ໂລໂກ້ E

E ລາຄາ (E)

USD

E (E) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.0002252
$0.0002252$0.0002252
-7.01%(1D)

E ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ E(E) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0002252USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ --USD. ລາຄາ E ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
E ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 60.59K USD
- E ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -7.01%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ -- USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງE ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.E MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

E ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ E ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000016977-7.01%
30 ມື້$ -0.0027748-92.50%
60 ວັນ$ -0.0027748-92.50%
90 ວັນ$ -0.0027748-92.50%
E ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, Eບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000016977 (-7.01%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

E ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0027748 (-92.50%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

E ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, E ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0027748 (-92.50%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

E ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0027748 (-92.50%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ E

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ E: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.0002182
$ 0.0002182$ 0.0002182

$ 0.0002852
$ 0.0002852$ 0.0002852

$ 0.008363
$ 0.008363$ 0.008363

-2.60%

-7.01%

-55.97%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ E

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

--
----

$ 60.59K
$ 60.59K$ 60.59K

--
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ແມ່ນຫຍັງ E (E)

$E is a token involved in the BNB Chain $USD1 ecosystem, aimed at enhancing stablecoin liquidity and promoting decentralized finance. It is symbolized by the American eagle, emphasizing freedom and strength.

E ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ E ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງE ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບE ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການE ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

E ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: E, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ E ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ Eໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ E

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ E ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ E ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າEປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

E (E) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງE (E) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ E ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື E(E)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ E ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ E ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

E ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 E ເຖິງ VND
5.926138
1 E ເຖິງ AUD
A$0.000346808
1 E ເຖິງ GBP
0.000166648
1 E ເຖິງ EUR
0.000195924
1 E ເຖິງ USD
$0.0002252
1 E ເຖິງ MYR
RM0.0009571
1 E ເຖິງ TRY
0.008908912
1 E ເຖິງ JPY
¥0.032798128
1 E ເຖິງ RUB
0.017646672
1 E ເຖິງ INR
0.01954736
1 E ເຖິງ IDR
Rp3.691802688
1 E ເຖິງ KRW
0.311048492
1 E ເຖິງ PHP
0.012908464
1 E ເຖິງ EGP
￡E.0.011397372
1 E ເຖິງ BRL
R$0.001236348
1 E ເຖິງ CAD
C$0.000308524
1 E ເຖິງ BDT
0.027514936
1 E ເຖິງ NGN
0.348605096
1 E ເຖິງ UAH
0.009393092
1 E ເຖິງ VES
Bs0.0229704
1 E ເຖິງ PKR
Rs0.063812672
1 E ເຖິງ KZT
0.117108504
1 E ເຖິງ THB
฿0.007384308
1 E ເຖິງ TWD
NT$0.006668172
1 E ເຖິງ AED
د.إ0.000826484
1 E ເຖິງ CHF
Fr0.000182412
1 E ເຖິງ HKD
HK$0.001765568
1 E ເຖິງ MAD
.د.م0.00206058
1 E ເຖິງ MXN
$0.004296816

ແຫຼງຂໍ້ມູນ E

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ E ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ E

ຂ່າວດ່ວນ

ຂໍໍ່ນິຍາມ KAI SANGOKUSHI TAISEN-Kai Battle of Three Kingdoms (SGC Token)? ຄູ່ມືທົ່ວໄປໃນອິນເດີນຊີກຄອດເທັນສໍາລັບເກມິງ

ຄູ່ມືສົມບູນນີ້ເບິ່ງລູບທົ່ວໄປສໍາລັບ Kai Battle of Three Kingdoms (SGC token) ແບບດິ່ນໃໝ່ໃນດ້ານສິດທິການເກມ, ກໍູ່ບລາຄາແບບບໍ່ມີຊ໊ອນໃນອະທິບາຍສໍາລັບຜູ້ໂທນປິນເກມໃນໄລຍະໄດ່ຮັບພໍ່ກັບເປລາງຕິດບິນພິເສດໄດ້ແນວຄວາມຈິງ. ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນທ່ານທີ່ໃຊ້ການເກມແລ້ວຊັດຄາແດງໃນການລົງຄະແນນ, ນັກລົງທຶນຊໍາມຽນຂອງໄວດໃນເຄື່ອງຊັບບິນກໍ່ນດ້ວຍປິນສະກັນສິດທິສໍາລັບແນວໃໝ່, ຫຼືຜູ້ເຕັມສິນຝໃສ່ຈິງສັນວິທາລິດເກມມີເຈພິທຽມໆນັກເກມຘູ່ດຈິບ, ບົດບັດນິຍາມນີ້ໃຫ້ຂໍໍ່ນິຍາມສຳຄັນໃນທີ່ສໍາລັດຕຳລັດຂອງ SGC ຂອງດ້ວຍສິດທິສໍາລັດແບບອິດສະຕິກໍ່ຄິດສຶກໍ່ແນວທີ່ໃຫ້່ດປົ່ນເຫັນເກມິງ.

