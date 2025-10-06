ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດIntelຂອງມື້ນີ້38.23 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດINTCONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວINTCONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດIntelຂອງມື້ນີ້38.23 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດINTCONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວINTCONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ INTCON

INTCON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ INTCON

INTCON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

INTCON Tokenomics

INTCON ການຄາດຄະເນລາຄາ

INTCON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ INTCON

INTCONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

INTCON Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Intel

Intel ລາຄາ (INTCON)

1 INTCON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$38.26
$38.26$38.26
-2.86%1D
USD
Intel (INTCON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:15:23 (UTC+8)

Intel (INTCON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 38.2
$ 38.2$ 38.2
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 40.42
$ 40.42$ 40.42
ສູງກວ່າ 24H

$ 38.2
$ 38.2$ 38.2

$ 40.42
$ 40.42$ 40.42

$ 42.38863945727811
$ 42.38863945727811$ 42.38863945727811

$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435

-1.47%

-2.86%

-3.27%

-3.27%

Intel (INTCON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 38.23. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, INTCONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 38.2 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 40.42, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. INTCONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 42.38863945727811, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 23.741402264383435.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, INTCONມີການປ່ຽນແປງ-1.47%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.86%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -3.27%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Intel (INTCON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1821

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

$ 57.38K
$ 57.38K$ 57.38K

$ 1.90M
$ 1.90M$ 1.90M

49.77K
49.77K 49.77K

49,769.13702046
49,769.13702046 49,769.13702046

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານIntelການຊື້ຂາຍ$ 1.90M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 57.38K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງINTCONແມ່ນ49.77Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ49769.13702046. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.90M.

Intel (INTCON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Intel ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -1.1265-2.86%
30 ມື້$ +0.19+0.49%
60 ວັນ$ +23.23+154.86%
90 ວັນ$ +23.23+154.86%
Intel ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, INTCONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -1.1265 (-2.86%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Intel ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.19 (+0.49%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Intel ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, INTCON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +23.23 (+154.86%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Intel ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +23.23 (+154.86%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Intel (INTCON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າIntelປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Intel (INTCON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Intel ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Intel ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງINTCON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບIntel ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການIntel ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Intel ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Intel (INTCON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Intel (INTCON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບIntel.

ກວດເບິ່ງການIntelຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Intel (INTCON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງIntel (INTCON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ INTCON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Intel(INTCON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Intel ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Intel ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

