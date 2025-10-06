ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດLine Protocolຂອງມື້ນີ້0.0000114 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດLINEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວLINEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດLine Protocolຂອງມື້ນີ້0.0000114 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດLINEລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວLINEໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ LINE

LINE ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ LINE

LINE ເຈ້ຍຂາວ

LINE ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

LINE Tokenomics

LINE ການຄາດຄະເນລາຄາ

LINE ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ LINE

LINEຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

LINE Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Line Protocol

Line Protocol ລາຄາ (LINE)

1 LINE ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0000114
$0.0000114$0.0000114
-13.63%1D
USD
Line Protocol (LINE) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:48:39 (UTC+8)

Line Protocol (LINE)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0000114
$ 0.0000114$ 0.0000114
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.0000187
$ 0.0000187$ 0.0000187
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0000114
$ 0.0000114$ 0.0000114

$ 0.0000187
$ 0.0000187$ 0.0000187

--
----

--
----

0.00%

-13.63%

-5.00%

-5.00%

Line Protocol (LINE) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0000114. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, LINEມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0000114 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.0000187, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. LINEລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, LINEມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -13.63%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -5.00%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Line Protocol (LINE) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 120.87
$ 120.87$ 120.87

$ 5.70K
$ 5.70K$ 5.70K

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

BASE

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານLine Protocolການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 120.87. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງLINEແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ500000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 5.70K.

Line Protocol (LINE) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Line Protocol ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000001799-13.63%
30 ມື້$ -0.0000154-57.47%
60 ວັນ$ -0.0030086-99.63%
90 ວັນ$ -0.0349886-99.97%
Line Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, LINEບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000001799 (-13.63%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Line Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0000154 (-57.47%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Line Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, LINE ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0030086 (-99.63%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Line Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0349886 (-99.97%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Line Protocol (LINE)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າLine Protocolປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Line Protocol (LINE)

Line Protocol – A scalable and secure blockchain infrastructure designed to power next-generation Web3 applications, decentralized finance, and immersive gaming ecosystems.

Line Protocol ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Line Protocol ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງLINE ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບLine Protocol ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການLine Protocol ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Line Protocol ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Line Protocol (LINE) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Line Protocol (LINE) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບLine Protocol.

ກວດເບິ່ງການLine Protocolຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Line Protocol (LINE) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງLine Protocol (LINE) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ LINE ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Line Protocol(LINE)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Line Protocol ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Line Protocol ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

LINE ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ VND
0.299991
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ AUD
A$0.000017442
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ GBP
0.000008664
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ EUR
0.000009804
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ USD
$0.0000114
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ MYR
RM0.00004788
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ TRY
0.000479484
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ JPY
¥0.0017442
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ ARS
ARS$0.016863792
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ RUB
0.000923286
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ INR
0.001009698
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ IDR
Rp0.189999924
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ PHP
0.00066861
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ EGP
￡E.0.000538536
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BRL
R$0.00006099
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ CAD
C$0.00001596
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BDT
0.001391256
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ NGN
0.0164502
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ COP
$0.0440154
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ ZAR
R.0.00019779
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ UAH
0.000479256
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.0280098
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ VES
Bs0.0025422
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ CLP
$0.0106932
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ PKR
Rs0.003221184
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ KZT
0.005987394
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ THB
฿0.000370614
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ TWD
NT$0.00035226
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ AED
د.إ0.000041838
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ CHF
Fr0.00000912
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ HKD
HK$0.000088578
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ AMD
֏0.00436107
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ MAD
.د.م0.000106134
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ MXN
$0.000211014
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ SAR
ريال0.00004275
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ ETB
Br0.001739868
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ KES
KSh0.001472766
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ JOD
د.أ0.0000080826
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ PLN
0.000042066
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ RON
лв0.000050274
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ SEK
kr0.000108186
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BGN
лв0.000019266
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ HUF
Ft0.003834504
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ CZK
0.000240882
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ KWD
د.ك0.0000034998
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ ILS
0.00003705
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BOB
Bs0.000079002
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ AZN
0.00001938
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ TJS
SM0.000105108
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ GEL
0.000031008
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ AOA
Kz0.010429974
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0000042978
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BMD
$0.0000114
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ DKK
kr0.000073872
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ HNL
L0.000300276
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ MUR
0.000525312
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ NAD
$0.00019722
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ NOK
kr0.000115596
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ NZD
$0.00001995
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ PAB
B/.0.0000114
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ PGK
K0.000047994
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ QAR
ر.ق0.000041496
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ RSD
дин.0.001160748
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ UZS
soʻm0.137349366
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ ALL
L0.0009576
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ ANG
ƒ0.000020406
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ AWG
ƒ0.000020406
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BBD
$0.0000228
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BAM
KM0.000019266
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BIF
Fr0.0335274
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BND
$0.00001482
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BSD
$0.0000114
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ JMD
$0.001829472
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ KHR
0.045783084
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ KMF
Fr0.0048564
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ LAK
0.247826082
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ LKR
රු0.003470274
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ MDL
L0.000192888
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ MGA
Ar0.0513513
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ MOP
P0.0000912
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ MVR
0.00017556
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ MWK
MK0.019791654
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ MZN
MT0.00072903
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ NPR
रु0.001617888
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ PYG
0.0808488
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ RWF
Fr0.0165414
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ SBD
$0.000093822
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ SCR
0.000171228
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ SRD
$0.00044232
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ SVC
$0.000099636
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ SZL
L0.00019722
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ TMT
m0.000040014
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ TND
د.ت0.0000331284
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ TTD
$0.000077178
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ UGX
Sh0.0397176
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ XAF
Fr0.0064866
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ XCD
$0.00003078
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ XOF
Fr0.0064866
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ XPF
Fr0.0011742
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BWP
P0.000152988
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ BZD
$0.000022914
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ CVE
$0.001093032
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ DJF
Fr0.0020178
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ DOP
$0.000733362
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ DZD
د.ج0.001491348
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ FJD
$0.000025878
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ GNF
Fr0.099123
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ GTQ
Q0.000087324
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ GYD
$0.002384424
1 Line Protocol(LINE) ເຖິງ ISK
kr0.0014364

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Line Protocol

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Line Protocol ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Line Protocol ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Line Protocol

ມື້ນີ້ມີLine Protocol (LINE) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ LINEແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0000114 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາLINEປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​LINEປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0000114. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງLine Protocol?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງLINE​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງLINE?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນLINEແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງLINE?
LINE ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງLINE?
LINEຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດLINE?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການLINEແມ່ນ$ 120.87 USD.
ປີນີ້LINEຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
LINE ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງLINEການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:48:39 (UTC+8)

Line Protocol (LINE) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

LINE -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

LINE
LINE
USD
USD

1 LINE = 0.0000113 USD

ຊື້ຂາຍ LINE

LINE/USDT
$0.0000114
$0.0000114$0.0000114
-13.63%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,592.01
$104,592.01$104,592.01

-1.09%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,512.28
$3,512.28$3,512.28

-2.13%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$158.81
$158.81$158.81

-4.75%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1991
$1.1991$1.1991

-21.22%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,592.01
$104,592.01$104,592.01

-1.09%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,512.28
$3,512.28$3,512.28

-2.13%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$158.81
$158.81$158.81

-4.75%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2669
$2.2669$2.2669

-2.58%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16255
$0.16255$0.16255

-2.64%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012798
$0.0000012798$0.0000012798

+221.39%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03404
$0.03404$0.03404

+240.40%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07975
$0.07975$0.07975

+185.63%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$61.921
$61.921$61.921

+190.76%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001800
$0.0000000000001800$0.0000000000001800

+80.00%