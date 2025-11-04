Falcon Finance ປະຫວັດລາຄາ

Falcon Finance (FF) ປະຫວັດລາຄາ

ໄລຍະເວລາ: 2025-08-04 ~ 2025-11-04

  • ປະຈໍາວັນ
  • ປະຈຳອາທິດ
  • ປະຈໍາເດືອນ
ວັນທີເປີດສູງຕໍ່າປິດປະລິມານ
2025-11-04$ 0.11726$ 0.11863$ 0.10952$ 0.1158912.83M
2025-11-03$ 0.12062$ 0.12492$ 0.10905$ 0.1172646.72M
2025-11-02$ 0.12577$ 0.12582$ 0.11713$ 0.1206225.07M
2025-11-01$ 0.12676$ 0.13539$ 0.12368$ 0.1257725.62M
2025-10-31$ 0.12112$ 0.12982$ 0.11767$ 0.1267648.33M
2025-10-30$ 0.15184$ 0.15388$ 0.11978$ 0.1211249.64M
2025-10-29$ 0.14333$ 0.15763$ 0.1378$ 0.1518445.76M
2025-10-28$ 0.16649$ 0.16689$ 0.13869$ 0.1433352.52M
2030-05-30$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K
2030-05-29$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.99$ 64,011.9910.84K

ດາວໂຫຼດປະຫວັດຂໍ້ມູນ Falcon Finance

ດາວໂຫຼດປະຫວັດປະຈໍາວັນໄດ້ຟຣີໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບ Falcon Finance ເພື່ອຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານເອງ.

Falcon Finance ລາຄາສົດ

$ 0.11585

Falcon Finance ປະຈຸບັນການຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ 0.11585 USD. ມັນມີມູນຄ່າຕະຫຼາດ 0.00 USD ແລະ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຢູ່ທີ່ 0.00 USD. ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ FF ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ໜ້າລາຄາສົດຂອງ MEXC.

ການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສະຖິຕິລາຄາສົດ Falcon Finance, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດວິເຄາະແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ດ້ວຍຂໍ້ມູນແບບສົດໆຢູ່ປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສຳລັບ Falcon Finance.

ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ: 2025-11-04 15:02:32 (UTC+8)

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Falcon Finance MEXC

ກ່ຽວກັບ Falcon Finance (FF) ປະຫວັດລາຄາ

ການຕິດຕາມປະຫວັດລາຄາ Falcon Finance ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ສະເໜີທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Falcon Finance ໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ, ລວມທັງມູນຄ່າເປີດ, ມູນຄ່າສູງສຸດ ແລະ ລາຄາປິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະລິມານການຊື້ຂາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຫຼຸບການປ່ຽນແປງເປັນເປີເຊັນລາຍວັນຢ່າງໄວວາ, ເນັ້ນມື້ທີ່ມີລາຄາທີ່ໂດດເດັ່ນ. ​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ສັງ​ເກດ, ​Falcon Finance ໄດ້​ບັນລຸ​ຄຸນຄ່າ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນຢູ່ທີ່ -, ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະດັບ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນທີ່ 0 USD. ຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ນຳສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນມາຈາກປະຫວັດການຊື້ຂາຍ MEXC ສະເພາະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຂໍ້ມູນປະຫວັດລາຄາ Falcon Finance ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຢູ່ໃນໄລຍະຕ່າງໆ: 1 ມື້, 1 ອາທິດ ແລະ 1 ເດືອນ, ກວມເອົາການວັດແທກເປີດ, ສູງ, ຕໍ່າ, ປິດ ແລະ ປະລິມານ. ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກທົດສອບຢ່າງພິຖີພິຖັນສໍາລັບຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສໍາລັບຈຳລອງການຊື້ຂາຍ ແລະ ການທົດສອບຍ້ອນຫຼັງ. ຊຸດຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບການດາວໂຫຼດຟຣີ ແລະ ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ, ສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກລົງທຶນ.

ຄໍາຮ້ອງສະໝັກປະຫວັດຂໍ້ມູນໃນການຊື້ຂາຍ Falcon Finance

ປະຫວັດຂໍ້ມູນຂອງ Falcon Finance ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຍຸດທະສາດການຄ້າ. ນີ້ແມ່ນວິທີການນໍາໃຊ້ມັນ:

1. ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ: ຜູ້ຊື້ຂາຍໃຊ້ປະຫວັດຂໍ້ມູນ Leverage ຂອງ Falcon Financeເພື່ອກໍານົດແນວໂນ້ມ ແລະ ຮູບແບບຂອງຕະຫຼາດ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ເຊັ່ນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ ແລະ ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ສາຍ​ຕາ​, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ຈັກ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ຈະ​ຊີ້​ນໍາ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເຂົ້າ​ ແລະ ​ອອກ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຂອງ Falcon Finance ໃນ GridDB ແລະ ການວິເຄາະມັນກັບ Python, ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດເຊັ່ນ Matplotlib ສໍາລັບການສະແດງພາບ ແລະ Pandas, Numpy ແລະ Scipy ສໍາລັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນ.

