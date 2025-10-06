ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດKeetaຂອງມື້ນີ້0.3361 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດKTAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວKTAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ KTA

KTA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ KTA

KTA ເຈ້ຍຂາວ

KTA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

KTA Tokenomics

KTA ການຄາດຄະເນລາຄາ

KTA ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ KTA

KTAຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

KTA Spot

KTA USDT-M Futures

ໂລໂກ້ Keeta

Keeta ລາຄາ (KTA)

1 KTA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.3361
-6.92%1D
USD
Keeta (KTA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:48:25 (UTC+8)

Keeta (KTA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.3235
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.4073
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.3235
$ 0.4073
$ 1.6916917214873683
$ 0.08456738547527073
-4.79%

-6.92%

-31.24%

-31.24%

Keeta (KTA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.3361. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, KTAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.3235 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.4073, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. KTAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1.6916917214873683, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.08456738547527073.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, KTAມີການປ່ຽນແປງ-4.79%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -6.92%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -31.24%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Keeta (KTA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.234

$ 146.91M
$ 170.61K
$ 336.10M
437.12M
1,000,000,000
1,000,000,000
43.71%

BASE

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານKeetaການຊື້ຂາຍ$ 146.91M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 170.61K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງKTAແມ່ນ437.12Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 336.10M.

Keeta (KTA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Keeta ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.024987-6.92%
30 ມື້$ -0.2989-47.08%
60 ວັນ$ -0.1639-32.78%
90 ວັນ$ -0.1639-32.78%
Keeta ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, KTAບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.024987 (-6.92%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Keeta ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.2989 (-47.08%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Keeta ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, KTA ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.1639 (-32.78%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Keeta ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.1639 (-32.78%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Keeta (KTA)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າKeetaປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Keeta (KTA)

As a scalable and efficient solution, Keeta serves as a common ground for diverse payment networks, facilitating direct interactions across multiple blockchains.

Keeta ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Keeta ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງKTA ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບKeeta ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການKeeta ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Keeta ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Keeta (KTA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Keeta (KTA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບKeeta.

ກວດເບິ່ງການKeetaຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Keeta (KTA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງKeeta (KTA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ KTA ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Keeta(KTA)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Keeta ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Keeta ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

