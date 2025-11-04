Line Protocol ປະຫວັດລາຄາ

Line Protocol (LINE) ປະຫວັດລາຄາ

ໄລຍະເວລາ: 2025-08-04 ~ 2025-11-04

  • ປະຈໍາວັນ
  • ປະຈຳອາທິດ
  • ປະຈໍາເດືອນ
ວັນທີເປີດສູງຕໍ່າປິດປະລິມານ
2025-11-04$ 0.0000187$ 0.0000187$ 0.0000114$ 0.0000114686.38K
2025-11-03$ 0.0000132$ 0.0000187$ 0.0000114$ 0.00001878.58M
2025-11-02$ 0.0000129$ 0.0000132$ 0.0000112$ 0.00001326.44M
2025-11-01$ 0.0000125$ 0.0000141$ 0.0000125$ 0.00001292.32M
2025-10-31$ 0.000015$ 0.0000279$ 0.0000113$ 0.0000125111.04M
2025-10-30$ 0.0000136$ 0.0000277$ 0.000011$ 0.000015363.73M
2025-10-29$ 0.0000136$ 0.000016$ 0.0000136$ 0.00001361.32M
2025-10-28$ 0.000012$ 0.0000136$ 0.00001$ 0.00001361.83M
ດາວໂຫຼດປະຫວັດຂໍ້ມູນ Line Protocol

ດາວໂຫຼດປະຫວັດປະຈໍາວັນໄດ້ຟຣີໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບ Line Protocol ເພື່ອຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານເອງ.

Line Protocol ລາຄາສົດ

$ 0.0000114

Line Protocol ປະຈຸບັນການຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ 0.0000114 USD. ມັນມີມູນຄ່າຕະຫຼາດ 0.00 USD ແລະ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຢູ່ທີ່ 120.87 USD. ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ LINE ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ໜ້າລາຄາສົດຂອງ MEXC.

ການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສະຖິຕິລາຄາສົດ Line Protocol, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດວິເຄາະແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ດ້ວຍຂໍ້ມູນແບບສົດໆຢູ່ປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສຳລັບ Line Protocol.

ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ: 2025-11-04 14:41:56 (UTC+8)

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Line Protocol MEXC

ກ່ຽວກັບ Line Protocol (LINE) ປະຫວັດລາຄາ

ການຕິດຕາມປະຫວັດລາຄາ Line Protocol ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ສະເໜີທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Line Protocol ໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ, ລວມທັງມູນຄ່າເປີດ, ມູນຄ່າສູງສຸດ ແລະ ລາຄາປິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະລິມານການຊື້ຂາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຫຼຸບການປ່ຽນແປງເປັນເປີເຊັນລາຍວັນຢ່າງໄວວາ, ເນັ້ນມື້ທີ່ມີລາຄາທີ່ໂດດເດັ່ນ. ​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ສັງ​ເກດ, ​Line Protocol ໄດ້​ບັນລຸ​ຄຸນຄ່າ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນຢູ່ທີ່ -, ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະດັບ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນທີ່ 0 USD. ຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ນຳສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນມາຈາກປະຫວັດການຊື້ຂາຍ MEXC ສະເພາະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຂໍ້ມູນປະຫວັດລາຄາ Line Protocol ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຢູ່ໃນໄລຍະຕ່າງໆ: 1 ມື້, 1 ອາທິດ ແລະ 1 ເດືອນ, ກວມເອົາການວັດແທກເປີດ, ສູງ, ຕໍ່າ, ປິດ ແລະ ປະລິມານ. ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກທົດສອບຢ່າງພິຖີພິຖັນສໍາລັບຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສໍາລັບຈຳລອງການຊື້ຂາຍ ແລະ ການທົດສອບຍ້ອນຫຼັງ. ຊຸດຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບການດາວໂຫຼດຟຣີ ແລະ ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ, ສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກລົງທຶນ.

ຄໍາຮ້ອງສະໝັກປະຫວັດຂໍ້ມູນໃນການຊື້ຂາຍ Line Protocol

ປະຫວັດຂໍ້ມູນຂອງ Line Protocol ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຍຸດທະສາດການຄ້າ. ນີ້ແມ່ນວິທີການນໍາໃຊ້ມັນ:

1. ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ: ຜູ້ຊື້ຂາຍໃຊ້ປະຫວັດຂໍ້ມູນ Leverage ຂອງ Line Protocolເພື່ອກໍານົດແນວໂນ້ມ ແລະ ຮູບແບບຂອງຕະຫຼາດ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ເຊັ່ນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ ແລະ ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ສາຍ​ຕາ​, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ຈັກ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ຈະ​ຊີ້​ນໍາ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເຂົ້າ​ ແລະ ​ອອກ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຂອງ Line Protocol ໃນ GridDB ແລະ ການວິເຄາະມັນກັບ Python, ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດເຊັ່ນ Matplotlib ສໍາລັບການສະແດງພາບ ແລະ Pandas, Numpy ແລະ Scipy ສໍາລັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນ.

2. ການຄາດເດົາລາຄາ: ປະຫວັດຂໍ້ມູນແມ່ນສໍາຄັນໃນການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ Line Protocol. ໂດຍການກວດສອບແນວໂນ້ມຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດສັງເກດເຫັນຮູບແບບ ແລະ ຄາດຄະເນພຶດຕິກໍາຂອງຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດ. Line Protocol ປະຫວັດຂໍ້ມູນລະອຽດຂອງ MEXC, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈນາທີຕໍ່ນາທີກ່ຽວກັບລາຄາເປີດ, ສູງ, ຕ່ຳ ແລະ ລາຄາປິດ ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບຈໍາລອງການຄາດຄາດຄະເນ, ຈຶ່ງຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍຢ່າງຮອບຮູ້.

3. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ: ການເຂົ້າເຖິງປະຫວັດຂໍ້ມູນເຮັດໃຫຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ Line Protocol. ມັນຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມຜັນຜວນຂອງ Line Protocol, ນໍາໄປສູ່ການເລືອກການລົງທຶນທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.

4. ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ: ປະຫວັດຂໍ້ມູນຊ່ວຍຕິດຕາມການປະຕິບັດການລົງທຶນໃນໄລຍະເວລາ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດກໍານົດຊັບສິນທີ່ປະຕິບັດບໍ່ດີ ແລະ ປັບຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຜົນຕອບແທນ.

5. ການຝຶກອົບຮົມ Trading Bots: ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ OHLC Line Protocol (ເປີດ, ສູງ, ຕໍ່າ, ປິດ) ປະຫວັດສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມLine Protocolການຊື້ຂາຍ bots, ຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸຜົນກໍາໄລຂອງຕະຫຼາດ.

ເຄື່ອງມື ແລະ ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນປະຫວັດຂໍ້ມູນຂອງ Line Protocol, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປະໂຫຍດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການປັບປຸງຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ.

ປະຫວັດລາຄາຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມ

