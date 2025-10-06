ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດEgg Smashຂອງມື້ນີ້0.00000098 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດEGSMລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວEGSMໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດEgg Smashຂອງມື້ນີ້0.00000098 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດEGSMລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວEGSMໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ EGSM

EGSM ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ EGSM

EGSM ເຈ້ຍຂາວ

EGSM ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

EGSM Tokenomics

EGSM ການຄາດຄະເນລາຄາ

EGSM ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ EGSM

EGSMຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

EGSM Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Egg Smash

Egg Smash ລາຄາ (EGSM)

1 EGSM ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00000098
$0.00000098$0.00000098
-1.01%1D
USD
Egg Smash (EGSM) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:43:24 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00000098
$ 0.00000098$ 0.00000098
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00000149
$ 0.00000149$ 0.00000149
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00000098
$ 0.00000098$ 0.00000098

$ 0.00000149
$ 0.00000149$ 0.00000149

--
----

--
----

0.00%

-1.01%

-26.87%

-26.87%

Egg Smash (EGSM) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.00000098. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, EGSMມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00000098 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00000149, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. EGSMລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, EGSMມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.01%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -26.87%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Egg Smash (EGSM) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 781.44
$ 781.44$ 781.44

$ 9.80K
$ 9.80K$ 9.80K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານEgg Smashການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 781.44. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງEGSMແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 9.80K.

Egg Smash (EGSM) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Egg Smash ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00000001-1.01%
30 ມື້$ -0.00000077-44.00%
60 ວັນ$ -0.00000838-89.53%
90 ວັນ$ -0.00099902-99.91%
Egg Smash ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, EGSMບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00000001 (-1.01%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Egg Smash ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00000077 (-44.00%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Egg Smash ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, EGSM ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00000838 (-89.53%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Egg Smash ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00099902 (-99.91%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Egg Smash (EGSM)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າEgg Smashປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Egg Smash (EGSM)

EGG is an interactive mini-game built on Telegram, offering users a fun and rewarding experience with blockchain integration.

Egg Smash ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Egg Smash ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງEGSM ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບEgg Smash ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການEgg Smash ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Egg Smash ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Egg Smash (EGSM) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Egg Smash (EGSM) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບEgg Smash.

ກວດເບິ່ງການEgg Smashຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Egg Smash (EGSM) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງEgg Smash (EGSM) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ EGSM ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Egg Smash(EGSM)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Egg Smash ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Egg Smash ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

