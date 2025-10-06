ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດHims Hers Healthຂອງມື້ນີ້46.49 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດHIMSONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວHIMSONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດHims Hers Healthຂອງມື້ນີ້46.49 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດHIMSONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວHIMSONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ HIMSON

HIMSON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ HIMSON

HIMSON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

HIMSON Tokenomics

HIMSON ການຄາດຄະເນລາຄາ

HIMSON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ HIMSON

HIMSONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

HIMSON Spot

ໂລໂກ້ Hims Hers Health

Hims Hers Health ລາຄາ (HIMSON)

1 HIMSON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$46.49
$46.49$46.49
+3.17%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:26:42 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 43.98
$ 43.98$ 43.98
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 47.57
$ 47.57$ 47.57
ສູງກວ່າ 24H

$ 43.98
$ 43.98$ 43.98

$ 47.57
$ 47.57$ 47.57

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565$ 64.87097006673565

$ 42.91605561045867
$ 42.91605561045867$ 42.91605561045867

-0.58%

+3.17%

-3.93%

-3.93%

Hims Hers Health (HIMSON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 46.49. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, HIMSONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 43.98 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 47.57, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. HIMSONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 64.87097006673565, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 42.91605561045867.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, HIMSONມີການປ່ຽນແປງ-0.58%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +3.17%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -3.93%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Hims Hers Health (HIMSON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2741

$ 279.55K
$ 279.55K$ 279.55K

$ 64.10K
$ 64.10K$ 64.10K

$ 279.55K
$ 279.55K$ 279.55K

6.01K
6.01K 6.01K

6,013.07631957
6,013.07631957 6,013.07631957

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານHims Hers Healthການຊື້ຂາຍ$ 279.55K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 64.10K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງHIMSONແມ່ນ6.01Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ6013.07631957. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 279.55K.

Hims Hers Health (HIMSON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Hims Hers Health ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +1.4285+3.17%
30 ມື້$ -7.2-13.42%
60 ວັນ$ +16.49+54.96%
90 ວັນ$ +16.49+54.96%
Hims Hers Health ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, HIMSONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +1.4285 (+3.17%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Hims Hers Health ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -7.2 (-13.42%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Hims Hers Health ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, HIMSON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +16.49 (+54.96%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Hims Hers Health ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +16.49 (+54.96%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Hims Hers Health (HIMSON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າHims Hers Healthປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Hims Hers Health ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງHIMSON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບHims Hers Health ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການHims Hers Health ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Hims Hers Health ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Hims Hers Health (HIMSON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Hims Hers Health (HIMSON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບHims Hers Health.

ກວດເບິ່ງການHims Hers Healthຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Hims Hers Health (HIMSON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງHims Hers Health (HIMSON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ HIMSON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Hims Hers Health(HIMSON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Hims Hers Health ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Hims Hers Health ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Hims Hers Health

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Hims Hers Health ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Hims Hers Health ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Hims Hers Health

ມື້ນີ້ມີHims Hers Health (HIMSON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ HIMSONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 46.49 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາHIMSONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​HIMSONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 46.49. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງHims Hers Health?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງHIMSON​ແມ່ນ​$ 279.55K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງHIMSON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນHIMSONແມ່ນ 6.01K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງHIMSON?
HIMSON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 64.87097006673565 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງHIMSON?
HIMSONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 42.91605561045867 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດHIMSON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການHIMSONແມ່ນ$ 64.10K USD.
ປີນີ້HIMSONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
HIMSON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງHIMSONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:26:42 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

HIMSON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

HIMSON
HIMSON
USD
USD

1 HIMSON = 46.49 USD

ຊື້ຂາຍ HIMSON

HIMSON/USDT
$46.49
$46.49$46.49
+3.24%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

