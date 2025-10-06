ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດOFFICIAL K-POPຂອງມື້ນີ້0.0002875 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດKPOPລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວKPOPໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດOFFICIAL K-POPຂອງມື້ນີ້0.0002875 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດKPOPລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວKPOPໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ KPOP

KPOP ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ KPOP

KPOP ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

KPOP Tokenomics

KPOP ການຄາດຄະເນລາຄາ

KPOP ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ KPOP

KPOPຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

KPOP Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ OFFICIAL K-POP

OFFICIAL K-POP ລາຄາ (KPOP)

1 KPOP ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0002875
$0.0002875$0.0002875
-1.91%1D
USD
OFFICIAL K-POP (KPOP) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:16:31 (UTC+8)

OFFICIAL K-POP (KPOP)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0002868
$ 0.0002868$ 0.0002868
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.0003106
$ 0.0003106$ 0.0003106
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0002868
$ 0.0002868$ 0.0002868

$ 0.0003106
$ 0.0003106$ 0.0003106

$ 0.001003499785734869
$ 0.001003499785734869$ 0.001003499785734869

$ 0.000002025104729961
$ 0.000002025104729961$ 0.000002025104729961

0.00%

-1.91%

+0.70%

+0.70%

OFFICIAL K-POP (KPOP) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0002875. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, KPOPມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0002868 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.0003106, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. KPOPລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.001003499785734869, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.000002025104729961.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, KPOPມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.91%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +0.70%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

OFFICIAL K-POP (KPOP) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1846

$ 1.86M
$ 1.86M$ 1.86M

$ 34.62K
$ 34.62K$ 34.62K

$ 2.30M
$ 2.30M$ 2.30M

6.48B
6.48B 6.48B

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

8,000,000,000
8,000,000,000 8,000,000,000

81.05%

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານOFFICIAL K-POPການຊື້ຂາຍ$ 1.86M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 34.62K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງKPOPແມ່ນ6.48Bກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ8000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.30M.

OFFICIAL K-POP (KPOP) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ OFFICIAL K-POP ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000005598-1.91%
30 ມື້$ -0.0000157-5.18%
60 ວັນ$ -0.0000636-18.12%
90 ວັນ$ +0.0001375+91.66%
OFFICIAL K-POP ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, KPOPບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000005598 (-1.91%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

OFFICIAL K-POP ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0000157 (-5.18%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

OFFICIAL K-POP ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, KPOP ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0000636 (-18.12%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

OFFICIAL K-POP ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0001375 (+91.66%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ OFFICIAL K-POP (KPOP)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າOFFICIAL K-POPປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ OFFICIAL K-POP (KPOP)

The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.

OFFICIAL K-POP ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ OFFICIAL K-POP ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງKPOP ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບOFFICIAL K-POP ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການOFFICIAL K-POP ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

OFFICIAL K-POP ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

OFFICIAL K-POP (KPOP) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ OFFICIAL K-POP (KPOP) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບOFFICIAL K-POP.

ກວດເບິ່ງການOFFICIAL K-POPຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

OFFICIAL K-POP (KPOP) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງOFFICIAL K-POP (KPOP) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ KPOP ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື OFFICIAL K-POP(KPOP)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ OFFICIAL K-POP ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ OFFICIAL K-POP ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

