ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດDora Factoryຂອງມື້ນີ້0.01153 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດDORAFACTORYລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວDORAFACTORYໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດDora Factoryຂອງມື້ນີ້0.01153 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດDORAFACTORYລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວDORAFACTORYໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ DORAFACTORY

DORAFACTORY ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ DORAFACTORY

DORAFACTORY ເຈ້ຍຂາວ

DORAFACTORY ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

DORAFACTORY Tokenomics

DORAFACTORY ການຄາດຄະເນລາຄາ

DORAFACTORY ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ DORAFACTORY

DORAFACTORYຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

DORAFACTORY Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Dora Factory

Dora Factory ລາຄາ (DORAFACTORY)

1 DORAFACTORY ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.01153
$0.01153$0.01153
-4.23%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:42:47 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.01129
$ 0.01129$ 0.01129
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.01245
$ 0.01245$ 0.01245
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.01129
$ 0.01129$ 0.01129

$ 0.01245
$ 0.01245$ 0.01245

--
----

--
----

-1.46%

-4.22%

-14.66%

-14.66%

Dora Factory (DORAFACTORY) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.01153. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, DORAFACTORYມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.01129 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.01245, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. DORAFACTORYລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, DORAFACTORYມີການປ່ຽນແປງ-1.46%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -4.22%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -14.66%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Dora Factory (DORAFACTORY) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 56.29K
$ 56.29K$ 56.29K

$ 11.53M
$ 11.53M$ 11.53M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານDora Factoryການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 56.29K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງDORAFACTORYແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 11.53M.

Dora Factory (DORAFACTORY) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Dora Factory ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0005093-4.22%
30 ມື້$ -0.00585-33.66%
60 ວັນ$ -0.00908-44.06%
90 ວັນ$ -0.00763-39.83%
Dora Factory ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, DORAFACTORYບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0005093 (-4.22%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Dora Factory ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00585 (-33.66%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Dora Factory ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, DORAFACTORY ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00908 (-44.06%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Dora Factory ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00763 (-39.83%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Dora Factory (DORAFACTORY)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າDora Factoryປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Dora Factory ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງDORAFACTORY ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບDora Factory ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການDora Factory ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Dora Factory ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Dora Factory (DORAFACTORY) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Dora Factory (DORAFACTORY) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບDora Factory.

ກວດເບິ່ງການDora Factoryຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Dora Factory (DORAFACTORY) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງDora Factory (DORAFACTORY) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ DORAFACTORY ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Dora Factory(DORAFACTORY)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Dora Factory ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Dora Factory ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

