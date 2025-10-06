ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດExotic Marketsຂອງມື້ນີ້0.5699 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດEXOລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວEXOໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ໂລໂກ້ Exotic Markets

Exotic Markets ລາຄາ (EXO)

1 EXO ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.5714
-10.81%1D
USD
Exotic Markets (EXO) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:11:58 (UTC+8)

Exotic Markets (EXO)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.5693
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.7246
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.5693
$ 0.7246
--
--
-3.66%

-10.81%

-50.01%

-50.01%

Exotic Markets (EXO) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.5699. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, EXOມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.5693 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.7246, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. EXOລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, EXOມີການປ່ຽນແປງ-3.66%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -10.81%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -50.01%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Exotic Markets (EXO) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
$ 56.98K
$ 56.98K$ 56.98K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
--
SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານExotic Marketsການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 56.98K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງEXOແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ--. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ--.

Exotic Markets (EXO) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Exotic Markets ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.069255-10.81%
30 ມື້$ -2.5691-81.85%
60 ວັນ$ -4.4301-88.61%
90 ວັນ$ -4.4301-88.61%
Exotic Markets ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, EXOບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.069255 (-10.81%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Exotic Markets ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -2.5691 (-81.85%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Exotic Markets ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, EXO ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -4.4301 (-88.61%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Exotic Markets ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -4.4301 (-88.61%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Exotic Markets (EXO)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າExotic Marketsປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Exotic Markets (EXO)

Option and Derivatives infrastructure on Solana.

Exotic Markets ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Exotic Markets ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງEXO ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບExotic Markets ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການExotic Markets ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Exotic Markets ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Exotic Markets (EXO) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Exotic Markets (EXO) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບExotic Markets.

ກວດເບິ່ງການExotic Marketsຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Exotic Markets (EXO) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງExotic Markets (EXO) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ EXO ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Exotic Markets(EXO)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Exotic Markets ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Exotic Markets ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

EXO ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ VND
14,996.9185
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ AUD
A$0.871947
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ GBP
0.433124
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ EUR
0.490114
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ USD
$0.5699
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ MYR
RM2.39358
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ TRY
23.969994
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ JPY
¥87.1947
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ ARS
ARS$843.041672
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ RUB
46.156201
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ INR
50.498839
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ IDR
Rp9,498.329534
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ PHP
33.430334
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ EGP
￡E.26.927775
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BRL
R$3.048965
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ CAD
C$0.79786
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BDT
69.550596
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ NGN
822.3657
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ COP
$2,200.3839
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ ZAR
R.9.893464
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ UAH
23.958596
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ TZS
T.Sh.1,403.692195
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ VES
Bs127.0877
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ CLP
$534.5662
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ PKR
Rs161.030944
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ KZT
299.317179
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ THB
฿18.533148
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ TWD
NT$17.615609
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ AED
د.إ2.091533
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ CHF
Fr0.45592
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ HKD
HK$4.428123
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ AMD
֏218.015245
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ MAD
.د.م5.305769
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ MXN
$10.548849
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ SAR
ريال2.137125
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ ETB
Br86.978138
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ KES
KSh73.653876
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ JOD
د.أ0.4040591
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ PLN
2.102931
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ RON
лв2.513259
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ SEK
kr5.41405
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BGN
лв0.963131
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ HUF
Ft191.623176
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ CZK
12.041987
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ KWD
د.ك0.1749593
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ ILS
1.852175
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BOB
Bs3.949407
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ AZN
0.96883
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ TJS
SM5.254478
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ GEL
1.550128
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ AOA
Kz521.407209
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BHD
.د.ب0.2148523
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BMD
$0.5699
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ DKK
kr3.692952
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ HNL
L15.011166
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ MUR
26.260992
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ NAD
$9.85927
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ NOK
kr5.778786
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ NZD
$1.003024
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ PAB
B/.0.5699
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ PGK
K2.399279
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ QAR
ر.ق2.074436
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ RSD
дин.58.021519
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ UZS
soʻm6,866.263481
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ ALL
L47.8716
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ ANG
ƒ1.020121
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ AWG
ƒ1.020121
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BBD
$1.1398
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BAM
KM0.963131
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BIF
Fr1,676.0759
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BND
$0.74087
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BSD
$0.5699
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ JMD
$91.457552
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ KHR
2,288.752594
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ KMF
Fr242.7774
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ LAK
12,389.130187
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ LKR
රු173.483259
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ MDL
L9.642708
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ MGA
Ar2,567.11455
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ MOP
P4.5592
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ MVR
8.77646
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ MWK
MK989.409089
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ MZN
MT36.445105
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ NPR
रु80.880208
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ PYG
4,041.7308
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ RWF
Fr826.9249
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ SBD
$4.690277
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ SCR
8.200861
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ SRD
$22.11212
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ SVC
$4.980926
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ SZL
L9.85927
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ TMT
m2.000349
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ TND
د.ت1.6561294
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ TTD
$3.858223
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ UGX
Sh1,985.5316
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ XAF
Fr324.2731
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ XCD
$1.53873
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ XOF
Fr324.2731
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ XPF
Fr58.6997
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BWP
P7.648058
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ BZD
$1.145499
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ CVE
$54.642012
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ DJF
Fr100.8723
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ DOP
$36.661667
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ DZD
د.ج74.554318
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ FJD
$1.293673
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ GNF
Fr4,955.2805
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ GTQ
Q4.365434
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ GYD
$119.200284
1 Exotic Markets(EXO) ເຖິງ ISK
kr71.8074

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Exotic Markets

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Exotic Markets ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Exotic Markets

ມື້ນີ້ມີExotic Markets (EXO) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ EXOແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.5699 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາEXOປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​EXOປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.5699. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງExotic Markets?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງEXO​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງEXO?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນEXOແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງEXO?
EXO ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງEXO?
EXOຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດEXO?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການEXOແມ່ນ$ 56.98K USD.
ປີນີ້EXOຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
EXO ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງEXOການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
Exotic Markets (EXO) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

EXO -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

EXO
USD
1 EXO = 0.5699 USD

ຊື້ຂາຍ EXO

EXO/USDT
$0.5714
-10.50%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