INTCON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Intel(INTCON) ເຖິງ VND
1,006,022.45
1 Intel(INTCON) ເຖິງ AUD
A$58.4919
1 Intel(INTCON) ເຖິງ GBP
29.0548
1 Intel(INTCON) ເຖິງ EUR
32.8778
1 Intel(INTCON) ເຖິງ USD
$38.23
1 Intel(INTCON) ເຖິງ MYR
RM160.566
1 Intel(INTCON) ເຖິງ TRY
1,607.9538
1 Intel(INTCON) ເຖິງ JPY
¥5,849.19
1 Intel(INTCON) ເຖິງ ARS
ARS$56,552.8744
1 Intel(INTCON) ເຖິງ RUB
3,096.2477
1 Intel(INTCON) ເຖິງ INR
3,387.5603
1 Intel(INTCON) ເຖິງ IDR
Rp637,166.4118
1 Intel(INTCON) ເຖິງ PHP
2,242.5718
1 Intel(INTCON) ເຖິງ EGP
￡E.1,806.3675
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BRL
R$204.5305
1 Intel(INTCON) ເຖິງ CAD
C$53.522
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BDT
4,665.5892
1 Intel(INTCON) ເຖິງ NGN
55,165.89
1 Intel(INTCON) ເຖິງ COP
$147,606.03
1 Intel(INTCON) ເຖິງ ZAR
R.663.6728
1 Intel(INTCON) ເຖິງ UAH
1,607.1892
1 Intel(INTCON) ເຖິງ TZS
T.Sh.94,162.4015
1 Intel(INTCON) ເຖິງ VES
Bs8,525.29
1 Intel(INTCON) ເຖິງ CLP
$35,859.74
1 Intel(INTCON) ເຖິງ PKR
Rs10,802.2688
1 Intel(INTCON) ເຖິງ KZT
20,078.7783
1 Intel(INTCON) ເຖິງ THB
฿1,243.2396
1 Intel(INTCON) ເຖິງ TWD
NT$1,181.6893
1 Intel(INTCON) ເຖິງ AED
د.إ140.3041
1 Intel(INTCON) ເຖິງ CHF
Fr30.584
1 Intel(INTCON) ເຖິງ HKD
HK$297.0471
1 Intel(INTCON) ເຖິງ AMD
֏14,624.8865
1 Intel(INTCON) ເຖິງ MAD
.د.م355.9213
1 Intel(INTCON) ເຖິງ MXN
$707.6373
1 Intel(INTCON) ເຖິງ SAR
ريال143.3625
1 Intel(INTCON) ເຖິງ ETB
Br5,834.6626
1 Intel(INTCON) ເຖິງ KES
KSh4,940.8452
1 Intel(INTCON) ເຖິງ JOD
د.أ27.10507
1 Intel(INTCON) ເຖິງ PLN
141.0687
1 Intel(INTCON) ເຖິງ RON
лв168.5943
1 Intel(INTCON) ເຖິງ SEK
kr363.185
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BGN
лв64.6087
1 Intel(INTCON) ເຖິງ HUF
Ft12,854.4552
1 Intel(INTCON) ເຖິງ CZK
807.7999
1 Intel(INTCON) ເຖິງ KWD
د.ك11.73661
1 Intel(INTCON) ເຖິງ ILS
124.2475
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BOB
Bs264.9339
1 Intel(INTCON) ເຖິງ AZN
64.991
1 Intel(INTCON) ເຖິງ TJS
SM352.4806
1 Intel(INTCON) ເຖິງ GEL
103.9856
1 Intel(INTCON) ເຖິງ AOA
Kz34,977.0093
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BHD
.د.ب14.41271
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BMD
$38.23
1 Intel(INTCON) ເຖິງ DKK
kr247.7304
1 Intel(INTCON) ເຖິງ HNL
L1,006.9782
1 Intel(INTCON) ເຖິງ MUR
1,761.6384
1 Intel(INTCON) ເຖິງ NAD
$661.379
1 Intel(INTCON) ເຖິງ NOK
kr387.6522
1 Intel(INTCON) ເຖິງ NZD
$67.2848
1 Intel(INTCON) ເຖິງ PAB
B/.38.23
1 Intel(INTCON) ເຖິງ PGK
K160.9483
1 Intel(INTCON) ເຖິງ QAR
ر.ق139.1572
1 Intel(INTCON) ເຖິງ RSD
дин.3,892.1963
1 Intel(INTCON) ເຖິງ UZS
soʻm460,602.3037
1 Intel(INTCON) ເຖິງ ALL
L3,211.32
1 Intel(INTCON) ເຖິງ ANG
ƒ68.4317
1 Intel(INTCON) ເຖິງ AWG
ƒ68.4317
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BBD
$76.46
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BAM
KM64.6087
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BIF
Fr112,434.43
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BND
$49.699
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BSD
$38.23
1 Intel(INTCON) ເຖິງ JMD
$6,135.1504
1 Intel(INTCON) ເຖິງ KHR
153,533.9738
1 Intel(INTCON) ເຖິງ KMF
Fr16,285.98
1 Intel(INTCON) ເຖິງ LAK
831,086.9399
1 Intel(INTCON) ເຖິງ LKR
රු11,637.5943
1 Intel(INTCON) ເຖິງ MDL
L646.8516
1 Intel(INTCON) ເຖິງ MGA
Ar172,207.035
1 Intel(INTCON) ເຖິງ MOP
P305.84
1 Intel(INTCON) ເຖິງ MVR
588.742
1 Intel(INTCON) ເຖິງ MWK
MK66,371.4853
1 Intel(INTCON) ເຖິງ MZN
MT2,444.8085
1 Intel(INTCON) ເຖິງ NPR
रु5,425.6016
1 Intel(INTCON) ເຖິງ PYG
271,127.16
1 Intel(INTCON) ເຖິງ RWF
Fr55,471.73
1 Intel(INTCON) ເຖິງ SBD
$314.6329
1 Intel(INTCON) ເຖິງ SCR
550.1297
1 Intel(INTCON) ເຖິງ SRD
$1,483.324
1 Intel(INTCON) ເຖິງ SVC
$334.1302
1 Intel(INTCON) ເຖິງ SZL
L661.379
1 Intel(INTCON) ເຖິງ TMT
m134.1873
1 Intel(INTCON) ເຖິງ TND
د.ت111.09638
1 Intel(INTCON) ເຖິງ TTD
$258.8171
1 Intel(INTCON) ເຖິງ UGX
Sh133,193.32
1 Intel(INTCON) ເຖິງ XAF
Fr21,752.87
1 Intel(INTCON) ເຖິງ XCD
$103.221
1 Intel(INTCON) ເຖິງ XOF
Fr21,752.87
1 Intel(INTCON) ເຖິງ XPF
Fr3,937.69
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BWP
P513.0466
1 Intel(INTCON) ເຖິງ BZD
$76.8423
1 Intel(INTCON) ເຖິງ CVE
$3,665.4924
1 Intel(INTCON) ເຖິງ DJF
Fr6,766.71
1 Intel(INTCON) ເຖິງ DOP
$2,459.3359
1 Intel(INTCON) ເຖິງ DZD
د.ج5,001.2486
1 Intel(INTCON) ເຖິງ FJD
$86.7821
1 Intel(INTCON) ເຖິງ GNF
Fr332,409.85
1 Intel(INTCON) ເຖິງ GTQ
Q292.8418
1 Intel(INTCON) ເຖິງ GYD
$7,996.1868
1 Intel(INTCON) ເຖິງ ISK
kr4,816.98

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Intel

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Intel ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Intel ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Intel

ມື້ນີ້ມີIntel (INTCON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ INTCONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 38.23 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາINTCONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​INTCONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 38.23. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງIntel?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງINTCON​ແມ່ນ​$ 1.90M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງINTCON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນINTCONແມ່ນ 49.77K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງINTCON?
INTCON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 42.38863945727811 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງINTCON?
INTCONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 23.741402264383435 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດINTCON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການINTCONແມ່ນ$ 57.38K USD.
ປີນີ້INTCONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
INTCON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງINTCONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:15:23 (UTC+8)

Intel (INTCON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

INTCON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

INTCON
INTCON
USD
USD

1 INTCON = 38.22 USD

ຊື້ຂາຍ INTCON

INTCON/USDT
$38.26
$38.26$38.26
-2.84%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,877.83
$104,877.83$104,877.83

-0.82%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,521.98
$3,521.98$3,521.98

-1.86%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.92
$159.92$159.92

-4.09%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1130
$1.1130$1.1130

-26.88%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,877.83
$104,877.83$104,877.83

-0.82%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,521.98
$3,521.98$3,521.98

-1.86%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.92
$159.92$159.92

-4.09%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2878
$2.2878$2.2878

-1.68%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16468
$0.16468$0.16468

-1.36%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000013200
$0.0000013200$0.0000013200

+231.49%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03199
$0.03199$0.03199

+219.90%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08431
$0.08431$0.08431

+201.96%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002400
$0.0000000000002400$0.0000000000002400

+140.00%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$47.942
$47.942$47.942

+125.12%