KPOP ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ VND
7.5655625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ AUD
A$0.000439875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ GBP
0.0002185
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ EUR
0.00024725
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ USD
$0.0002875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ MYR
RM0.0012075
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ TRY
0.01209225
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ JPY
¥0.0439875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ ARS
ARS$0.425293
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ RUB
0.0232875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ INR
0.025475375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ IDR
Rp4.79166475
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ PHP
0.016861875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ EGP
￡E.0.013593
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BRL
R$0.001538125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ CAD
C$0.0004025
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BDT
0.0350865
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ NGN
0.4148625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ COP
$1.1100375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ ZAR
R.0.004991
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ UAH
0.0120865
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.708126875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ VES
Bs0.0641125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ CLP
$0.269675
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ PKR
Rs0.081236
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ KZT
0.150997875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ THB
฿0.0093495
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ TWD
NT$0.008875125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ AED
د.إ0.001055125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ CHF
Fr0.00023
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ HKD
HK$0.002233875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ AMD
֏0.109983125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ MAD
.د.م0.002676625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ MXN
$0.005321625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ SAR
ريال0.001078125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ ETB
Br0.04387825
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ KES
KSh0.0371565
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ JOD
د.أ0.0002038375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ PLN
0.001060875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ RON
лв0.001267875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ SEK
kr0.00273125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BGN
лв0.000485875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ HUF
Ft0.096669
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ CZK
0.006074875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ KWD
د.ك0.0000882625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ ILS
0.000934375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BOB
Bs0.001992375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ AZN
0.00048875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ TJS
SM0.00265075
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ GEL
0.000782
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ AOA
Kz0.263036625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0001083875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BMD
$0.0002875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ DKK
kr0.001863
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ HNL
L0.00757275
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ MUR
0.013248
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ NAD
$0.00497375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ NOK
kr0.00291525
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ NZD
$0.000506
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ PAB
B/.0.0002875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ PGK
K0.001210375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0010465
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ RSD
дин.0.029270375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ UZS
soʻm3.463854625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ ALL
L0.02415
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ ANG
ƒ0.000514625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ AWG
ƒ0.000514625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BBD
$0.000575
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BAM
KM0.000485875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BIF
Fr0.8455375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BND
$0.00037375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BSD
$0.0002875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ JMD
$0.046138
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ KHR
1.15461725
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ KMF
Fr0.122475
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ LAK
6.249999875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ LKR
රු0.087517875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ MDL
L0.0048645
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ MGA
Ar1.29504375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ MOP
P0.0023
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ MVR
0.0044275
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ MWK
MK0.499131625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ MZN
MT0.018385625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ NPR
रु0.040802
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ PYG
2.03895
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ RWF
Fr0.4171625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ SBD
$0.002366125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ SCR
0.004137125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ SRD
$0.011155
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ SVC
$0.00251275
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ SZL
L0.00497375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ TMT
m0.001009125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ TND
د.ت0.000835475
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ TTD
$0.001946375
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ UGX
Sh1.00165
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ XAF
Fr0.1635875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ XCD
$0.00077625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ XOF
Fr0.1635875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ XPF
Fr0.0296125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BWP
P0.00385825
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ BZD
$0.000577875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ CVE
$0.0275655
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ DJF
Fr0.0508875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ DOP
$0.018494875
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ DZD
د.ج0.03761075
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ FJD
$0.000652625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ GNF
Fr2.4998125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ GTQ
Q0.00220225
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ GYD
$0.0601335
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) ເຖິງ ISK
kr0.036225

ແຫຼງຂໍ້ມູນ OFFICIAL K-POP

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ OFFICIAL K-POP ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ OFFICIAL K-POP ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ OFFICIAL K-POP

ມື້ນີ້ມີOFFICIAL K-POP (KPOP) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ KPOPແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0002875 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາKPOPປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​KPOPປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0002875. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງOFFICIAL K-POP?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງKPOP​ແມ່ນ​$ 1.86M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງKPOP?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນKPOPແມ່ນ 6.48B USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງKPOP?
KPOP ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.001003499785734869 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງKPOP?
KPOPຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.000002025104729961 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດKPOP?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການKPOPແມ່ນ$ 34.62K USD.
ປີນີ້KPOPຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
KPOP ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງKPOPການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:16:31 (UTC+8)

OFFICIAL K-POP (KPOP) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

KPOP -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

KPOP
KPOP
USD
USD

1 KPOP = 0.0002875 USD

ຊື້ຂາຍ KPOP

KPOP/USDT
$0.0002875
$0.0002875$0.0002875
-1.91%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,066.01
$105,066.01$105,066.01

-0.64%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,542.53
$3,542.53$3,542.53

-1.29%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.76
$160.76$160.76

-3.58%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1251
$1.1251$1.1251

-26.08%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,066.01
$105,066.01$105,066.01

-0.64%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,542.53
$3,542.53$3,542.53

-1.29%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.76
$160.76$160.76

-3.58%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.3020
$2.3020$2.3020

-1.07%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16667
$0.16667$0.16667

-0.17%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012000
$0.0000012000$0.0000012000

+201.35%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03092
$0.03092$0.03092

+209.20%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08610
$0.08610$0.08610

+208.38%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001957
$0.0000000000001957$0.0000000000001957

+95.70%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$51.238
$51.238$51.238

+140.59%