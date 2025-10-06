ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດFlux AIຂອງມື້ນີ້0.0000165 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດFLUXAIລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວFLUXAIໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດFlux AIຂອງມື້ນີ້0.0000165 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດFLUXAIລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວFLUXAIໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ FLUXAI

FLUXAI ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ FLUXAI

FLUXAI ເຈ້ຍຂາວ

FLUXAI ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

FLUXAI Tokenomics

FLUXAI ການຄາດຄະເນລາຄາ

FLUXAI ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ FLUXAI

FLUXAIຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

FLUXAI Spot

ໂລໂກ້ Flux AI

Flux AI ລາຄາ (FLUXAI)

1 FLUXAI ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0000173
$0.0000173$0.0000173
-62.06%1D
USD
Flux AI (FLUXAI) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:12:40 (UTC+8)

Flux AI (FLUXAI)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0000147
$ 0.0000147$ 0.0000147
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.000085
$ 0.000085$ 0.000085
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0000147
$ 0.0000147$ 0.0000147

$ 0.000085
$ 0.000085$ 0.000085

--
----

--
----

-17.09%

-62.06%

-90.77%

-90.77%

Flux AI (FLUXAI) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0000165. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, FLUXAIມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0000147 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.000085, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. FLUXAIລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, FLUXAIມີການປ່ຽນແປງ-17.09%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -62.06%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -90.77%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Flux AI (FLUXAI) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 26.05K
$ 26.05K$ 26.05K

$ 16.50K
$ 16.50K$ 16.50K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານFlux AIການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 26.05K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງFLUXAIແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 16.50K.

Flux AI (FLUXAI) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Flux AI ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000028298-62.06%
30 ມື້$ -0.0355025-99.96%
60 ວັນ$ -0.0009835-98.35%
90 ວັນ$ -0.0009835-98.35%
Flux AI ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, FLUXAIບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000028298 (-62.06%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Flux AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0355025 (-99.96%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Flux AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, FLUXAI ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0009835 (-98.35%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Flux AI ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0009835 (-98.35%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Flux AI (FLUXAI)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າFlux AIປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Flux AI (FLUXAI)

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Flux AI ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງFLUXAI ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບFlux AI ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການFlux AI ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Flux AI ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Flux AI (FLUXAI) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Flux AI (FLUXAI) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບFlux AI.

ກວດເບິ່ງການFlux AIຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Flux AI (FLUXAI) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງFlux AI (FLUXAI) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ FLUXAI ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Flux AI(FLUXAI)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Flux AI ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Flux AI ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

FLUXAI ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

FLUXAIກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ
0.4341975
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ AUD
A$0.000025245
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ GBP
0.00001254
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ EUR
0.00001419
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ USD
$0.0000165
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ MYR
RM0.0000693
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ TRY
0.00069399
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ JPY
¥0.0025245
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ ARS
ARS$0.02440812
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ RUB
0.001336335
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ INR
0.001462065
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ IDR
Rp0.27499989
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ PHP
0.00096789
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ EGP
￡E.0.000779625
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BRL
R$0.000088275
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ CAD
C$0.0000231
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BDT
0.00201366
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ NGN
0.0238095
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ COP
$0.0637065
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ ZAR
R.0.00028644
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ UAH
0.00069366
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.040640325
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ VES
Bs0.0036795
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ CLP
$0.015477
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ PKR
Rs0.00466224
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ KZT
0.008665965
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ THB
฿0.00053658
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ TWD
NT$0.000510015
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ AED
د.إ0.000060555
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ CHF
Fr0.0000132
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ HKD
HK$0.000128205
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ AMD
֏0.006312075
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ MAD
.د.م0.000153615
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ MXN
$0.000305415
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ SAR
ريال0.000061875
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ ETB
Br0.00251823
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ KES
KSh0.00213246
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ JOD
د.أ0.0000116985
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ PLN
0.000060885
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ RON
лв0.000072765
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ SEK
kr0.00015675
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BGN
лв0.000027885
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ HUF
Ft0.00554796
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ CZK
0.000348645
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ KWD
د.ك0.0000050655
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ ILS
0.000053625
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BOB
Bs0.000114345
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ AZN
0.00002805
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ TJS
SM0.00015213
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ GEL
0.00004488
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ AOA
Kz0.015096015
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0000062205
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BMD
$0.0000165
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ DKK
kr0.00010692
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ HNL
L0.00043461
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ MUR
0.00076032
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ NAD
$0.00028545
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ NOK
kr0.00016731
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ NZD
$0.00002904
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ PAB
B/.0.0000165
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ PGK
K0.000069465
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ QAR
ر.ق0.00006006
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ RSD
дин.0.001679865
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ UZS
soʻm0.198795135
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ ALL
L0.001386
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ ANG
ƒ0.000029535
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ AWG
ƒ0.000029535
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BBD
$0.000033
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BAM
KM0.000027885
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BIF
Fr0.0485265
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BND
$0.00002145
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BSD
$0.0000165
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ JMD
$0.00264792
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ KHR
0.06626499
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ KMF
Fr0.007029
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ LAK
0.358695645
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ LKR
රු0.005022765
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ MDL
L0.00027918
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ MGA
Ar0.07432425
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ MOP
P0.000132
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ MVR
0.0002541
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ MWK
MK0.028645815
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ MZN
MT0.001055175
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ NPR
रु0.00234168
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ PYG
0.117018
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ RWF
Fr0.0239415
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ SBD
$0.000135795
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ SCR
0.000237435
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ SRD
$0.0006402
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ SVC
$0.00014421
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ SZL
L0.00028545
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ TMT
m0.000057915
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ TND
د.ت0.000047949
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ TTD
$0.000111705
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ UGX
Sh0.057486
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ XAF
Fr0.0093885
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ XCD
$0.00004455
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ XOF
Fr0.0093885
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ XPF
Fr0.0016995
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BWP
P0.00022143
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ BZD
$0.000033165
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ CVE
$0.00158202
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ DJF
Fr0.0029205
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ DOP
$0.001061445
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ DZD
د.ج0.00215853
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ FJD
$0.000037455
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ GNF
Fr0.1434675
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ GTQ
Q0.00012639
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ GYD
$0.00345114
1 Flux AI(FLUXAI) ເຖິງ ISK
kr0.002079

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Flux AI

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Flux AI ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Flux AI ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Flux AI

ມື້ນີ້ມີFlux AI (FLUXAI) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ FLUXAIແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0000165 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາFLUXAIປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​FLUXAIປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0000165. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງFlux AI?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງFLUXAI​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງFLUXAI?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນFLUXAIແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງFLUXAI?
FLUXAI ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງFLUXAI?
FLUXAIຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດFLUXAI?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການFLUXAIແມ່ນ$ 26.05K USD.
ປີນີ້FLUXAIຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
FLUXAI ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງFLUXAIການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:12:40 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

FLUXAI -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

FLUXAI
FLUXAI
USD
USD

1 FLUXAI = 0.0000165 USD

ຊື້ຂາຍ FLUXAI

FLUXAI/USDT
$0.0000173
$0.0000173$0.0000173
-61.97%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

