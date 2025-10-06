ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດJDcomຂອງມື້ນີ້32.23 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດJDONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວJDONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ JDON

JDON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ JDON

JDON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

JDON Tokenomics

JDON ການຄາດຄະເນລາຄາ

JDON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ JDON

JDONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

JDON Spot

ໂລໂກ້ JDcom

JDcom ລາຄາ (JDON)

1 JDON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$32.23
-0.92%1D
USD
JDcom (JDON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:27:05 (UTC+8)

JDcom (JDON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 32.19
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 33.09
ສູງກວ່າ 24H

$ 32.19
$ 33.09
$ 36.90868486875765
$ 30.590269632126216
-0.84%

-0.91%

-5.10%

-5.10%

JDcom (JDON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 32.23. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, JDONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 32.19 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 33.09, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. JDONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 36.90868486875765, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 30.590269632126216.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, JDONມີການປ່ຽນແປງ-0.84%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.91%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -5.10%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

JDcom (JDON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2151

$ 976.75K
$ 56.71K
$ 976.75K
30.31K
30,305.69409858
ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານJDcomການຊື້ຂາຍ$ 976.75K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 56.71K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງJDONແມ່ນ30.31Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ30305.69409858. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 976.75K.

JDcom (JDON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ JDcom ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.2993-0.91%
30 ມື້$ -3.18-8.99%
60 ວັນ$ +12.23+61.15%
90 ວັນ$ +12.23+61.15%
JDcom ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, JDONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.2993 (-0.91%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

JDcom ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -3.18 (-8.99%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

JDcom ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, JDON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +12.23 (+61.15%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

JDcom ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +12.23 (+61.15%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ JDcom (JDON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າJDcomປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ JDcom (JDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ JDcom ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງJDON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບJDcom ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການJDcom ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

JDcom ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

JDcom (JDON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ JDcom (JDON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບJDcom.

ກວດເບິ່ງການJDcomຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

JDcom (JDON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງJDcom (JDON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ JDON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື JDcom(JDON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ JDcom ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ JDcom ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

