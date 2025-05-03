ຮູບແບບ Wyckoff: ຄູ່ມືທຳອິດສໍາລັບຜູ້ເລີ່ມໃຊ້
ເປັນແອວກໍ່ທີ່ນິຍົມໃນການວິເຄາະເທັນນິຄັນທີ່ຜູ້ໄກເລາຄາໃຊ້ໃຫ້ຄາດເຄື່ອນໄວຂອງເຕະໄຕ່ແມ່ນວິທີການ Wyckoff. ສະຖານນະແບບນີ້, ທີ່ຖືກສໍາລັບດໍ້ເຊຍສໍາລັບຄ່າລາຄາທີ່ Richard D. Wyckoff ສຣົດສ່ອງໃນສິບໄຕໍ້.
K-POP Click ລາຄາ (KPC)
ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ K-POP Click(KPC) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.002333USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ --USD. ລາຄາ KPC ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
K-POP Click ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 357.21 USD
- K-POP Click ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -0.80%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ -- USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງKPC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.KPC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ K-POP Click ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.00001881
|-0.80%
|30 ມື້
|$ -0.000234
|-9.12%
|60 ວັນ
|$ -0.00217
|-48.20%
|90 ວັນ
|$ -0.005768
|-71.21%
ໃນມື້ນີ້, KPCບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00001881 (-0.80%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.K-POP Click ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້
ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.000234 (-9.12%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.K-POP Click ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້
ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, KPC ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00217 (-48.20%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.K-POP Click ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້
ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.005768 (-71.21%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.
ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ K-POP Click: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
+2.01%
-0.80%
-11.90%
ເຂົ້າໄປໃນສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ການສະໜອງ:
As a space that presents communication between KPOP artists and users through KPOP-related blockchain platforms, K Pop Click intends to present a new worldview of KPOP in conjunction with Metabus in the future.
K-POP Click ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ K-POP Click ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງKPC ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບK-POP Click ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການK-POP Click ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.
ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຄາດຄະເນມູນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະເພາະ, ເຊັ່ນ: K-POP Click, Bitcoin ຫຼື Ethereum. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ KPC ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ K-POP Clickໜ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ KPC ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ KPC ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າK-POP Clickປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ K-POP Click ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ K-POP Click ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານມີຄໍາແນະນໍາລະອຽດ ແລະ ວິດີໂອ tutorials, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການລົງທະບຽນ MEXC ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກການຊໍາລະສະດວກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່.
|1 KPC ເຖິງ VND
₫61.392895
|1 KPC ເຖິງ AUD
A$0.00361615
|1 KPC ເຖິງ GBP
￡0.00174975
|1 KPC ເຖິງ EUR
€0.00205304
|1 KPC ເຖິງ USD
$0.002333
|1 KPC ເຖິງ MYR
RM0.00996191
|1 KPC ເຖິງ TRY
₺0.08998381
|1 KPC ເຖິງ JPY
¥0.3380517
|1 KPC ເຖິງ RUB
₽0.19303242
|1 KPC ເຖິງ INR
₹0.19744179
|1 KPC ເຖິງ IDR
Rp38.24589552
|1 KPC ເຖິງ KRW
₩3.26750648
|1 KPC ເຖິງ PHP
₱0.12985478
|1 KPC ເຖິງ EGP
￡E.0.11842308
|1 KPC ເຖິງ BRL
R$0.01318145
|1 KPC ເຖິງ CAD
C$0.00321954
|1 KPC ເຖິງ BDT
৳0.2843927
|1 KPC ເຖິງ NGN
₦3.73877248
|1 KPC ເຖິງ UAH
₴0.0970528
|1 KPC ເຖິງ VES
Bs0.200638
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Rs0.65771936
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₸1.20070178
|1 KPC ເຖິງ THB
฿0.0772223
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NT$0.07164643
|1 KPC ເຖິງ AED
د.إ0.00856211
|1 KPC ເຖິງ CHF
Fr0.00191306
|1 KPC ເຖິງ HKD
HK$0.01808075
|1 KPC ເຖິງ MAD
.د.م0.02160358
|1 KPC ເຖິງ MXN
$0.04568014
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ K-POP Click ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:
ເປັນແອວກໍ່ທີ່ນິຍົມໃນການວິເຄາະເທັນນິຄັນທີ່ຜູ້ໄກເລາຄາໃຊ້ໃຫ້ຄາດເຄື່ອນໄວຂອງເຕະໄຕ່ແມ່ນວິທີການ Wyckoff. ສະຖານນະແບບນີ້, ທີ່ຖືກສໍາລັບດໍ້ເຊຍສໍາລັບຄ່າລາຄາທີ່ Richard D. Wyckoff ສຣົດສ່ອງໃນສິບໄຕໍ້.
ໃນບົດບັນລຸກເພີ່ມເຕີມນີ້, ເຮົາຈະສໍາรวจສຽງໃນຄວາມຈິງວ່າ ແນວທາງການທະເລີດ ແລະ ລົບລົງຂອງ FTX ໄດ້ຮຽນຈິງແບບໃດ, ບຸກຄະການສຳຄັນທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ບັນດາບັນຫາລະບົບທີ່ຖືກແຉ່ນແບບສໍາເລັດ, ແລະຄວາມສົກສານທີ່ມີໃນຕະລາຄາຄຣິສໂທສໍາລັບວັດທະສາດຂອງມັນແລະລະບົບການກວດສອບຂອງມັນ.
ບິດບົດນີ້ເປີດໃຈໃນລະບົບສໍ່ອັດຕະມະບໍລິການສໍ່ຂອງ Trusta.AI, TA tokenomics, ກໍ່ເພີ່ມແລະວິໄສທີ່ປ່ອນລູບ Purpose ສໍາລັບອະກຸນພິມເກນສໍ່ພິມຄັນສົກກາງໃນໂລກຂອງ cryptocurrency ແລະປັນສິດເກຍເອີ້ນ.
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures