ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດKarma Coinຂອງມື້ນີ້0.001265 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດKARMAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວKARMAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດKarma Coinຂອງມື້ນີ້0.001265 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດKARMAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວKARMAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ KARMA

KARMA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ KARMA

KARMA ເຈ້ຍຂາວ

KARMA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

KARMA Tokenomics

KARMA ການຄາດຄະເນລາຄາ

KARMA ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ KARMA

KARMAຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

KARMA Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Karma Coin

Karma Coin ລາຄາ (KARMA)

1 KARMA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.001265
$0.001265$0.001265
-6.22%1D
USD
Karma Coin (KARMA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:48:10 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.001265
$ 0.001265$ 0.001265
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.001528
$ 0.001528$ 0.001528
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.001265
$ 0.001265$ 0.001265

$ 0.001528
$ 0.001528$ 0.001528

--
----

--
----

-2.85%

-6.22%

-30.54%

-30.54%

Karma Coin (KARMA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.001265. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, KARMAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.001265 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.001528, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. KARMAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, KARMAມີການປ່ຽນແປງ-2.85%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -6.22%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -30.54%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Karma Coin (KARMA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 1.15K
$ 1.15K$ 1.15K

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

--
----

999,988,284
999,988,284 999,988,284

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານKarma Coinການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 1.15K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງKARMAແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ999988284. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.26M.

Karma Coin (KARMA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Karma Coin ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0000839-6.22%
30 ມື້$ -0.002177-63.25%
60 ວັນ$ -0.000735-36.75%
90 ວັນ$ -0.000735-36.75%
Karma Coin ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, KARMAບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0000839 (-6.22%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Karma Coin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.002177 (-63.25%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Karma Coin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, KARMA ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.000735 (-36.75%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Karma Coin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.000735 (-36.75%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Karma Coin (KARMA)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າKarma Coinປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Karma Coin (KARMA)

A digital currency with a heart - giving back where it matters most. In a world where technological progress must go hand in hand with social responsibility, $KARMA was created with a simple yet powerful vision: $KARMA aims to be a stable, transparent, and sustainable bridge between crypto innovation and real human need. We believe that true value is not just created in markets, but in people's lives. That's why $KARMA is built to give back where it's needed and where it makes a real difference.

Karma Coin ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Karma Coin ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງKARMA ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບKarma Coin ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການKarma Coin ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Karma Coin ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Karma Coin (KARMA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Karma Coin (KARMA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບKarma Coin.

ກວດເບິ່ງການKarma Coinຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Karma Coin (KARMA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງKarma Coin (KARMA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ KARMA ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Karma Coin(KARMA)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Karma Coin ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Karma Coin ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