DORAFACTORY ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ VND
303.41195
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ AUD
A$0.0176409
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ GBP
0.0087628
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ EUR
0.0099158
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ USD
$0.01153
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ MYR
RM0.048426
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ TRY
0.4849518
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ JPY
¥1.76409
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ ARS
ARS$17.0560984
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ RUB
0.9338147
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ INR
1.0212121
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ IDR
Rp192.1665898
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ PHP
0.6762345
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ EGP
￡E.0.5446772
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BRL
R$0.0616855
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ CAD
C$0.016142
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BDT
1.4071212
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ NGN
16.63779
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ COP
$44.51733
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ ZAR
R.0.2000455
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ UAH
0.4847212
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ TZS
T.Sh.28.32921
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ VES
Bs2.57119
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ CLP
$10.81514
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ PKR
Rs3.2579168
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ KZT
6.0556713
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ THB
฿0.3748403
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ TWD
NT$0.356277
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ AED
د.إ0.0423151
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ CHF
Fr0.009224
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ HKD
HK$0.0895881
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ AMD
֏4.4108015
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ MAD
.د.م0.1073443
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ MXN
$0.2134203
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ SAR
ريال0.0432375
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ ETB
Br1.7597086
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ KES
KSh1.4895607
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ JOD
د.أ0.00817477
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ PLN
0.0425457
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ RON
лв0.0508473
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ SEK
kr0.1094197
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BGN
лв0.0194857
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ HUF
Ft3.8782308
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ CZK
0.2436289
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ KWD
د.ك0.00353971
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ ILS
0.0374725
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BOB
Bs0.0799029
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ AZN
0.019601
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ TJS
SM0.1063066
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ GEL
0.0313616
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ AOA
Kz10.5489123
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00434681
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BMD
$0.01153
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ DKK
kr0.0747144
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ HNL
L0.3037002
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ MUR
0.5313024
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ NAD
$0.199469
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ NOK
kr0.1169142
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ NZD
$0.0201775
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ PAB
B/.0.01153
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ PGK
K0.0485413
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0419692
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ RSD
дин.1.1739846
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ UZS
soʻm138.9156307
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ ALL
L0.96852
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ ANG
ƒ0.0206387
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ AWG
ƒ0.0206387
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BBD
$0.02306
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BAM
KM0.0194857
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BIF
Fr33.90973
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BND
$0.014989
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BSD
$0.01153
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ JMD
$1.8503344
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ KHR
46.3051718
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ KMF
Fr4.91178
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ LAK
250.6521689
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ LKR
රු3.5098473
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ MDL
L0.1950876
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ MGA
Ar51.936885
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ MOP
P0.09224
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ MVR
0.177562
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ MWK
MK20.0173483
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ MZN
MT0.7373435
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ NPR
रु1.6363376
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ PYG
81.77076
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ RWF
Fr16.73003
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ SBD
$0.0948919
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ SCR
0.1731806
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ SRD
$0.447364
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ SVC
$0.1007722
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ SZL
L0.199469
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ TMT
m0.0404703
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ TND
د.ت0.03350618
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ TTD
$0.0780581
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ UGX
Sh40.17052
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ XAF
Fr6.56057
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ XCD
$0.031131
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ XOF
Fr6.56057
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ XPF
Fr1.18759
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BWP
P0.1547326
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ BZD
$0.0231753
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ CVE
$1.1054964
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ DJF
Fr2.04081
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ DOP
$0.7417249
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ DZD
د.ج1.5083546
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ FJD
$0.0261731
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ GNF
Fr100.25335
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ GTQ
Q0.0883198
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ GYD
$2.4116148
1 Dora Factory(DORAFACTORY) ເຖິງ ISK
kr1.45278

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Dora Factory

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Dora Factory ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Dora Factory ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Dora Factory

ມື້ນີ້ມີDora Factory (DORAFACTORY) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ DORAFACTORYແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.01153 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາDORAFACTORYປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​DORAFACTORYປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.01153. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງDora Factory?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງDORAFACTORY​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງDORAFACTORY?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນDORAFACTORYແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງDORAFACTORY?
DORAFACTORY ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງDORAFACTORY?
DORAFACTORYຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດDORAFACTORY?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການDORAFACTORYແມ່ນ$ 56.29K USD.
ປີນີ້DORAFACTORYຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
DORAFACTORY ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງDORAFACTORYການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:42:47 (UTC+8)

Dora Factory (DORAFACTORY) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DORAFACTORY -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

DORAFACTORY
DORAFACTORY
USD
USD

1 DORAFACTORY = 0.01153 USD

ຊື້ຂາຍ DORAFACTORY

DORAFACTORY/USDT
$0.01153
$0.01153$0.01153
-4.39%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,194.39
$105,194.39$105,194.39

-0.52%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,532.13
$3,532.13$3,532.13

-1.58%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.92
$159.92$159.92

-4.09%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2145
$1.2145$1.2145

-20.21%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,194.39
$105,194.39$105,194.39

-0.52%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,532.13
$3,532.13$3,532.13

-1.58%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$159.92
$159.92$159.92

-4.09%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2859
$2.2859$2.2859

-1.76%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16426
$0.16426$0.16426

-1.61%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03528
$0.03528$0.03528

+252.80%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012030
$0.0000012030$0.0000012030

+202.10%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07680
$0.07680$0.07680

+175.07%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$57.640
$57.640$57.640

+170.66%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001844
$0.0000000000001844$0.0000000000001844

+84.40%