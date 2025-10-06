ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດLit Protocolຂອງມື້ນີ້0.04592 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດLITKEYລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວLITKEYໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ LITKEY

LITKEY ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ LITKEY

LITKEY ເຈ້ຍຂາວ

LITKEY ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

LITKEY Tokenomics

LITKEY ການຄາດຄະເນລາຄາ

LITKEY ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ LITKEY

LITKEYຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

LITKEY Spot

LITKEY USDT-M Futures

ໂລໂກ້ Lit Protocol

Lit Protocol ລາຄາ (LITKEY)

1 LITKEY ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.04594
$0.04594$0.04594
-20.79%1D
USD
Lit Protocol (LITKEY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 21:16:14 (UTC+8)

Lit Protocol (LITKEY)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0399
$ 0.0399$ 0.0399
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.0656
$ 0.0656$ 0.0656
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0399
$ 0.0399$ 0.0399

$ 0.0656
$ 0.0656$ 0.0656

--
----

--
----

-2.05%

-20.79%

-8.16%

-8.16%

Lit Protocol (LITKEY) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.04592. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, LITKEYມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0399 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.0656, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. LITKEYລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, LITKEYມີການປ່ຽນແປງ-2.05%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -20.79%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -8.16%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Lit Protocol (LITKEY) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 72.09K
$ 72.09K$ 72.09K

$ 45.92M
$ 45.92M$ 45.92M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານLit Protocolການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 72.09K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງLITKEYແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 45.92M.

Lit Protocol (LITKEY) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Lit Protocol ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0120577-20.79%
30 ມື້$ -0.00408-8.16%
60 ວັນ$ -0.00408-8.16%
90 ວັນ$ -0.00408-8.16%
Lit Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, LITKEYບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0120577 (-20.79%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Lit Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00408 (-8.16%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Lit Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, LITKEY ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00408 (-8.16%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Lit Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00408 (-8.16%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Lit Protocol (LITKEY)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າLit Protocolປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Lit Protocol (LITKEY)

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Lit Protocol ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Lit Protocol ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງLITKEY ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບLit Protocol ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການLit Protocol ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Lit Protocol ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Lit Protocol (LITKEY) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Lit Protocol (LITKEY) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບLit Protocol.

ກວດເບິ່ງການLit Protocolຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Lit Protocol (LITKEY) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງLit Protocol (LITKEY) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ LITKEY ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Lit Protocol(LITKEY)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Lit Protocol ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Lit Protocol ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

LITKEY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ VND
1,208.3848
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ AUD
A$0.0702576
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ GBP
0.0348992
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ EUR
0.0399504
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ USD
$0.04592
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ MYR
RM0.1924048
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ TRY
1.9323136
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ JPY
¥7.02576
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ ARS
ARS$67.9285376
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ RUB
3.7227344
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ INR
4.073104
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ IDR
Rp765.3330272
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ PHP
2.6950448
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ EGP
￡E.2.1752304
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BRL
R$0.2470496
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ CAD
C$0.064288
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BDT
5.597648
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ NGN
66.0715328
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ COP
$177.29712
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ ZAR
R.0.8026816
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ UAH
1.9323136
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ TZS
T.Sh.113.103256
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ VES
Bs10.24016
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ CLP
$43.21072
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ PKR
Rs12.9825024
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ KZT
24.066672
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ THB
฿1.494696
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ TWD
NT$1.4180096
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ AED
د.إ0.1685264
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ CHF
Fr0.036736
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ HKD
HK$0.3567984
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ AMD
֏17.573584
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ MAD
.د.م0.4275152
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ MXN
$0.8554896
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ SAR
ريال0.1722
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ ETB
Br7.0331072
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ KES
KSh5.9333232
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ JOD
د.أ0.03255728
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ PLN
0.169904
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ RON
лв0.2029664
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ SEK
kr0.4389952
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BGN
лв0.078064
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ HUF
Ft15.5237152
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ CZK
0.973504
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ KWD
د.ك0.01409744
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ ILS
0.1496992
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BOB
Bs0.3173072
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ AZN
0.078064
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ TJS
SM0.4233824
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ GEL
0.1249024
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ AOA
Kz41.897408
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BHD
.د.ب0.01726592
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BMD
$0.04592
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ DKK
kr0.2980208
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ HNL
L1.2086144
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ MUR
2.107728
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ NAD
$0.801304
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ NOK
kr0.468384
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ NZD
$0.0808192
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ PAB
B/.0.04592
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ PGK
K0.1933232
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ QAR
ر.ق0.1671488
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ RSD
дин.4.6856768
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ UZS
soʻm546.6665792
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ ALL
L3.8623312
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ ANG
ƒ0.0821968
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ AWG
ƒ0.0821968
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BBD
$0.09184
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BAM
KM0.078064
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BIF
Fr135.41808
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BND
$0.059696
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BSD
$0.04592
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ JMD
$7.3715376
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ KHR
184.4174752
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ KMF
Fr19.56192
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ LAK
998.2608496
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ LKR
රු13.9954976
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ MDL
L0.7838544
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ MGA
Ar207.7824896
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ MOP
P0.36736
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ MVR
0.707168
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ MWK
MK79.583952
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ MZN
MT2.936584
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ NPR
रु6.5142112
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ PYG
325.66464
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ RWF
Fr66.72176
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ SBD
$0.3779216
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ SCR
0.640584
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ SRD
$1.781696
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ SVC
$0.4018
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ SZL
L0.8017632
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ TMT
m0.1611792
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ TND
د.ت0.13587728
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ TTD
$0.3113376
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ UGX
Sh159.98528
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ XAF
Fr26.22032
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ XCD
$0.123984
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ XOF
Fr26.22032
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ XPF
Fr4.72976
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BWP
P0.61992
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ BZD
$0.0922992
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ CVE
$4.4069424
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ DJF
Fr8.17376
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ DOP
$2.9544928
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ DZD
د.ج6.008632
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ FJD
$0.1046976
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ GNF
Fr399.2744
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ GTQ
Q0.3517472
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ GYD
$9.606464
1 Lit Protocol(LITKEY) ເຖິງ ISK
kr5.78592

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Lit Protocol

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Lit Protocol ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Lit Protocol ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Lit Protocol

ມື້ນີ້ມີLit Protocol (LITKEY) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ LITKEYແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.04592 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາLITKEYປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​LITKEYປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.04592. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງLit Protocol?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງLITKEY​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງLITKEY?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນLITKEYແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງLITKEY?
LITKEY ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງLITKEY?
LITKEYຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດLITKEY?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການLITKEYແມ່ນ$ 72.09K USD.
ປີນີ້LITKEYຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
LITKEY ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງLITKEYການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 21:16:14 (UTC+8)

Lit Protocol (LITKEY) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