KARMA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ VND
33.288475
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ AUD
A$0.00193545
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ GBP
0.0009614
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ EUR
0.0010879
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ USD
$0.001265
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ MYR
RM0.005313
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ TRY
0.0532059
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ JPY
¥0.193545
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ ARS
ARS$1.8712892
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ RUB
0.10245235
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ INR
0.11204105
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ IDR
Rp21.0833249
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ PHP
0.07419225
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ EGP
￡E.0.0597586
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BRL
R$0.00676775
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ CAD
C$0.001771
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BDT
0.1543806
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ NGN
1.825395
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ COP
$4.884165
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ ZAR
R.0.02194775
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ UAH
0.0531806
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ TZS
T.Sh.3.108105
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ VES
Bs0.282095
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ CLP
$1.18657
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ PKR
Rs0.3574384
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ KZT
0.66439065
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ THB
฿0.04112515
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ TWD
NT$0.0390885
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ AED
د.إ0.00464255
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ CHF
Fr0.001012
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ HKD
HK$0.00982905
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ AMD
֏0.48392575
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ MAD
.د.م0.01177715
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ MXN
$0.02341515
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ SAR
ريال0.00474375
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ ETB
Br0.1930643
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ KES
KSh0.16342535
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ JOD
د.أ0.000896885
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ PLN
0.00466785
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ RON
лв0.00557865
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ SEK
kr0.01200485
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BGN
лв0.00213785
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ HUF
Ft0.4254954
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ CZK
0.02672945
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ KWD
د.ك0.000388355
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ ILS
0.00411125
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BOB
Bs0.00876645
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ AZN
0.0021505
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ TJS
SM0.0116633
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ GEL
0.0034408
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ AOA
Kz1.15736115
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BHD
.د.ب0.000476905
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BMD
$0.001265
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ DKK
kr0.0081972
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ HNL
L0.0333201
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ MUR
0.0582912
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ NAD
$0.0218845
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ NOK
kr0.0128271
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ NZD
$0.00221375
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ PAB
B/.0.001265
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ PGK
K0.00532565
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0046046
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ RSD
дин.0.1288023
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ UZS
soʻm15.24096035
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ ALL
L0.10626
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ ANG
ƒ0.00226435
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ AWG
ƒ0.00226435
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BBD
$0.00253
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BAM
KM0.00213785
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BIF
Fr3.720365
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BND
$0.0016445
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BSD
$0.001265
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ JMD
$0.2030072
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ KHR
5.0803159
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ KMF
Fr0.53889
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ LAK
27.49999945
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ LKR
රු0.38507865
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ MDL
L0.0214038
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ MGA
Ar5.6981925
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ MOP
P0.01012
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ MVR
0.019481
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ MWK
MK2.19617915
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ MZN
MT0.08089675
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ NPR
रु0.1795288
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ PYG
8.97138
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ RWF
Fr1.835515
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ SBD
$0.01041095
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ SCR
0.0190003
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ SRD
$0.049082
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ SVC
$0.0110561
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ SZL
L0.0218845
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ TMT
m0.00444015
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ TND
د.ت0.00367609
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ TTD
$0.00856405
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ UGX
Sh4.40726
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ XAF
Fr0.719785
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ XCD
$0.0034155
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ XOF
Fr0.719785
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ XPF
Fr0.130295
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BWP
P0.0169763
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ BZD
$0.00254265
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ CVE
$0.1212882
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ DJF
Fr0.223905
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ DOP
$0.08137745
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ DZD
د.ج0.1654873
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ FJD
$0.00287155
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ GNF
Fr10.999175
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ GTQ
Q0.0096899
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ GYD
$0.2645874
1 Karma Coin(KARMA) ເຖິງ ISK
kr0.15939

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Karma Coin

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Karma Coin ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Karma Coin ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Karma Coin

ມື້ນີ້ມີKarma Coin (KARMA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ KARMAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.001265 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາKARMAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​KARMAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.001265. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງKarma Coin?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງKARMA​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງKARMA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນKARMAແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງKARMA?
KARMA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງKARMA?
KARMAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດKARMA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການKARMAແມ່ນ$ 1.15K USD.
ປີນີ້KARMAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
KARMA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງKARMAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:48:10 (UTC+8)

Karma Coin (KARMA) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

KARMA -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

KARMA
KARMA
USD
USD

1 KARMA = 0.001265 USD

ຊື້ຂາຍ KARMA

KARMA/USDT
$0.001265
$0.001265$0.001265
-6.22%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,850.11
$104,850.11$104,850.11

-0.84%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,520.55
$3,520.55$3,520.55

-1.90%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.55
$159.55$159.55

-4.31%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1916
$1.1916$1.1916

-21.71%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,850.11
$104,850.11$104,850.11

-0.84%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,520.55
$3,520.55$3,520.55

-1.90%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.55
$159.55$159.55

-4.31%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2752
$2.2752$2.2752

-2.22%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16320
$0.16320$0.16320

-2.25%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012796
$0.0000012796$0.0000012796

+221.34%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03404
$0.03404$0.03404

+240.40%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08203
$0.08203$0.08203

+193.80%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$63.583
$63.583$63.583

+198.56%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001800
$0.0000000000001800$0.0000000000001800

+80.00%