KTA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Keeta(KTA) ເຖິງ VND
8,844.4715
1 Keeta(KTA) ເຖິງ AUD
A$0.514233
1 Keeta(KTA) ເຖິງ GBP
0.255436
1 Keeta(KTA) ເຖິງ EUR
0.289046
1 Keeta(KTA) ເຖິງ USD
$0.3361
1 Keeta(KTA) ເຖິງ MYR
RM1.41162
1 Keeta(KTA) ເຖິງ TRY
14.136366
1 Keeta(KTA) ເຖິງ JPY
¥51.4233
1 Keeta(KTA) ເຖິງ ARS
ARS$497.186008
1 Keeta(KTA) ເຖິງ RUB
27.220739
1 Keeta(KTA) ເຖິງ INR
29.768377
1 Keeta(KTA) ເຖິງ IDR
Rp5,601.664426
1 Keeta(KTA) ເຖິງ PHP
19.712265
1 Keeta(KTA) ເຖິງ EGP
￡E.15.877364
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BRL
R$1.798135
1 Keeta(KTA) ເຖິງ CAD
C$0.47054
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BDT
41.017644
1 Keeta(KTA) ເຖິງ NGN
484.9923
1 Keeta(KTA) ເຖິງ COP
$1,297.6821
1 Keeta(KTA) ເຖິງ ZAR
R.5.831335
1 Keeta(KTA) ເຖິງ UAH
14.129644
1 Keeta(KTA) ເຖິງ TZS
T.Sh.825.7977
1 Keeta(KTA) ເຖິງ VES
Bs74.9503
1 Keeta(KTA) ເຖິງ CLP
$315.2618
1 Keeta(KTA) ເຖິງ PKR
Rs94.968416
1 Keeta(KTA) ເຖິງ KZT
176.523081
1 Keeta(KTA) ເຖິງ THB
฿10.926611
1 Keeta(KTA) ເຖິງ TWD
NT$10.38549
1 Keeta(KTA) ເຖິງ AED
د.إ1.233487
1 Keeta(KTA) ເຖິງ CHF
Fr0.26888
1 Keeta(KTA) ເຖິງ HKD
HK$2.611497
1 Keeta(KTA) ເຖິງ AMD
֏128.575055
1 Keeta(KTA) ເຖິງ MAD
.د.م3.129091
1 Keeta(KTA) ເຖິງ MXN
$6.221211
1 Keeta(KTA) ເຖິງ SAR
ريال1.260375
1 Keeta(KTA) ເຖິງ ETB
Br51.295582
1 Keeta(KTA) ເຖິງ KES
KSh43.420759
1 Keeta(KTA) ເຖິງ JOD
د.أ0.2382949
1 Keeta(KTA) ເຖິງ PLN
1.240209
1 Keeta(KTA) ເຖິງ RON
лв1.482201
1 Keeta(KTA) ເຖິງ SEK
kr3.189589
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BGN
лв0.568009
1 Keeta(KTA) ເຖິງ HUF
Ft113.050596
1 Keeta(KTA) ເຖິງ CZK
7.101793
1 Keeta(KTA) ເຖິງ KWD
د.ك0.1031827
1 Keeta(KTA) ເຖິງ ILS
1.092325
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BOB
Bs2.329173
1 Keeta(KTA) ເຖິງ AZN
0.57137
1 Keeta(KTA) ເຖິງ TJS
SM3.098842
1 Keeta(KTA) ເຖິງ GEL
0.914192
1 Keeta(KTA) ເຖິງ AOA
Kz307.501251
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BHD
.د.ب0.1267097
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BMD
$0.3361
1 Keeta(KTA) ເຖິງ DKK
kr2.177928
1 Keeta(KTA) ເຖິງ HNL
L8.852874
1 Keeta(KTA) ເຖິງ MUR
15.487488
1 Keeta(KTA) ເຖິງ NAD
$5.81453
1 Keeta(KTA) ເຖິງ NOK
kr3.408054
1 Keeta(KTA) ເຖິງ NZD
$0.588175
1 Keeta(KTA) ເຖິງ PAB
B/.0.3361
1 Keeta(KTA) ເຖິງ PGK
K1.414981
1 Keeta(KTA) ເຖິງ QAR
ر.ق1.223404
1 Keeta(KTA) ເຖິງ RSD
дин.34.221702
1 Keeta(KTA) ເຖິງ UZS
soʻm4,049.396659
1 Keeta(KTA) ເຖິງ ALL
L28.2324
1 Keeta(KTA) ເຖິງ ANG
ƒ0.601619
1 Keeta(KTA) ເຖິງ AWG
ƒ0.601619
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BBD
$0.6722
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BAM
KM0.568009
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BIF
Fr988.4701
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BND
$0.43693
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BSD
$0.3361
1 Keeta(KTA) ເຖິງ JMD
$53.937328
1 Keeta(KTA) ເຖິງ KHR
1,349.797766
1 Keeta(KTA) ເຖິງ KMF
Fr143.1786
1 Keeta(KTA) ເຖິງ LAK
7,306.521593
1 Keeta(KTA) ເຖິງ LKR
රු102.312201
1 Keeta(KTA) ເຖິງ MDL
L5.686812
1 Keeta(KTA) ເຖິງ MGA
Ar1,513.96245
1 Keeta(KTA) ເຖິງ MOP
P2.6888
1 Keeta(KTA) ເຖິງ MVR
5.17594
1 Keeta(KTA) ເຖິງ MWK
MK583.506571
1 Keeta(KTA) ເຖິງ MZN
MT21.493595
1 Keeta(KTA) ເຖິງ NPR
रु47.699312
1 Keeta(KTA) ເຖິງ PYG
2,383.6212
1 Keeta(KTA) ເຖິງ RWF
Fr487.6811
1 Keeta(KTA) ເຖິງ SBD
$2.766103
1 Keeta(KTA) ເຖິງ SCR
5.048222
1 Keeta(KTA) ເຖິງ SRD
$13.04068
1 Keeta(KTA) ເຖິງ SVC
$2.937514
1 Keeta(KTA) ເຖິງ SZL
L5.81453
1 Keeta(KTA) ເຖິງ TMT
m1.179711
1 Keeta(KTA) ເຖິງ TND
د.ت0.9767066
1 Keeta(KTA) ເຖິງ TTD
$2.275397
1 Keeta(KTA) ເຖິງ UGX
Sh1,170.9724
1 Keeta(KTA) ເຖິງ XAF
Fr191.2409
1 Keeta(KTA) ເຖິງ XCD
$0.90747
1 Keeta(KTA) ເຖິງ XOF
Fr191.2409
1 Keeta(KTA) ເຖິງ XPF
Fr34.6183
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BWP
P4.510462
1 Keeta(KTA) ເຖິງ BZD
$0.675561
1 Keeta(KTA) ເຖິງ CVE
$32.225268
1 Keeta(KTA) ເຖິງ DJF
Fr59.4897
1 Keeta(KTA) ເຖິງ DOP
$21.621313
1 Keeta(KTA) ເຖິງ DZD
د.ج43.968602
1 Keeta(KTA) ເຖິງ FJD
$0.762947
1 Keeta(KTA) ເຖິງ GNF
Fr2,922.3895
1 Keeta(KTA) ເຖິງ GTQ
Q2.574526
1 Keeta(KTA) ເຖິງ GYD
$70.298676
1 Keeta(KTA) ເຖິງ ISK
kr42.3486

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Keeta

ມື້ນີ້ມີKeeta (KTA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ KTAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.3361 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາKTAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​KTAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.3361. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງKeeta?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງKTA​ແມ່ນ​$ 146.91M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງKTA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນKTAແມ່ນ 437.12M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງKTA?
KTA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1.6916917214873683 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງKTA?
KTAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.08456738547527073 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດKTA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການKTAແມ່ນ$ 170.61K USD.
ປີນີ້KTAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
KTA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງKTAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:48:25 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

