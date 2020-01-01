ISKRA Token (ISK) Tokenomics
ISKRA Token (ISK) ຂໍ້ມູນ
Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.
ISKRA Token (ISK) Tokenomics ແລະ ການວິເຄາະລາຄາ
ສຳຫຼວດ tokennomics ຫຼັກ ແລະຂໍ້ມູນລາຄາສຳລັບISKRA Token (ISK), ລວມທັງລາຄາຕະຫຼາດ, ລາຍລະອຽດການສະໜອງ FDV ແລະ ປະຫວັດລາຄາ. ເຂົ້າໃຈມູນຄ່າປະຈຸບັນຂອງໂທເຄັນ ແລະ ຕໍາແຫນ່ງຕະຫຼາດຂອງມັນຢ່າງໄວວາ.
ISKRA Token (ISK) Tokenomics: ລາຍລະອຽດຂອງການວັດແທກທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ກໍລະນີການນໍາໃຊ້
ຄວາມເຂົ້າໃຈ tokennomics ຂອງ ISKRA Token (ISK) ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນເພື່ອວິເຄາະມູນຄ່າ, ຄວາມຍືນຍົງ, ແລະ ທ່າແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.
ຕົວຊີ້ບອກຫຼັກ ແລະ ວິທີການຄຳນວນ:
ການສະໜອງທັງໝົດ:
ຈໍານວນສູງສຸດຂອງISK ໂທເຄັນທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ຫຼື ຈະເຄີຍໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ.
ການສະໜອງການໄຫຼວຽນ:
ຈໍານວນຂອງໂທເຄັນໃນປະຈຸບັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ໃນມືສາທາລະນະ.
ການສະໜອງສູງສຸດ:
ຄວາມຕ້ອງການຄົງທີ່ກ່ຽວກັບຈໍານວນISK ໂທເຄັນທັງຫມົດທີ່ສາມາດມີຢູ່.
FDV (ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງເຕັມທີ່):
ຄິດໄລ່ຈາກລາຄາປັດຈຸບັນ × ການສະໜອງສູງສຸດ, ນີ້ເປັນການຄາດຄະເນຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ຖ້າໂທເຄັນທັງໝົດຢູ່ໃນການໝູນວຽນ.
ອັດຕາເງິນເຟີ້:
ການສະທ້ອນເຖິງຄວາມໄວຂອງການເປີດຕົວໂທເຄັນໃຫມ່ນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການຂາດແຄນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ເປັນຫຍັງເມຕຣິກເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບຜູ້ຊື້ຂາຍ?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນທີ່ສູງຂຶ້ນ = ສະພາບຄ່ອງຫຼາຍ.
ການສະຫນອງສູງສຸດທີ່ຈໍາກັດ + ອັດຕາເງິນເຟີ້ຕໍ່າ = ທ່າແຮງການປັບລາຄາໃນໄລຍະຍາວ.
ການແຜ່ກະຈາຍໂທເຄັນໂປ່ງໃສ = ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນທີ່ດີກວ່າໃນໂຄງການ ແລະ ຄວາມສ່ຽງຕ່ໍາຂອງການຄວບຄຸມສູນກາງ.
FDVສູງເມື່ອມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຕໍ່າ = ອາດຈະເປັນສັນຍານຂອງການປະເມີນມູນຄ່າເກີນ.
ດຽວນີ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈISK's tokenomics, ມາສຳຫຼວດລາຄາສົດຂອງISKໂທເຄັນກັນເທາະ!
ວິທີການຊື້ ISK
ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເພີ່ມ ISKRA Token (ISK)ໃສ່ຫຼັກຊັບຂອງທ່ານບໍ? MEXC ສະຫນັບສະຫນູນວິທີການຊື້ຕ່າງໆISKເຊັ່ນ: ບັດເຄຣດິດ, ການໂອນຜ່ານທະນາຄານຕ່າງໆ ແລະ ການຊື້ຂາຍແບບເພື່ອນຕໍ່ເພື່ອນ, ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ເປັນມືອາຊີບ, MEXC ເຮັດໃຫ້ການຊື້ຄຣິບໂຕເປັນເລື່ອງງ່າຍ ແລະ ປອດໄພ.
ISKRA Token (ISK) ປະຫວັດລາຄາ
ການວິເຄາະລາຄາປະຫວັດສາດຊ່ວຍISKໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ເຂົ້າໃຈເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ, ລະດັບສະຫນັບສະຫນູນ/ການຕໍ່ຕ້ານທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຮູບແບບການຜັນຜວນ. ບໍ່ວ່າທ່ານກໍາລັງຕິດຕາມລະດັບສູງຕະຫຼອດເວລາ ຫຼື ການກໍານົດແນວໂນ້ມຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງການຄາດຄະເນລາຄາ ແລະ ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ.
ISK ການຄາດເດົາລາຄາ
ສົງໄສວ່າພວກເຮົາກຳລັງISK ມຸ່ງໜ້າໄປໃສ? ຫນ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກISKເຮົາປະສົມປະສານຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຕະຫຼາດແນວໂນ້ມປະຫວັດສາດ ແລະ ຕົວຊີ້ວັດດ້ານວິຊາການເພື່ອໃຫ້ທັດສະນະທີ່ຄາດຄະເນ.
ເປັນຫຍັງທ່ານຄວນເລືອກ MEXC?
MEXC ແມ່ນໜຶ່ງໃນການແລກປ່ຽນຄຣິບໂຕອັນດັບໜຶ່ງຂອງໂລກ, ເຊື່ອຖືໄດ້ຈາກຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍລ້ານຄົນທົ່ວໂລກ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຜູ້ເລີ່ມຕົ້ນ ຫຼື ເປັນມືອາຊີບ, MEXC ແມ່ນວິທີທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນການຂື້ຂາຍຄຣິບໂຕຂອງທ່ານ.
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຂໍ້ມູນ Tokenomics ໃນຫນ້ານີ້ແມ່ນມາຈາກແຫຼ່ງພາກສ່ວນທີສາມ. MEXC ບໍ່ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ. ກະລຸນາດໍາເນີນການຄົ້ນຄ້ວາຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນ.
ຊື້ ISKRA Token (ISK)
ຈໍານວນ
1 ISK = 0.00373 USD