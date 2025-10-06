ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດRobinhood Marketsຂອງມື້ນີ້142.16 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດHOODONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວHOODONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດRobinhood Marketsຂອງມື້ນີ້142.16 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດHOODONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວHOODONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ HOODON

HOODON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ HOODON

HOODON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

HOODON Tokenomics

HOODON ການຄາດຄະເນລາຄາ

HOODON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ HOODON

HOODONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

HOODON Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Robinhood Markets

Robinhood Markets ລາຄາ (HOODON)

1 HOODON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$142.16
$142.16$142.16
-1.25%1D
USD
Robinhood Markets (HOODON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:14:54 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 141.76
$ 141.76$ 141.76
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 149.21
$ 149.21$ 149.21
ສູງກວ່າ 24H

$ 141.76
$ 141.76$ 141.76

$ 149.21
$ 149.21$ 149.21

$ 152.93948357313678
$ 152.93948357313678$ 152.93948357313678

$ 96.19355397433952
$ 96.19355397433952$ 96.19355397433952

-1.24%

-1.25%

-2.43%

-2.43%

Robinhood Markets (HOODON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 142.16. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, HOODONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 141.76 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 149.21, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. HOODONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 152.93948357313678, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 96.19355397433952.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, HOODONມີການປ່ຽນແປງ-1.24%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.25%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -2.43%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Robinhood Markets (HOODON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2521

$ 461.01K
$ 461.01K$ 461.01K

$ 64.32K
$ 64.32K$ 64.32K

$ 461.01K
$ 461.01K$ 461.01K

3.24K
3.24K 3.24K

3,242.86477135
3,242.86477135 3,242.86477135

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານRobinhood Marketsການຊື້ຂາຍ$ 461.01K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 64.32K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງHOODONແມ່ນ3.24Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ3242.86477135. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 461.01K.

Robinhood Markets (HOODON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Robinhood Markets ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -1.7995-1.25%
30 ມື້$ -7.45-4.98%
60 ວັນ$ +38.36+36.95%
90 ວັນ$ +62.16+77.70%
Robinhood Markets ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, HOODONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -1.7995 (-1.25%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Robinhood Markets ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -7.45 (-4.98%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Robinhood Markets ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, HOODON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +38.36 (+36.95%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Robinhood Markets ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +62.16 (+77.70%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Robinhood Markets (HOODON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າRobinhood Marketsປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Robinhood Markets (HOODON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Robinhood Markets ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງHOODON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບRobinhood Markets ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການRobinhood Markets ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Robinhood Markets ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Robinhood Markets (HOODON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Robinhood Markets (HOODON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບRobinhood Markets.

ກວດເບິ່ງການRobinhood Marketsຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Robinhood Markets (HOODON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງRobinhood Markets (HOODON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ HOODON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Robinhood Markets(HOODON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Robinhood Markets ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Robinhood Markets ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

