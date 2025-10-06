ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດERAຂອງມື້ນີ້0.2356 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດERAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວERAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດERAຂອງມື້ນີ້0.2356 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດERAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວERAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ERA

ERA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ERA

ERA ເຈ້ຍຂາວ

ERA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ERA Tokenomics

ERA ການຄາດຄະເນລາຄາ

ERA ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ ERA

ERAຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

ERA Spot

ERA USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ ERA

ERA ລາຄາ (ERA)

1 ERA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.2356
$0.2356$0.2356
-2.32%1D
USD
ERA (ERA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:43:40 (UTC+8)

ERA (ERA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.2337
$ 0.2337$ 0.2337
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.2575
$ 0.2575$ 0.2575
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.2337
$ 0.2337$ 0.2337

$ 0.2575
$ 0.2575$ 0.2575

$ 2.002420427794785
$ 2.002420427794785$ 2.002420427794785

$ 0.23590820023948927
$ 0.23590820023948927$ 0.23590820023948927

-3.29%

-2.32%

-26.06%

-26.06%

ERA (ERA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.2356. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ERAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.2337 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.2575, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ERAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 2.002420427794785, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.23590820023948927.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ERAມີການປ່ຽນແປງ-3.29%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.32%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -26.06%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

ERA (ERA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.596

$ 34.99M
$ 34.99M$ 34.99M

$ 314.03K
$ 314.03K$ 314.03K

$ 235.60M
$ 235.60M$ 235.60M

148.50M
148.50M 148.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.85%

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານERAການຊື້ຂາຍ$ 34.99M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 314.03K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງERAແມ່ນ148.50Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 235.60M.

ERA (ERA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ERA ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.005596-2.32%
30 ມື້$ -0.3265-58.09%
60 ວັນ$ -0.4711-66.67%
90 ວັນ$ -0.7221-75.40%
ERA ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, ERAບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.005596 (-2.32%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

ERA ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.3265 (-58.09%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

ERA ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, ERA ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.4711 (-66.67%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

ERA ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.7221 (-75.40%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ ERA (ERA)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າERAປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ ERA (ERA)

Caldera is The Internet of Rollups, a protocol that’s making crypto faster, cheaper, and more interconnected than ever before. With Caldera, projects launch dedicated blockchains, connected seamlessly—where you can move assets, trade, and interact with apps across chains without friction.

ERA ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ ERA ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງERA ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບERA ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການERA ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

ERA ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

ERA (ERA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ ERA (ERA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບERA.

ກວດເບິ່ງການERAຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

ERA (ERA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງERA (ERA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ERA ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື ERA(ERA)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ ERA ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ ERA ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ERA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ERA(ERA) ເຖິງ VND
6,199.814
1 ERA(ERA) ເຖິງ AUD
A$0.360468
1 ERA(ERA) ເຖິງ GBP
0.179056
1 ERA(ERA) ເຖິງ EUR
0.202616
1 ERA(ERA) ເຖິງ USD
$0.2356
1 ERA(ERA) ເຖິງ MYR
RM0.98952
1 ERA(ERA) ເຖິງ TRY
9.909336
1 ERA(ERA) ເຖິງ JPY
¥36.0468
1 ERA(ERA) ເຖິງ ARS
ARS$348.518368
1 ERA(ERA) ເຖິງ RUB
19.081244
1 ERA(ERA) ເຖິງ INR
20.867092
1 ERA(ERA) ເຖິງ IDR
Rp3,926.665096
1 ERA(ERA) ເຖິງ PHP
13.81794
1 ERA(ERA) ເຖິງ EGP
￡E.11.129744
1 ERA(ERA) ເຖິງ BRL
R$1.26046
1 ERA(ERA) ເຖິງ CAD
C$0.32984
1 ERA(ERA) ເຖິງ BDT
28.752624
1 ERA(ERA) ເຖິງ NGN
339.9708
1 ERA(ERA) ເຖິງ COP
$909.6516
1 ERA(ERA) ເຖິງ ZAR
R.4.08766
1 ERA(ERA) ເຖິງ UAH
9.904624
1 ERA(ERA) ເຖິງ TZS
T.Sh.578.8692
1 ERA(ERA) ເຖິງ VES
Bs52.5388
1 ERA(ERA) ເຖິງ CLP
$220.9928
1 ERA(ERA) ເຖິງ PKR
Rs66.571136
1 ERA(ERA) ເຖິງ KZT
123.739476
1 ERA(ERA) ເຖິງ THB
฿7.659356
1 ERA(ERA) ເຖິງ TWD
NT$7.28004
1 ERA(ERA) ເຖິງ AED
د.إ0.864652
1 ERA(ERA) ເຖິງ CHF
Fr0.18848
1 ERA(ERA) ເຖິງ HKD
HK$1.830612
1 ERA(ERA) ເຖິງ AMD
֏90.12878
1 ERA(ERA) ເຖິງ MAD
.د.م2.193436
1 ERA(ERA) ເຖິງ MXN
$4.360956
1 ERA(ERA) ເຖິງ SAR
ريال0.8835
1 ERA(ERA) ເຖິງ ETB
Br35.957272
1 ERA(ERA) ເຖິງ KES
KSh30.437164
1 ERA(ERA) ເຖິງ JOD
د.أ0.1670404
1 ERA(ERA) ເຖິງ PLN
0.869364
1 ERA(ERA) ເຖິງ RON
лв1.038996
1 ERA(ERA) ເຖິງ SEK
kr2.235844
1 ERA(ERA) ເຖິງ BGN
лв0.398164
1 ERA(ERA) ເຖິງ HUF
Ft79.246416
1 ERA(ERA) ເຖິງ CZK
4.978228
1 ERA(ERA) ເຖິງ KWD
د.ك0.0723292
1 ERA(ERA) ເຖິງ ILS
0.7657
1 ERA(ERA) ເຖິງ BOB
Bs1.632708
1 ERA(ERA) ເຖິງ AZN
0.40052
1 ERA(ERA) ເຖິງ TJS
SM2.172232
1 ERA(ERA) ເຖິງ GEL
0.640832
1 ERA(ERA) ເຖິງ AOA
Kz215.552796
1 ERA(ERA) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0888212
1 ERA(ERA) ເຖິງ BMD
$0.2356
1 ERA(ERA) ເຖິງ DKK
kr1.526688
1 ERA(ERA) ເຖິງ HNL
L6.205704
1 ERA(ERA) ເຖິງ MUR
10.856448
1 ERA(ERA) ເຖິງ NAD
$4.07588
1 ERA(ERA) ເຖິງ NOK
kr2.388984
1 ERA(ERA) ເຖິງ NZD
$0.4123
1 ERA(ERA) ເຖິງ PAB
B/.0.2356
1 ERA(ERA) ເຖິງ PGK
K0.991876
1 ERA(ERA) ເຖິງ QAR
ر.ق0.857584
1 ERA(ERA) ເຖິງ RSD
дин.23.988792
1 ERA(ERA) ເຖິງ UZS
soʻm2,838.553564
1 ERA(ERA) ເຖິງ ALL
L19.7904
1 ERA(ERA) ເຖິງ ANG
ƒ0.421724
1 ERA(ERA) ເຖິງ AWG
ƒ0.421724
1 ERA(ERA) ເຖິງ BBD
$0.4712
1 ERA(ERA) ເຖິງ BAM
KM0.398164
1 ERA(ERA) ເຖິງ BIF
Fr692.8996
1 ERA(ERA) ເຖິງ BND
$0.30628
1 ERA(ERA) ເຖິງ BSD
$0.2356
1 ERA(ERA) ເຖິງ JMD
$37.809088
1 ERA(ERA) ເຖິງ KHR
946.183736
1 ERA(ERA) ເຖິງ KMF
Fr100.3656
1 ERA(ERA) ເຖິງ LAK
5,121.739028
1 ERA(ERA) ເຖິງ LKR
රු71.718996
1 ERA(ERA) ເຖິງ MDL
L3.986352
1 ERA(ERA) ເຖິງ MGA
Ar1,061.2602
1 ERA(ERA) ເຖິງ MOP
P1.8848
1 ERA(ERA) ເຖິງ MVR
3.62824
1 ERA(ERA) ເຖິງ MWK
MK409.027516
1 ERA(ERA) ເຖິງ MZN
MT15.06662
1 ERA(ERA) ເຖິງ NPR
रु33.436352
1 ERA(ERA) ເຖິງ PYG
1,670.8752
1 ERA(ERA) ເຖິງ RWF
Fr341.8556
1 ERA(ERA) ເຖິງ SBD
$1.938988
1 ERA(ERA) ເຖິງ SCR
3.538712
1 ERA(ERA) ເຖິງ SRD
$9.14128
1 ERA(ERA) ເຖິງ SVC
$2.059144
1 ERA(ERA) ເຖິງ SZL
L4.07588
1 ERA(ERA) ເຖິງ TMT
m0.826956
1 ERA(ERA) ເຖິງ TND
د.ت0.6846536
1 ERA(ERA) ເຖິງ TTD
$1.595012
1 ERA(ERA) ເຖິງ UGX
Sh820.8304
1 ERA(ERA) ເຖິງ XAF
Fr134.0564
1 ERA(ERA) ເຖິງ XCD
$0.63612
1 ERA(ERA) ເຖິງ XOF
Fr134.0564
1 ERA(ERA) ເຖິງ XPF
Fr24.2668
1 ERA(ERA) ເຖິງ BWP
P3.161752
1 ERA(ERA) ເຖິງ BZD
$0.473556
1 ERA(ERA) ເຖິງ CVE
$22.589328
1 ERA(ERA) ເຖິງ DJF
Fr41.7012
1 ERA(ERA) ເຖິງ DOP
$15.156148
1 ERA(ERA) ເຖິງ DZD
د.ج30.821192
1 ERA(ERA) ເຖິງ FJD
$0.534812
1 ERA(ERA) ເຖິງ GNF
Fr2,048.542
1 ERA(ERA) ເຖິງ GTQ
Q1.804696
1 ERA(ERA) ເຖິງ GYD
$49.278096
1 ERA(ERA) ເຖິງ ISK
kr29.6856

