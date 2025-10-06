ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດDelusional Coinຂອງມື້ນີ້0.00010762 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດDELULUລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວDELULUໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດDelusional Coinຂອງມື້ນີ້0.00010762 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດDELULUລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວDELULUໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ DELULU

DELULU ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ DELULU

DELULU Tokenomics

DELULU ການຄາດຄະເນລາຄາ

DELULU ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ DELULU

DELULUຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

DELULU Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Delusional Coin

Delusional Coin ລາຄາ (DELULU)

1 DELULU ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00010757
$0.00010757$0.00010757
-9.49%1D
USD
Delusional Coin (DELULU) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:42:03 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00010163
$ 0.00010163$ 0.00010163
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00012523
$ 0.00012523$ 0.00012523
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00010163
$ 0.00010163$ 0.00010163

$ 0.00012523
$ 0.00012523$ 0.00012523

--
----

--
----

-1.11%

-9.49%

-36.14%

-36.14%

Delusional Coin (DELULU) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.00010762. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, DELULUມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00010163 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00012523, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. DELULUລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, DELULUມີການປ່ຽນແປງ-1.11%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -9.49%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -36.14%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Delusional Coin (DELULU) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 55.10K
$ 55.10K$ 55.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານDelusional Coinການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 55.10K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງDELULUແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ--. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ--.

Delusional Coin (DELULU) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Delusional Coin ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0000112787-9.49%
30 ມື້$ -0.00003651-25.34%
60 ວັນ$ -0.00000778-6.75%
90 ວັນ$ -0.00020488-65.57%
Delusional Coin ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, DELULUບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0000112787 (-9.49%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Delusional Coin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00003651 (-25.34%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Delusional Coin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, DELULU ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00000778 (-6.75%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Delusional Coin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00020488 (-65.57%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Delusional Coin (DELULU)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າDelusional Coinປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Delusional Coin (DELULU)

"DELULU" comes from "delusional," meaning a devoted, dreamy belief. It urges holders to embrace hype, fantasy, and FOMO, thriving on social buzz and viral culture. Its mantra: "No belief, no gains—dare to dream, dare to pay," reflecting meme-driven conviction.

Delusional Coin ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Delusional Coin ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງDELULU ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບDelusional Coin ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການDelusional Coin ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Delusional Coin ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Delusional Coin (DELULU) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Delusional Coin (DELULU) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບDelusional Coin.

ກວດເບິ່ງການDelusional Coinຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Delusional Coin (DELULU) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງDelusional Coin (DELULU) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ DELULU ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Delusional Coin(DELULU)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Delusional Coin ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Delusional Coin ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