JDON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 JDcom(JDON) ເຖິງ VND
848,132.45
1 JDcom(JDON) ເຖິງ AUD
A$49.3119
1 JDcom(JDON) ເຖິງ GBP
24.4948
1 JDcom(JDON) ເຖິງ EUR
27.7178
1 JDcom(JDON) ເຖິງ USD
$32.23
1 JDcom(JDON) ເຖິງ MYR
RM135.366
1 JDcom(JDON) ເຖິງ TRY
1,355.9161
1 JDcom(JDON) ເຖິງ JPY
¥4,931.19
1 JDcom(JDON) ເຖິງ ARS
ARS$47,677.1944
1 JDcom(JDON) ເຖິງ RUB
2,610.3077
1 JDcom(JDON) ເຖິງ INR
2,854.6111
1 JDcom(JDON) ເຖິງ IDR
Rp537,166.4518
1 JDcom(JDON) ເຖິງ PHP
1,890.6118
1 JDcom(JDON) ເຖິງ EGP
￡E.1,522.8675
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BRL
R$172.4305
1 JDcom(JDON) ເຖິງ CAD
C$45.122
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BDT
3,933.3492
1 JDcom(JDON) ເຖິງ NGN
46,507.89
1 JDcom(JDON) ເຖິງ COP
$124,440.03
1 JDcom(JDON) ເຖິງ ZAR
R.558.8682
1 JDcom(JDON) ເຖິງ UAH
1,354.9492
1 JDcom(JDON) ເຖິງ TZS
T.Sh.79,189.11
1 JDcom(JDON) ເຖິງ VES
Bs7,187.29
1 JDcom(JDON) ເຖິງ CLP
$30,231.74
1 JDcom(JDON) ເຖິງ PKR
Rs9,106.9088
1 JDcom(JDON) ເຖິງ KZT
16,927.5183
1 JDcom(JDON) ເຖິງ THB
฿1,048.1196
1 JDcom(JDON) ເຖິງ TWD
NT$995.907
1 JDcom(JDON) ເຖິງ AED
د.إ118.2841
1 JDcom(JDON) ເຖິງ CHF
Fr25.784
1 JDcom(JDON) ເຖິງ HKD
HK$250.4271
1 JDcom(JDON) ເຖິງ AMD
֏12,329.5865
1 JDcom(JDON) ເຖິງ MAD
.د.م300.0613
1 JDcom(JDON) ເຖິງ MXN
$596.255
1 JDcom(JDON) ເຖິງ SAR
ريال120.8625
1 JDcom(JDON) ເຖິງ ETB
Br4,918.9426
1 JDcom(JDON) ເຖິງ KES
KSh4,163.7937
1 JDcom(JDON) ເຖິງ JOD
د.أ22.85107
1 JDcom(JDON) ເຖິງ PLN
118.9287
1 JDcom(JDON) ເຖິງ RON
лв142.1343
1 JDcom(JDON) ເຖິງ SEK
kr305.8627
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BGN
лв54.4687
1 JDcom(JDON) ເຖິງ HUF
Ft10,840.8828
1 JDcom(JDON) ເຖິງ CZK
681.3422
1 JDcom(JDON) ເຖິງ KWD
د.ك9.89461
1 JDcom(JDON) ເຖິງ ILS
104.7475
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BOB
Bs223.3539
1 JDcom(JDON) ເຖິງ AZN
54.791
1 JDcom(JDON) ເຖິງ TJS
SM297.1606
1 JDcom(JDON) ເຖິງ GEL
87.6656
1 JDcom(JDON) ເຖິງ AOA
Kz29,487.5493
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BHD
.د.ب12.15071
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BMD
$32.23
1 JDcom(JDON) ເຖິງ DKK
kr208.8504
1 JDcom(JDON) ເຖິງ HNL
L848.9382
1 JDcom(JDON) ເຖິງ MUR
1,485.1584
1 JDcom(JDON) ເຖິງ NAD
$557.579
1 JDcom(JDON) ເຖິງ NOK
kr326.8122
1 JDcom(JDON) ເຖິງ NZD
$56.4025
1 JDcom(JDON) ເຖິງ PAB
B/.32.23
1 JDcom(JDON) ເຖິງ PGK
K135.6883
1 JDcom(JDON) ເຖິງ QAR
ر.ق117.3172
1 JDcom(JDON) ເຖິງ RSD
дин.3,282.9478
1 JDcom(JDON) ເຖິງ UZS
soʻm388,313.1637
1 JDcom(JDON) ເຖິງ ALL
L2,707.32
1 JDcom(JDON) ເຖິງ ANG
ƒ57.6917
1 JDcom(JDON) ເຖິງ AWG
ƒ57.6917
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BBD
$64.46
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BAM
KM54.4687
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BIF
Fr94,788.43
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BND
$41.899
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BSD
$32.23
1 JDcom(JDON) ເຖິງ JMD
$5,172.2704
1 JDcom(JDON) ເຖິງ KHR
129,437.6138
1 JDcom(JDON) ເຖິງ KMF
Fr13,729.98
1 JDcom(JDON) ເຖິງ LAK
700,652.1599
1 JDcom(JDON) ເຖິງ LKR
රු9,811.1343
1 JDcom(JDON) ເຖິງ MDL
L545.3316
1 JDcom(JDON) ເຖິງ MGA
Ar145,180.035
1 JDcom(JDON) ເຖິງ MOP
P257.84
1 JDcom(JDON) ເຖິງ MVR
496.342
1 JDcom(JDON) ເຖິງ MWK
MK55,954.8253
1 JDcom(JDON) ເຖິງ MZN
MT2,061.1085
1 JDcom(JDON) ເຖິງ NPR
रु4,574.0816
1 JDcom(JDON) ເຖິງ PYG
228,575.16
1 JDcom(JDON) ເຖິງ RWF
Fr46,765.73
1 JDcom(JDON) ເຖິງ SBD
$265.2529
1 JDcom(JDON) ເຖິງ SCR
484.0946
1 JDcom(JDON) ເຖິງ SRD
$1,250.524
1 JDcom(JDON) ເຖິງ SVC
$281.6902
1 JDcom(JDON) ເຖິງ SZL
L557.579
1 JDcom(JDON) ເຖິງ TMT
m113.1273
1 JDcom(JDON) ເຖິງ TND
د.ت93.66038
1 JDcom(JDON) ເຖິງ TTD
$218.1971
1 JDcom(JDON) ເຖິງ UGX
Sh112,289.32
1 JDcom(JDON) ເຖິງ XAF
Fr18,338.87
1 JDcom(JDON) ເຖິງ XCD
$87.021
1 JDcom(JDON) ເຖິງ XOF
Fr18,338.87
1 JDcom(JDON) ເຖິງ XPF
Fr3,319.69
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BWP
P432.5266
1 JDcom(JDON) ເຖິງ BZD
$64.7823
1 JDcom(JDON) ເຖິງ CVE
$3,090.2124
1 JDcom(JDON) ເຖິງ DJF
Fr5,704.71
1 JDcom(JDON) ເຖິງ DOP
$2,073.3559
1 JDcom(JDON) ເຖິງ DZD
د.ج4,213.4279
1 JDcom(JDON) ເຖິງ FJD
$73.1621
1 JDcom(JDON) ເຖິງ GNF
Fr280,239.85
1 JDcom(JDON) ເຖິງ GTQ
Q246.8818
1 JDcom(JDON) ເຖິງ GYD
$6,741.2268
1 JDcom(JDON) ເຖິງ ISK
kr4,060.98

ແຫຼງຂໍ້ມູນ JDcom

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ JDcom ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ JDcom ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ JDcom

ມື້ນີ້ມີJDcom (JDON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ JDONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 32.23 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາJDONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​JDONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 32.23. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງJDcom?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງJDON​ແມ່ນ​$ 976.75K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງJDON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນJDONແມ່ນ 30.31K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງJDON?
JDON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 36.90868486875765 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງJDON?
JDONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 30.590269632126216 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດJDON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການJDONແມ່ນ$ 56.71K USD.
ປີນີ້JDONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
JDON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງJDONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:27:05 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

