZS
soʻm3.44578234
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ ALL
L0.024024
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ ANG
ƒ0.00051194
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ AWG
ƒ0.00051194
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BBD
$0.000572
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BAM
KM0.00048334
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BIF
Fr0.841126
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BND
$0.0003718
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BSD
$0.000286
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ JMD
$0.04589728
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ KHR
1.14859316
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ KMF
Fr0.121836
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ LAK
6.21739118
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ LKR
රු0.08706126
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ MDL
L0.00483912
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ MGA
Ar1.288287
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ MOP
P0.002288
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ MVR
0.0044044
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ MWK
MK0.49652746
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ MZN
MT0.0182897
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ NPR
रु0.04058912
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ PYG
2.028312
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ RWF
Fr0.414986
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ SBD
$0.00235378
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ SCR
0.00411554
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ SRD
$0.0110968
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ SVC
$0.00249964
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ SZL
L0.0049478
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ TMT
m0.00100386
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ TND
د.ت0.000831116
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ TTD
$0.00193622
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ UGX
Sh0.996424
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ XAF
Fr0.162734
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ XCD
$0.0007722
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ XOF
Fr0.162734
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ XPF
Fr0.029458
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BWP
P0.00383812
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ BZD
$0.00057486
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ CVE
$0.02742168
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ DJF
Fr0.050622
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ DOP
$0.01839838
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ DZD
د.ج0.03741452
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ FJD
$0.00064922
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ GNF
Fr2.48677
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ GTQ
Q0.00219076
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ GYD
$0.05981976
1 Just Memecoin(MEMECOIN) ເຖິງ ISK
kr0.036036

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Just Memecoin

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Just Memecoin ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Just Memecoin

ມື້ນີ້ມີJust Memecoin (MEMECOIN) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MEMECOINແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.000286 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMEMECOINປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MEMECOINປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.000286. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງJust Memecoin?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMEMECOIN​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMEMECOIN?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMEMECOINແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMEMECOIN?
MEMECOIN ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMEMECOIN?
MEMECOINຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMEMECOIN?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMEMECOINແມ່ນ$ 53.97K USD.
ປີນີ້MEMECOINຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MEMECOIN ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMEMECOINການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:17:53 (UTC+8)

Just Memecoin (MEMECOIN) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