DELULU ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ VND
2.8320203
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ AUD
A$0.0001646586
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ GBP
0.0000817912
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ EUR
0.0000925532
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ USD
$0.00010762
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ MYR
RM0.000452004
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ TRY
0.0045264972
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ JPY
¥0.01646586
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ ARS
ARS$0.1592001136
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ RUB
0.0087161438
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ INR
0.0095319034
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ IDR
Rp1.7936659492
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ PHP
0.006311913
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ EGP
￡E.0.0050839688
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BRL
R$0.000575767
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ CAD
C$0.000150668
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BDT
0.0131339448
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ NGN
0.15529566
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ COP
$0.41552082
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ ZAR
R.0.001867207
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ UAH
0.0045243448
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.26442234
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ VES
Bs0.02399926
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ CLP
$0.10094756
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ PKR
Rs0.0304091072
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ KZT
0.0565231002
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ THB
฿0.0034987262
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ TWD
NT$0.003325458
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ AED
د.إ0.0003949654
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ CHF
Fr0.000086096
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ HKD
HK$0.0008362074
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ AMD
֏0.041170031
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ MAD
.د.م0.0010019422
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ MXN
$0.0019920462
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ SAR
ريال0.000403575
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ ETB
Br0.0164249644
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ KES
KSh0.0139034278
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ JOD
د.أ0.00007630258
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ PLN
0.0003971178
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ RON
лв0.0004746042
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ SEK
kr0.0010213138
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BGN
лв0.0001818778
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ HUF
Ft0.0361990632
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ CZK
0.0022740106
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ KWD
د.ك0.00003303934
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ ILS
0.000349765
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BOB
Bs0.0007458066
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ AZN
0.000182954
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ TJS
SM0.0009922564
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ GEL
0.0002927264
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ AOA
Kz0.0984626142
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00004057274
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BMD
$0.00010762
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ DKK
kr0.0006973776
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ HNL
L0.0028347108
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ MUR
0.0049591296
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ NAD
$0.001861826
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ NOK
kr0.0010912668
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ NZD
$0.000188335
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ PAB
B/.0.00010762
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ PGK
K0.0004530802
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0003917368
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ RSD
дин.0.0109578684
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ UZS
soʻm1.2966262078
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ ALL
L0.00904008
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ ANG
ƒ0.0001926398
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ AWG
ƒ0.0001926398
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BBD
$0.00021524
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BAM
KM0.0001818778
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BIF
Fr0.31651042
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BND
$0.000139906
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BSD
$0.00010762
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ JMD
$0.0172708576
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ KHR
0.4322083772
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ KMF
Fr0.04584612
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ LAK
2.3395651706
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ LKR
රු0.0327606042
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ MDL
L0.0018209304
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ MGA
Ar0.48477429
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ MOP
P0.00086096
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ MVR
0.001657348
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ MWK
MK0.1868401582
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ MZN
MT0.006882299
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ NPR
रु0.0152734304
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ PYG
0.76324104
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ RWF
Fr0.15615662
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ SBD
$0.0008857126
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ SCR
0.0016164524
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ SRD
$0.004175656
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ SVC
$0.0009405988
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ SZL
L0.001861826
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ TMT
m0.0003777462
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ TND
د.ت0.00031274372
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ TTD
$0.0007285874
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ UGX
Sh0.37494808
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ XAF
Fr0.06123578
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ XCD
$0.000290574
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ XOF
Fr0.06123578
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ XPF
Fr0.01108486
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BWP
P0.0014442604
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ BZD
$0.0002163162
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ CVE
$0.0103186056
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ DJF
Fr0.01904874
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ DOP
$0.0069231946
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ DZD
د.ج0.0140788484
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ FJD
$0.0002442974
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ GNF
Fr0.9357559
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ GTQ
Q0.0008243692
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ GYD
$0.0225097992
1 Delusional Coin(DELULU) ເຖິງ ISK
kr0.01356012

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Delusional Coin

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Delusional Coin ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Delusional Coin

ມື້ນີ້ມີDelusional Coin (DELULU) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ DELULUແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00010762 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາDELULUປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​DELULUປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00010762. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງDelusional Coin?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງDELULU​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງDELULU?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນDELULUແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງDELULU?
DELULU ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງDELULU?
DELULUຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດDELULU?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການDELULUແມ່ນ$ 55.10K USD.
ປີນີ້DELULUຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
DELULU ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງDELULUການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:42:03 (UTC+8)

Delusional Coin (DELULU) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

DELULU -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

DELULU
DELULU
USD
USD

1 DELULU = 0.00010762 USD

ຊື້ຂາຍ DELULU

DELULU/USDT
$0.00010757
$0.00010757$0.00010757
-9.52%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,214.62
$105,214.62$105,214.62

-0.50%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,532.35
$3,532.35$3,532.35

-1.57%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.14
$160.14$160.14

-3.95%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2152
$1.2152$1.2152

-20.16%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,214.62
$105,214.62$105,214.62

-0.50%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,532.35
$3,532.35$3,532.35

-1.57%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.14
$160.14$160.14

-3.95%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2848
$2.2848$2.2848

-1.81%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16431
$0.16431$0.16431

-1.58%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03528
$0.03528$0.03528

+252.80%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012168
$0.0000012168$0.0000012168

+205.57%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07680
$0.07680$0.07680

+175.07%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$55.059
$55.059$55.059

+158.54%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001843
$0.0000000000001843$0.0000000000001843

+84.30%