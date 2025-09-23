ລາຄາສົດFragmetricຂອງມື້ນີ້0.03161 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດFRAGລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວFRAGໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດFragmetricຂອງມື້ນີ້0.03161 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດFRAGລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວFRAGໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ FRAG

FRAG ຂໍ້ມູນລາຄາ

FRAG ເຈ້ຍຂາວ

FRAG ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

FRAG Tokenomics

FRAG ການຄາດຄະເນລາຄາ

FRAG ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ FRAG

FRAGຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

FRAG Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Fragmetric

Fragmetric ລາຄາ (FRAG)

1 FRAG ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.03161
$0.03161$0.03161
-0.25%1D
USD
Fragmetric (FRAG) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-05 23:50:53 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.03107
$ 0.03107$ 0.03107
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.03311
$ 0.03311$ 0.03311
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.03107
$ 0.03107$ 0.03107

$ 0.03311
$ 0.03311$ 0.03311

--
----

--
----

+0.57%

-0.25%

-7.85%

-7.85%

Fragmetric (FRAG) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.03161. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, FRAGມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.03107 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.03311, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. FRAGລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, FRAGມີການປ່ຽນແປງ+0.57%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.25%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -7.85%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Fragmetric (FRAG) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 135.40K
$ 135.40K$ 135.40K

$ 31.61M
$ 31.61M$ 31.61M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານFragmetricການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 135.40K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງFRAGແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 31.61M.

Fragmetric (FRAG) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Fragmetric ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0000792-0.25%
30 ມື້$ -0.00841-21.02%
60 ວັນ$ -0.01092-25.68%
90 ວັນ$ -0.02933-48.13%
Fragmetric ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, FRAGບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0000792 (-0.25%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Fragmetric ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00841 (-21.02%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Fragmetric ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, FRAG ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.01092 (-25.68%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Fragmetric ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.02933 (-48.13%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Fragmetric (FRAG)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າFragmetricປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Fragmetric (FRAG)

Fragmetric is solving restaking's challenges by standardizing staking, optimizing AVS reward distribution, and expanding yield-bearing opportunities for multiple assets.

Fragmetric ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Fragmetric ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງFRAG ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບFragmetric ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການFragmetric ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Fragmetric ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Fragmetric (FRAG) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Fragmetric (FRAG) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບFragmetric.

ກວດເບິ່ງການFragmetricຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Fragmetric (FRAG) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງFragmetric (FRAG) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ FRAG ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Fragmetric(FRAG)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Fragmetric ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Fragmetric ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

FRAG ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ VND
831.81715
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ AUD
A$0.0477311
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ GBP
0.0230753
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ EUR
0.0268685
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ USD
$0.03161
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ MYR
RM0.132762
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ TRY
1.3089701
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ JPY
¥4.64667
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ ARS
ARS$45.028445
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ RUB
2.5986581
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ INR
2.8047553
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ IDR
Rp526.8331226
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ KRW
44.5211045
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ PHP
1.830219
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ EGP
￡E.1.5087453
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BRL
R$0.1684813
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ CAD
C$0.0439379
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BDT
3.8453565
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ NGN
46.2808332
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ COP
$122.9960905
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ ZAR
R.0.5443242
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ UAH
1.3035964
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ TZS
T.Sh.77.66577
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ VES
Bs5.84785
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ CLP
$30.31399
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ PKR
Rs8.8915769
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ KZT
17.3014174
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ THB
฿1.0238479
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ TWD
NT$0.9622084
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ AED
د.إ0.1160087
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ CHF
Fr0.0249719
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ HKD
HK$0.2456097
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ AMD
֏12.1110554
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ MAD
.د.م0.2873349
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ MXN
$0.5813079
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ SAR
ريال0.1182214
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ ETB
Br4.5862949
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ KES
KSh4.0821154
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ JOD
د.أ0.02241149
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ PLN
0.1144282
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ RON
лв0.1368713
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ SEK
kr0.2961857
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BGN
лв0.0524726
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ HUF
Ft10.4667032
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ CZK
0.6530626
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ KWD
د.ك0.00967266
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ ILS
0.104313
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BOB
Bs0.218109
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ AZN
0.053737
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ TJS
SM0.2942891
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ GEL
0.0859792
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ AOA
Kz28.9734099
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BHD
.د.ب0.01188536
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BMD
$0.03161
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ DKK
kr0.2010396
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ HNL
L0.8266015
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ MUR
1.4322491
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ NAD
$0.5446403
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ NOK
kr0.3148356
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ NZD
$0.0540531
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ PAB
B/.0.03161
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ PGK
K0.1343425
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ QAR
ر.ق0.1150604
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ RSD
дин.3.154678
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ UZS
soʻm380.8432859
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ ALL
L2.6043479
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ ANG
ƒ0.0565819
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ AWG
ƒ0.056898
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BBD
$0.06322
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BAM
KM0.0524726
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BIF
Fr92.96501
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BND
$0.0404608
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BSD
$0.03161
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ JMD
$5.0753016
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ KHR
126.9476566
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ KMF
Fr13.24459
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ LAK
687.1738993
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ LKR
Rs9.5582318
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ MDL
L0.5291514
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ MGA
Ar141.1158908
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ MOP
P0.2531961
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ MVR
0.483633
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ MWK
MK54.8784371
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ MZN
MT2.019879
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ NPR
Rs4.494942
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ PYG
222.59762
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ RWF
Fr45.73967
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ SBD
$0.2601503
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ SCR
0.4621382
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ SRD
$1.204341
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ SVC
$0.2762714
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ SZL
L0.5443242
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ TMT
m0.110635
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ TND
د.ت0.09204832
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ TTD
$0.2139997
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ UGX
Sh109.3706
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ XAF
Fr17.63838
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ XCD
$0.085347
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ XOF
Fr17.63838
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ XPF
Fr3.19261
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BWP
P0.4197808
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ BZD
$0.0635361
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ CVE
$2.9684951
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ DJF
Fr5.62658
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ DOP
$1.978786
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ DZD
د.ج4.0928628
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ FJD
$0.0711225
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ GNF
Fr274.84895
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ GTQ
Q0.2421326
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ GYD
$6.6099671
1 Fragmetric(FRAG) ເຖິງ ISK
kr3.82481

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Fragmetric

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Fragmetric ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Fragmetric ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Fragmetric

ມື້ນີ້ມີFragmetric (FRAG) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ FRAGແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.03161 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາFRAGປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​FRAGປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.03161. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງFragmetric?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງFRAG​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງFRAG?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນFRAGແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງFRAG?
FRAG ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງFRAG?
FRAGຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດFRAG?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການFRAGແມ່ນ$ 135.40K USD.
ປີນີ້FRAGຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
FRAG ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງFRAGການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-10-05 23:50:53 (UTC+8)

Fragmetric (FRAG) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
10-05 21:29:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16ຂໍ້ມູນໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

ຂ່າວດ່ວນ

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025

PEPE ໄດ້ຜ່ານໄປສູ່ $0.000011: ສາມາດທີ່ຈະບີນຄວາມແບ່ງອອກແລະຄວາມລໍຖ້າຂອງຊຸມຊົນສືບຕໍ່ເລື່ອງຮອບສີ່ໃຈຮຽນບໍ?

September 18, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FRAG -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

FRAG
FRAG
USD
USD

1 FRAG = 0.03161 USD

ຊື້ຂາຍ FRAG

FRAG/USDT
$0.03161
$0.03161$0.03161
-0.53%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures