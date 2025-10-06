ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດGrand Gangsta Cityຂອງມື້ນີ້0.001822 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດGGCລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວGGCໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ GGC

GGC ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ GGC

GGC ເຈ້ຍຂາວ

GGC ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

GGC Tokenomics

GGC ການຄາດຄະເນລາຄາ

GGC ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ GGC

GGCຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

GGC Spot

ໂລໂກ້ Grand Gangsta City

Grand Gangsta City ລາຄາ (GGC)

1 GGC ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.001822
$0.001822$0.001822
+0.55%1D
USD
Grand Gangsta City (GGC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:26:27 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.001782
$ 0.001782$ 0.001782
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.001969
$ 0.001969$ 0.001969
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.001782
$ 0.001782$ 0.001782

$ 0.001969
$ 0.001969$ 0.001969

--
----

--
----

-1.14%

+0.55%

-18.56%

-18.56%

Grand Gangsta City (GGC) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.001822. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, GGCມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.001782 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.001969, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. GGCລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, GGCມີການປ່ຽນແປງ-1.14%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.55%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -18.56%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Grand Gangsta City (GGC) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 173.78K
$ 173.78K$ 173.78K

$ 1.82M
$ 1.82M$ 1.82M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SEIEVM

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານGrand Gangsta Cityການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 173.78K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງGGCແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.82M.

Grand Gangsta City (GGC) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Grand Gangsta City ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00000997+0.55%
30 ມື້$ -0.001394-43.35%
60 ວັນ$ -0.001585-46.53%
90 ວັນ$ -0.00672-78.68%
Grand Gangsta City ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, GGCບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.00000997 (+0.55%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Grand Gangsta City ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.001394 (-43.35%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Grand Gangsta City ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, GGC ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.001585 (-46.53%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Grand Gangsta City ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00672 (-78.68%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Grand Gangsta City (GGC)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າGrand Gangsta Cityປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Grand Gangsta City (GGC)

Grand Gangsta City is an open-world Web3 game powered by Sei Network. Dive into a massive virtual city, complete missions, build your gang, and earn real rewards. Own vehicles, customize your character, and interact with a living world of NPCs and players. With blockchain tech, all your in-game assets are truly yours—secure, tradable, and decentralized.

Grand Gangsta City ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Grand Gangsta City ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງGGC ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບGrand Gangsta City ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການGrand Gangsta City ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Grand Gangsta City ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Grand Gangsta City (GGC) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Grand Gangsta City (GGC) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບGrand Gangsta City.

ກວດເບິ່ງການGrand Gangsta Cityຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Grand Gangsta City (GGC) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງGrand Gangsta City (GGC) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ GGC ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Grand Gangsta City(GGC)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Grand Gangsta City ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Grand Gangsta City ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

GGC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ VND
47.94593
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ AUD
A$0.00278766
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ GBP
0.00138472
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ EUR
0.00156692
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ USD
$0.001822
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ MYR
RM0.0076524
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ TRY
0.07665154
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ JPY
¥0.278766
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ ARS
ARS$2.69524816
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ RUB
0.14756378
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ INR
0.16137454
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ IDR
Rp30.36665452
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ PHP
0.10687852
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ EGP
￡E.0.0860895
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BRL
R$0.0097477
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ CAD
C$0.0025508
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BDT
0.22235688
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ NGN
2.629146
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ COP
$7.034742
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ ZAR
R.0.03159348
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ UAH
0.07659688
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ TZS
T.Sh.4.476654
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ VES
Bs0.406306
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ CLP
$1.709036
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ PKR
Rs0.51482432
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ KZT
0.95693262
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ THB
฿0.05925144
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ TWD
NT$0.0562998
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ AED
د.إ0.00668674
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ CHF
Fr0.0014576
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ HKD
HK$0.01415694
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ AMD
֏0.6970061
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ MAD
.د.م0.01696282
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ MXN
$0.033707
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ SAR
ريال0.0068325
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ ETB
Br0.27807364
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ KES
KSh0.23538418
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ JOD
د.أ0.001291798
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ PLN
0.00672318
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ RON
лв0.00803502
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ SEK
kr0.01729078
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BGN
лв0.00307918
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ HUF
Ft0.61284792
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ CZK
0.03851708
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ KWD
د.ك0.000559354
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ ILS
0.0059215
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BOB
Bs0.01262646
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ AZN
0.0030974
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ TJS
SM0.01679884
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ GEL
0.00495584
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ AOA
Kz1.66696602
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BHD
.د.ب0.000686894
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BMD
$0.001822
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ DKK
kr0.01180656
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ HNL
L0.04799148
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ MUR
0.08395776
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ NAD
$0.0315206
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ NOK
kr0.01847508
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ NZD
$0.0031885
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ PAB
B/.0.001822
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ PGK
K0.00767062
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ QAR
ر.ق0.00663208
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ RSD
дин.0.18558892
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ UZS
soʻm21.95180218
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ ALL
L0.153048
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ ANG
ƒ0.00326138
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ AWG
ƒ0.00326138
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BBD
$0.003644
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BAM
KM0.00307918
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BIF
Fr5.358502
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BND
$0.0023686
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BSD
$0.001822
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ JMD
$0.29239456
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ KHR
7.31726132
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ KMF
Fr0.776172
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ LAK
39.60869486
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ LKR
රු0.55463502
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ MDL
L0.03082824
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ MGA
Ar8.207199
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ MOP
P0.014576
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ MVR
0.0280588
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ MWK
MK3.16319242
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ MZN
MT0.1165169
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ NPR
रु0.25857824
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ PYG
12.921624
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ RWF
Fr2.643722
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ SBD
$0.01499506
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ SCR
0.02736644
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ SRD
$0.0706936
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ SVC
$0.01592428
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ SZL
L0.0315206
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ TMT
m0.00639522
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ TND
د.ت0.005294732
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ TTD
$0.01233494
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ UGX
Sh6.347848
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ XAF
Fr1.036718
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ XCD
$0.0049194
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ XOF
Fr1.036718
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ XPF
Fr0.187666
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BWP
P0.02445124
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ BZD
$0.00366222
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ CVE
$0.17469336
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ DJF
Fr0.322494
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ DOP
$0.11720926
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ DZD
د.ج0.23819006
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ FJD
$0.00413594
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ GNF
Fr15.84229
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ GTQ
Q0.01395652
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ GYD
$0.38108952
1 Grand Gangsta City(GGC) ເຖິງ ISK
kr0.229572

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Grand Gangsta City

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Grand Gangsta City ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Grand Gangsta City ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Grand Gangsta City

ມື້ນີ້ມີGrand Gangsta City (GGC) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ GGCແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.001822 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາGGCປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​GGCປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.001822. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງGrand Gangsta City?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງGGC​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງGGC?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນGGCແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງGGC?
GGC ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງGGC?
GGCຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດGGC?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການGGCແມ່ນ$ 173.78K USD.
ປີນີ້GGCຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
GGC ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງGGCການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:26:27 (UTC+8)

Grand Gangsta City (GGC) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

GGC -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

GGC
GGC
USD
USD

1 GGC = 0.001822 USD

ຊື້ຂາຍ GGC

GGC/USDT
$0.001822
$0.001822$0.001822
+0.60%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

