ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດMcDonaldsຂອງມື້ນີ້298.11 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMCDONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMCDONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດMcDonaldsຂອງມື້ນີ້298.11 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMCDONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMCDONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MCDON

MCDON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MCDON

MCDON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MCDON Tokenomics

MCDON ການຄາດຄະເນລາຄາ

MCDON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ MCDON

MCDONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

MCDON Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ McDonalds

McDonalds ລາຄາ (MCDON)

1 MCDON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$298.11
$298.11$298.11
+0.42%1D
USD
McDonalds (MCDON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:49:54 (UTC+8)

McDonalds (MCDON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 295.23
$ 295.23$ 295.23
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 301.04
$ 301.04$ 301.04
ສູງກວ່າ 24H

$ 295.23
$ 295.23$ 295.23

$ 301.04
$ 301.04$ 301.04

$ 323.00794651626467
$ 323.00794651626467$ 323.00794651626467

$ 290.77283731780426
$ 290.77283731780426$ 290.77283731780426

+0.03%

+0.42%

-4.14%

-4.14%

McDonalds (MCDON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 298.11. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MCDONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 295.23 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 301.04, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MCDONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 323.00794651626467, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 290.77283731780426.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MCDONມີການປ່ຽນແປງ+0.03%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.42%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -4.14%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

McDonalds (MCDON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1688

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

$ 57.70K
$ 57.70K$ 57.70K

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

8.76K
8.76K 8.76K

8,759.73579942
8,759.73579942 8,759.73579942

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMcDonaldsການຊື້ຂາຍ$ 2.61M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 57.70K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMCDONແມ່ນ8.76Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ8759.73579942. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.61M.

McDonalds (MCDON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ McDonalds ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +1.2468+0.42%
30 ມື້$ -6.68-2.20%
60 ວັນ$ -20.34-6.39%
90 ວັນ$ +18.11+6.46%
McDonalds ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, MCDONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +1.2468 (+0.42%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

McDonalds ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -6.68 (-2.20%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

McDonalds ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, MCDON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -20.34 (-6.39%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

McDonalds ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +18.11 (+6.46%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ McDonalds (MCDON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າMcDonaldsປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ McDonalds (MCDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

McDonalds ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ McDonalds ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງMCDON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບMcDonalds ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການMcDonalds ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

McDonalds ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

McDonalds (MCDON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ McDonalds (MCDON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMcDonalds.

ກວດເບິ່ງການMcDonaldsຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

McDonalds (MCDON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMcDonalds (MCDON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MCDON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື McDonalds(MCDON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ McDonalds ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ McDonalds ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