ແຫຼງຂໍ້ມູນ ERA

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ ERA ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ ERA ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ ERA

ມື້ນີ້ມີERA (ERA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ERAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.2356 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາERAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ERAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.2356. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງERA?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງERA​ແມ່ນ​$ 34.99M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງERA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນERAແມ່ນ 148.50M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງERA?
ERA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 2.002420427794785 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງERA?
ERAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.23590820023948927 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດERA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການERAແມ່ນ$ 314.03K USD.
ປີນີ້ERAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ERA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງERAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:43:40 (UTC+8)

ERA (ERA) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ERA -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

ERA
ERA
USD
USD

1 ERA = 0.2356 USD

ຊື້ຂາຍ ERA

ERA/USDC
$0.2358
$0.2358$0.2358
-2.15%
ERA/USDT
$0.2356
$0.2356$0.2356
-2.36%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,090.68
$105,090.68$105,090.68

-0.62%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,529.96
$3,529.96$3,529.96

-1.64%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.72
$159.72$159.72

-4.21%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2215
$1.2215$1.2215

-19.75%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,090.68
$105,090.68$105,090.68

-0.62%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,529.96
$3,529.96$3,529.96

-1.64%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.72
$159.72$159.72

-4.21%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2881
$2.2881$2.2881

-1.67%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16426
$0.16426$0.16426

-1.61%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03528
$0.03528$0.03528

+252.80%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012030
$0.0000012030$0.0000012030

+202.10%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.08186
$0.08186$0.08186

+193.19%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$58.093
$58.093$58.093

+172.78%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001844
$0.0000000000001844$0.0000000000001844

+84.40%