2. ການຄາດເດົາລາຄາ: ປະຫວັດຂໍ້ມູນແມ່ນສໍາຄັນໃນການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ Falcon Finance. ໂດຍການກວດສອບແນວໂນ້ມຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດສັງເກດເຫັນຮູບແບບ ແລະ ຄາດຄະເນພຶດຕິກໍາຂອງຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດ. Falcon Finance ປະຫວັດຂໍ້ມູນລະອຽດຂອງ MEXC, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈນາທີຕໍ່ນາທີກ່ຽວກັບລາຄາເປີດ, ສູງ, ຕ່ຳ ແລະ ລາຄາປິດ ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບຈໍາລອງການຄາດຄາດຄະເນ, ຈຶ່ງຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍຢ່າງຮອບຮູ້.

3. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ: ການເຂົ້າເຖິງປະຫວັດຂໍ້ມູນເຮັດໃຫຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ Falcon Finance. ມັນຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມຜັນຜວນຂອງ Falcon Finance, ນໍາໄປສູ່ການເລືອກການລົງທຶນທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.

4. ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ: ປະຫວັດຂໍ້ມູນຊ່ວຍຕິດຕາມການປະຕິບັດການລົງທຶນໃນໄລຍະເວລາ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດກໍານົດຊັບສິນທີ່ປະຕິບັດບໍ່ດີ ແລະ ປັບຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຜົນຕອບແທນ.

5. ການຝຶກອົບຮົມ Trading Bots: ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ OHLC Falcon Finance (ເປີດ, ສູງ, ຕໍ່າ, ປິດ) ປະຫວັດສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມFalcon Financeການຊື້ຂາຍ bots, ຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸຜົນກໍາໄລຂອງຕະຫຼາດ.

ເຄື່ອງມື ແລະ ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນປະຫວັດຂໍ້ມູນຂອງ Falcon Finance, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປະໂຫຍດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການປັບປຸງຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ.

ປະຫວັດລາຄາຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມ

ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ຄັດ​ເລືອກ​ເອົາ​ບັນ​ຊີ​ລາຍ​ການ​ຂອງ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາໂທເຄັນທີ່​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ຕາມ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​. ກວດເບິ່ງມັນດຽວນີ້!

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ເນື້ອຫານີ້ຖືກສະໜອງໃຫ້ກັບທ່ານເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ບໍ່ໄດ້ປະກອບເປັນຂໍ້ສະເໜີ, ຫຼືການຮ້ອງຂໍຂໍ້ສະເໜີ ຫຼືຄຳແນະນຳໂດຍ MEXC ເພື່ອຊື້, ຂາຍ ຫຼືຖືຄວາມປອດໄພ, ຜະລິດຕະພັນທາງດ້ານການເງິນ ຫຼືເຄື່ອງມືທີ່ອ້າງອີງໃນເນື້ອຫາ ແລະ ກະທໍາ ບໍ່ແມ່ນຄໍາແນະນໍາດ້ານການລົງທຶນ, ຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ, ຄໍາແນະນໍາດ້ານການຄ້າ, ຫຼືຄໍາແນະນໍາອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນທີ່ນໍາສະເໜີອາດຈະສະທ້ອນເຖິງລາຄາຊັບສິນທີ່ຊື້ຂາຍໃນການແລກປ່ຽນ MEXC ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການແລກປ່ຽນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ອື່ນໆ ແລະ ແພລດຟອມຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ. MEXC ອາດຈະຄິດຄ່າບໍລິການສໍາລັບການປະມວນຜົນທຸລະກຳ ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ອາດຈະບໍ່ສະທ້ອນຢູ່ໃນລາຄາແປງທີ່ສະແດງ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມຜິດພາດ ຫຼືຄວາມລ່າຊ້າໃນເນື້ອຫາ ຫຼືການກະທຳໃດໆທີ່ເຮັດໂດຍອາໄສເນື້ອຫາໃດໆ.

ກະລຸນາອ່ານແລະເຂົ້າໃຈ "ຂໍ້ຕົກລົງຜູ້ໃຊ້" ແລະ "ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ"