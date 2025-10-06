ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດMastercardຂອງມື້ນີ້543.56 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດMAONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວMAONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ MAON

MAON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ MAON

MAON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

MAON Tokenomics

MAON ການຄາດຄະເນລາຄາ

MAON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ MAON

MAONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

MAON Spot

ໂລໂກ້ Mastercard

Mastercard ລາຄາ (MAON)

1 MAON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$543.5
-0.38%1D
USD
Mastercard (MAON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:49:39 (UTC+8)

Mastercard (MAON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 541.37
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 559.85
ສູງກວ່າ 24H

$ 541.37
$ 559.85
$ 604.8777949802613
$ 541.1678571329096
-0.22%

-0.38%

-5.19%

-5.19%

Mastercard (MAON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 543.56. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, MAONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 541.37 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 559.85, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. MAONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 604.8777949802613, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 541.1678571329096.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, MAONມີການປ່ຽນແປງ-0.22%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.38%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -5.19%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Mastercard (MAON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2091

$ 1.10M
$ 56.55K
$ 1.10M
2.02K
2,020.90701222
ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານMastercardການຊື້ຂາຍ$ 1.10M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 56.55K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງMAONແມ່ນ2.02Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ2020.90701222. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.10M.

Mastercard (MAON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Mastercard ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -2.0732-0.38%
30 ມື້$ -38.51-6.62%
60 ວັນ$ -6.44-1.18%
90 ວັນ$ -6.44-1.18%
Mastercard ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, MAONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -2.0732 (-0.38%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Mastercard ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -38.51 (-6.62%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Mastercard ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, MAON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -6.44 (-1.18%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Mastercard ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -6.44 (-1.18%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Mastercard (MAON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າMastercardປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Mastercard (MAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Mastercard ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Mastercard ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງMAON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບMastercard ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການMastercard ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Mastercard ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Mastercard (MAON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Mastercard (MAON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບMastercard.

ກວດເບິ່ງການMastercardຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Mastercard (MAON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງMastercard (MAON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ MAON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Mastercard(MAON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Mastercard ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Mastercard ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

MAON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Mastercard(MAON) ເຖິງ VND
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ AUD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ GBP
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ EUR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ USD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ MYR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ TRY
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ JPY
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ ARS
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ RUB
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ INR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ IDR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ PHP
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ EGP
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BRL
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ CAD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BDT
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ NGN
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ COP
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ ZAR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ UAH
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ TZS
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ VES
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ CLP
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ PKR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ KZT
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ THB
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ TWD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ AED
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ CHF
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ HKD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ AMD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ MAD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ MXN
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ SAR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ ETB
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ KES
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ JOD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ PLN
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ RON
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ SEK
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BGN
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ HUF
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ CZK
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ KWD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ ILS
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BOB
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ AZN
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ TJS
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ GEL
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ AOA
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BHD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BMD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ DKK
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ HNL
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ MUR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ NAD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ NOK
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ NZD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ PAB
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ PGK
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ QAR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ RSD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ UZS
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ ALL
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ ANG
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ AWG
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BBD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BAM
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BIF
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BND
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BSD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ JMD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ KHR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ KMF
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ LAK
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ LKR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ MDL
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ MGA
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ MOP
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ MVR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ MWK
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ MZN
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ NPR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ PYG

1 Mastercard(MAON) ເຖິງ SBD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ SCR
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ SRD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ SVC
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ SZL
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ TMT
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ TND
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ TTD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ UGX
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ XAF
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ XCD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ XOF
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ XPF
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BWP
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ BZD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ CVE
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ DJF
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ DOP
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ DZD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ FJD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ GNF
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ GTQ
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ GYD
1 Mastercard(MAON) ເຖິງ ISK
ແຫຼງຂໍ້ມູນ Mastercard

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Mastercard ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Mastercard ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Mastercard

ມື້ນີ້ມີMastercard (MAON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ MAONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 543.56 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາMAONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​MAONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 543.56. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງMastercard?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງMAON​ແມ່ນ​$ 1.10M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງMAON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນMAONແມ່ນ 2.02K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງMAON?
MAON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 604.8777949802613 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງMAON?
MAONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 541.1678571329096 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດMAON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການMAONແມ່ນ$ 56.55K USD.
ປີນີ້MAONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
MAON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງMAONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:49:39 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