EGSM ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ VND
0.0257887
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ AUD
A$0.0000014994
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ GBP
0.0000007448
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ EUR
0.0000008428
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ USD
$0.00000098
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ MYR
RM0.000004116
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ TRY
0.0000412188
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ JPY
¥0.00014994
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ ARS
ARS$0.0014496944
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ RUB
0.0000793702
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ INR
0.0000867986
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ IDR
Rp0.0163333268
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ PHP
0.000057477
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ EGP
￡E.0.0000462952
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BRL
R$0.000005243
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ CAD
C$0.000001372
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BDT
0.0001195992
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ NGN
0.00141414
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ COP
$0.00378378
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ ZAR
R.0.000017003
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ UAH
0.0000411992
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.00240786
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ VES
Bs0.00021854
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ CLP
$0.00091924
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ PKR
Rs0.0002769088
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ KZT
0.0005147058
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ THB
฿0.0000318598
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ TWD
NT$0.000030282
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ AED
د.إ0.0000035966
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ CHF
Fr0.000000784
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ HKD
HK$0.0000076146
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ AMD
֏0.000374899
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ MAD
.د.م0.0000091238
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ MXN
$0.0000181398
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ SAR
ريال0.000003675
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ ETB
Br0.0001495676
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ KES
KSh0.0001266062
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ JOD
د.أ0.00000069482
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ PLN
0.0000036162
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ RON
лв0.0000043218
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ SEK
kr0.0000093002
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BGN
лв0.0000016562
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ HUF
Ft0.0003296328
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ CZK
0.0000207074
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ KWD
د.ك0.00000030086
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ ILS
0.000003185
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BOB
Bs0.0000067914
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ AZN
0.000001666
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ TJS
SM0.0000090356
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ GEL
0.0000026656
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ AOA
Kz0.0008966118
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00000036946
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BMD
$0.00000098
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ DKK
kr0.0000063504
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ HNL
L0.0000258132
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ MUR
0.0000451584
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ NAD
$0.000016954
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ NOK
kr0.0000099372
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ NZD
$0.000001715
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ PAB
B/.0.00000098
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ PGK
K0.0000041258
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0000035672
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ RSD
дин.0.0000997836
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ UZS
soʻm0.0118072262
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ ALL
L0.00008232
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ ANG
ƒ0.0000017542
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ AWG
ƒ0.0000017542
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BBD
$0.00000196
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BAM
KM0.0000016562
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BIF
Fr0.00288218
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BND
$0.000001274
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BSD
$0.00000098
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ JMD
$0.0001572704
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ KHR
0.0039357388
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ KMF
Fr0.00041748
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ LAK
0.0213043474
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ LKR
රු0.0002983218
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ MDL
L0.0000165816
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ MGA
Ar0.00441441
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ MOP
P0.00000784
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ MVR
0.000015092
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ MWK
MK0.0017013878
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ MZN
MT0.000062671
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ NPR
रु0.0001390816
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ PYG
0.00695016
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ RWF
Fr0.00142198
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ SBD
$0.0000080654
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ SCR
0.0000147196
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ SRD
$0.000038024
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ SVC
$0.0000085652
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ SZL
L0.000016954
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ TMT
m0.0000034398
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ TND
د.ت0.00000284788
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ TTD
$0.0000066346
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ UGX
Sh0.00341432
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ XAF
Fr0.00055762
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ XCD
$0.000002646
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ XOF
Fr0.00055762
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ XPF
Fr0.00010094
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BWP
P0.0000131516
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ BZD
$0.0000019698
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ CVE
$0.0000939624
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ DJF
Fr0.00017346
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ DOP
$0.0000630434
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ DZD
د.ج0.0001282036
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ FJD
$0.0000022246
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ GNF
Fr0.0085211
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ GTQ
Q0.0000075068
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ GYD
$0.0002049768
1 Egg Smash(EGSM) ເຖິງ ISK
kr0.00012348

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Egg Smash

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Egg Smash ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Egg Smash ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Egg Smash

ມື້ນີ້ມີEgg Smash (EGSM) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ EGSMແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00000098 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາEGSMປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​EGSMປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00000098. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງEgg Smash?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງEGSM​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງEGSM?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນEGSMແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງEGSM?
EGSM ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງEGSM?
EGSMຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດEGSM?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການEGSMແມ່ນ$ 781.44 USD.
ປີນີ້EGSMຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
EGSM ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງEGSMການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:43:24 (UTC+8)

Egg Smash (EGSM) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

EGSM -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

EGSM
EGSM
USD
USD

1 EGSM = 0.0000 USD

ຊື້ຂາຍ EGSM

EGSM/USDT
$0.00000098
$0.00000098$0.00000098
-23.43%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,100.00
$105,100.00$105,100.00

-0.61%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,530.08
$3,530.08$3,530.08

-1.64%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.84
$159.84$159.84

-4.13%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2180
$1.2180$1.2180

-19.98%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,100.00
$105,100.00$105,100.00

-0.61%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,530.08
$3,530.08$3,530.08

-1.64%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.84
$159.84$159.84

-4.13%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2873
$2.2873$2.2873

-1.70%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16436
$0.16436$0.16436

-1.55%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03528
$0.03528$0.03528

+252.80%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012030
$0.0000012030$0.0000012030

+202.10%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07700
$0.07700$0.07700

+175.78%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$58.800
$58.800$58.800

+176.10%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001844
$0.0000000000001844$0.0000000000001844

+84.40%