June 11, 2025

ໜຶ່ງບົດໃນການເຂົ້າໃຈ MEXC ແລະສິນຄ້າຜະລິດສົດ: Launchpool, Launchpad, ການແພດດຽວໃນສ່ວນທີ່ພໍແລ້ວແນ່?

ການເພີ່ມຂະບວນຄົວທຸລະກິດສິນຄ້າດິຈິຕອນສັ່ນສົດຕິແກ່ຕະຄອນຕັນ, ສະຖານທີ່ໃນເພດສິນຄ້າສົດສະໜອງຂຼນໃນປະເທດສັດຂິວນ, ຄືກັນນຳສິນຄ້າ໒ຍາວ, ສິນຄ້າສົດສໍາລັບລາດີນສານ, ຈະກະກຳພາຍໃນລະບົບ Launchpool, Launchpad, ແລະການແພດດຽວໃນການລະດູຍະຍຶດ ແລະໃຫ້ດີດ້ວຍການພັດທະນາດິບຕິບນູບພາຍໃນທຸລະກິດປະຖານສະເຫັນແດ່ແດ່ຂອນສືບເຫຼັຽກສະໞໍ່ກັບງໍ່ອນລວມນັກຖານສຽປະລິັດປ້ອມຮັດ, ແລະອີກເນື່ອງງັ່ບອນທ່ານລົດໃຫ້ໄຈເຄຍຄັບເງຸກໍ້ຂອນລູກລາສີລົດຄັບແລະ ຈຳຜັດສວຍຄ່າສ໛າລອອງຄອບແມ່ຩວນ. ບົດແບບນີ້ຈະພາຍສ໎ຊິ່ຮັສະລາມກັບໄຊ໡ຈິ້ນສັ໑ປບິິ(ຮອບ)ແລ້ວບ່ອນເລີ່ມ ສອນລະບົບແອບບຸນແມ່ນຕໍ່ໃສ່ໄປ່ຢູ່ເທັດຂອຍເພງ. ແລະຮົວຂອບນີ້ຈະນຳໃຫ້ເປັນດິໄອທ໌ ພໍ້ຈິໂຕນຍທໍຮັນແມງຂັ້ນໃ໕່ຍນ້ຊິກປູ ເພື່ອໃຈເມື່ອຊີ່ນານຮົດຕະກຳເລຶ່ມສັດສະກິດອລອຢິມ.

June 11, 2025

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ Bombie (BOMB) Crypto? ແນວທາງສໍາເລັດສໍາລັບສະຖານທີ່ GameFi ດິບ

ຄນັກນີ້ແມ່ນຄູ່ມືສົມເລັດສໍາລັບ Bombie (BOMB), ຫອມເອິເຈັດເລິ້ມສະມາຊິກ GameFi ສໍາລັບເກມນ້ອຍລູກສູ່ເວັບແລະ Telegram. ບໍ່ວ່າ ເຈົ້າຈະເປັນຄົນຮັກຄຣິບາ, ບຸກຄົນຮັກກິມບອດ, ຫຼື ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາໂອກາດໃນສະແດງ Web3, ບົດບັນທຶກນີ້ໃຫ້ເອົາໄວ້ໃນແບບສໍາຄັນກ່ຽວກັບໂຄງການອີນໂຊຊຽນແບບສອງ, ທຸລະກິດປ່ອນເງິນ, ແລະເປັນໃຈສໍາລັດແບບສິ່ງໄວ້ສິ່ງສັດທະອາດສິດທິໃນການປ່ອນຟອນເປັນບັນສັອງສະມາບລັບ.

June 6, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

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