HOODON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ VND
3,740,940.4
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ AUD
A$217.5048
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ GBP
108.0416
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ EUR
122.2576
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ USD
$142.16
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ MYR
RM597.072
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ TRY
5,979.2496
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ JPY
¥21,750.48
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ ARS
ARS$210,294.4448
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ RUB
11,513.5384
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ INR
12,596.7976
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ IDR
Rp2,369,332.3856
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ PHP
8,339.1056
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ EGP
￡E.6,717.06
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BRL
R$760.556
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ CAD
C$199.024
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BDT
17,349.2064
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ NGN
205,136.88
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ COP
$548,879.76
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ ZAR
R.2,467.8976
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ UAH
5,976.4064
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ TZS
T.Sh.350,147.188
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ VES
Bs31,701.68
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ CLP
$133,346.08
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ PKR
Rs40,168.7296
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ KZT
74,663.8536
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ THB
฿4,623.0432
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ TWD
NT$4,394.1656
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ AED
د.إ521.7272
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ CHF
Fr113.728
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ HKD
HK$1,104.5832
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ AMD
֏54,383.308
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ MAD
.د.م1,323.5096
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ MXN
$2,631.3816
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ SAR
ريال533.1
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ ETB
Br21,696.4592
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ KES
KSh18,372.7584
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ JOD
د.أ100.79144
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ PLN
524.5704
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ RON
лв626.9256
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ SEK
kr1,350.52
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BGN
лв240.2504
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ HUF
Ft47,799.8784
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ CZK
3,003.8408
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ KWD
د.ك43.64312
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ ILS
462.02
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BOB
Bs985.1688
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ AZN
241.672
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ TJS
SM1,310.7152
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ GEL
386.6752
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ AOA
Kz130,063.6056
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BHD
.د.ب53.59432
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BMD
$142.16
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ DKK
kr921.1968
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ HNL
L3,744.4944
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ MUR
6,550.7328
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ NAD
$2,459.368
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ NOK
kr1,441.5024
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ NZD
$250.2016
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ PAB
B/.142.16
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ PGK
K598.4936
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ QAR
ر.ق517.4624
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ RSD
дин.14,473.3096
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ UZS
soʻm1,712,770.6904
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ ALL
L11,941.44
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ ANG
ƒ254.4664
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ AWG
ƒ254.4664
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BBD
$284.32
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BAM
KM240.2504
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BIF
Fr418,092.56
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BND
$184.808
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BSD
$142.16
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ JMD
$22,813.8368
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ KHR
570,923.0896
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ KMF
Fr60,560.16
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ LAK
3,090,434.7208
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ LKR
රු43,274.9256
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ MDL
L2,405.3472
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ MGA
Ar640,359.72
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ MOP
P1,137.28
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ MVR
2,189.264
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ MWK
MK246,805.3976
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ MZN
MT9,091.132
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ NPR
रु20,175.3472
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ PYG
1,008,198.72
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ RWF
Fr206,274.16
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ SBD
$1,169.9768
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ SCR
2,045.6824
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ SRD
$5,515.808
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ SVC
$1,242.4784
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ SZL
L2,459.368
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ TMT
m498.9816
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ TND
د.ت413.11696
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ TTD
$962.4232
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ UGX
Sh495,285.44
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ XAF
Fr80,889.04
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ XCD
$383.832
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ XOF
Fr80,889.04
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ XPF
Fr14,642.48
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BWP
P1,907.7872
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ BZD
$285.7416
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ CVE
$13,630.3008
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ DJF
Fr25,162.32
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ DOP
$9,145.1528
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ DZD
د.ج18,597.3712
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ FJD
$322.7032
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ GNF
Fr1,236,081.2
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ GTQ
Q1,088.9456
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ GYD
$29,734.1856
1 Robinhood Markets(HOODON) ເຖິງ ISK
kr17,912.16

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Robinhood Markets

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Robinhood Markets ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Robinhood Markets ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Robinhood Markets

ມື້ນີ້ມີRobinhood Markets (HOODON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ HOODONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 142.16 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາHOODONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​HOODONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 142.16. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງRobinhood Markets?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງHOODON​ແມ່ນ​$ 461.01K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງHOODON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນHOODONແມ່ນ 3.24K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງHOODON?
HOODON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 152.93948357313678 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງHOODON?
HOODONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 96.19355397433952 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດHOODON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການHOODONແມ່ນ$ 64.32K USD.
ປີນີ້HOODONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
HOODON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງHOODONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:14:54 (UTC+8)

Robinhood Markets (HOODON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

HOODON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

HOODON
HOODON
USD
USD

1 HOODON = 142.16 USD

ຊື້ຂາຍ HOODON

HOODON/USDT
$142.16
$142.16$142.16
-1.22%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,820.63
$104,820.63$104,820.63

-0.87%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,511.71
$3,511.71$3,511.71

-2.15%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.54
$159.54$159.54

-4.31%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1116
$1.1116$1.1116

-26.97%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,820.63
$104,820.63$104,820.63

-0.87%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,511.71
$3,511.71$3,511.71

-2.15%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.54
$159.54$159.54

-4.31%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2839
$2.2839$2.2839

-1.85%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16430
$0.16430$0.16430

-1.59%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000014410
$0.0000014410$0.0000014410

+261.87%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03200
$0.03200$0.03200

+220.00%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08235
$0.08235$0.08235

+194.94%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002415
$0.0000000000002415$0.0000000000002415

+141.50%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$46.719
$46.719$46.719

+119.37%