MCDON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ VND
7,844,764.65
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ AUD
A$456.1083
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ GBP
226.5636
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ EUR
256.3746
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ USD
$298.11
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ MYR
RM1,252.062
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ TRY
12,538.5066
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ JPY
¥45,610.83
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ ARS
ARS$440,988.1608
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ RUB
24,143.9289
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ INR
26,403.6027
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ IDR
Rp4,968,498.0126
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ PHP
17,484.1515
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ EGP
￡E.14,082.7164
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BRL
R$1,594.8885
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ CAD
C$417.354
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BDT
36,381.3444
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ NGN
430,172.73
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ COP
$1,151,002.71
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ ZAR
R.5,172.2085
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ UAH
12,532.5444
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ TZS
T.Sh.732,456.27
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ VES
Bs66,478.53
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ CLP
$279,627.18
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ PKR
Rs84,233.9616
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ KZT
156,570.3531
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ THB
฿9,691.5561
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ TWD
NT$9,211.599
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ AED
د.إ1,094.0637
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ CHF
Fr238.488
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ HKD
HK$2,316.3147
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ AMD
֏114,041.9805
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ MAD
.د.م2,775.4041
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ MXN
$5,518.0161
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ SAR
ريال1,117.9125
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ ETB
Br45,497.5482
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ KES
KSh38,512.8309
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ JOD
د.أ211.35999
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ PLN
1,100.0259
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ RON
лв1,314.6651
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ SEK
kr2,829.0639
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BGN
лв503.8059
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ HUF
Ft100,272.2796
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ CZK
6,299.0643
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ KWD
د.ك91.51977
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ ILS
968.8575
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BOB
Bs2,065.9023
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ AZN
506.787
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ TJS
SM2,748.5742
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ GEL
810.8592
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ AOA
Kz272,743.8201
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BHD
.د.ب112.38747
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BMD
$298.11
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ DKK
kr1,931.7528
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ HNL
L7,852.2174
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ MUR
13,736.9088
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ NAD
$5,157.303
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ NOK
kr3,022.8354
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ NZD
$521.6925
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ PAB
B/.298.11
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ PGK
K1,255.0431
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ QAR
ر.ق1,085.1204
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ RSD
дин.30,353.5602
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ UZS
soʻm3,591,685.9209
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ ALL
L25,041.24
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ ANG
ƒ533.6169
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ AWG
ƒ533.6169
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BBD
$596.22
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BAM
KM503.8059
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BIF
Fr876,741.51
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BND
$387.543
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BSD
$298.11
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ JMD
$47,840.6928
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ KHR
1,197,227.6466
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ KMF
Fr126,994.86
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ LAK
6,480,652.0443
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ LKR
රු90,747.6651
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ MDL
L5,044.0212
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ MGA
Ar1,342,836.495
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ MOP
P2,384.88
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ MVR
4,590.894
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ MWK
MK517,551.7521
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ MZN
MT19,064.1345
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ NPR
रु42,307.7712
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ PYG
2,114,196.12
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ RWF
Fr432,557.61
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ SBD
$2,453.4453
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ SCR
4,477.6122
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ SRD
$11,566.668
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ SVC
$2,605.4814
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ SZL
L5,157.303
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ TMT
m1,046.3661
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ TND
د.ت866.30766
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ TTD
$2,018.2047
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ UGX
Sh1,038,615.24
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ XAF
Fr169,624.59
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ XCD
$804.897
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ XOF
Fr169,624.59
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ XPF
Fr30,705.33
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BWP
P4,000.6362
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ BZD
$599.2011
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ CVE
$28,582.7868
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ DJF
Fr52,765.47
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ DOP
$19,177.4163
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ DZD
د.ج38,998.7502
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ FJD
$676.7097
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ GNF
Fr2,592,066.45
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ GTQ
Q2,283.5226
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ GYD
$62,352.6876
1 McDonalds(MCDON) ເຖິງ ISK
kr37,561.86

ແຫຼງຂໍ້ມູນ McDonalds

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ McDonalds ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ McDonalds ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ McDonalds

ມື້ນີ້ມີMcDonalds (MCDON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MCDONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 298.11 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMCDONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MCDONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 298.11. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMcDonalds?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMCDON​ແມ່ນ​$ 2.61M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMCDON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMCDONແມ່ນ 8.76K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMCDON?
MCDON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 323.00794651626467 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMCDON?
MCDONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 290.77283731780426 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMCDON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMCDONແມ່ນ$ 57.70K USD.
ປີນີ້MCDONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MCDON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMCDONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:49:54 (UTC+8)

McDonalds (MCDON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

MCDON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 298.11 USD

ຊື້ຂາຍ MCDON

MCDON/USDT
$298.11
$298.11$298.11
+0.40%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,577.53
$104,577.53$104,577.53

-1.10%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,508.05
$3,508.05$3,508.05

-2.25%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$158.89
$158.89$158.89

-4.70%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2296
$1.2296$1.2296

-19.22%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,577.53
$104,577.53$104,577.53

-1.10%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,508.05
$3,508.05$3,508.05

-2.25%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$158.89
$158.89$158.89

-4.70%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2655
$2.2655$2.2655

-2.64%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16229
$0.16229$0.16229

-2.79%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000013800
$0.0000013800$0.0000013800

+246.55%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03400
$0.03400$0.03400

+240.00%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$66.116
$66.116$66.116

+210.46%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08087
$0.08087$0.08087

+189.64%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001800
$0.0000000000001800$0.0000000000001800

+80.00%