Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດDelabs Gamesຂອງມື້ນີ້0.005918 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດDELABSລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວDELABSໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ DELABS

DELABS ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ DELABS

DELABS ເຈ້ຍຂາວ

DELABS ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

DELABS Tokenomics

DELABS ການຄາດຄະເນລາຄາ

DELABS ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ DELABS

DELABSຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

DELABS Spot

DELABS USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Delabs Games

Delabs Games ລາຄາ (DELABS)

1 DELABS ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.005918
$0.005918$0.005918
-1.98%1D
USD
Delabs Games (DELABS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:41:55 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.005652
$ 0.005652$ 0.005652
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.006461
$ 0.006461$ 0.006461
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.005652
$ 0.005652$ 0.005652

$ 0.006461
$ 0.006461$ 0.006461

$ 0.02049703623689548
$ 0.02049703623689548$ 0.02049703623689548

$ 0.00598708962240504
$ 0.00598708962240504$ 0.00598708962240504

0.00%

-1.98%

-19.06%

-19.06%

Delabs Games (DELABS) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.005918. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, DELABSມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.005652 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.006461, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. DELABSລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.02049703623689548, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.00598708962240504.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, DELABSມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.98%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -19.06%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Delabs Games (DELABS) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1444

$ 4.44M
$ 4.44M$ 4.44M

$ 56.55K
$ 56.55K$ 56.55K

$ 17.75M
$ 17.75M$ 17.75M

750.30M
750.30M 750.30M

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

25.01%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານDelabs Gamesການຊື້ຂາຍ$ 4.44M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 56.55K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງDELABSແມ່ນ750.30Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ3000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 17.75M.

Delabs Games (DELABS) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Delabs Games ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.00011954-1.98%
30 ມື້$ -0.002682-31.19%
60 ວັນ$ -0.002816-32.25%
90 ວັນ$ -0.005822-49.60%
Delabs Games ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, DELABSບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.00011954 (-1.98%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Delabs Games ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.002682 (-31.19%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Delabs Games ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, DELABS ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.002816 (-32.25%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Delabs Games ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.005822 (-49.60%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Delabs Games (DELABS)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າDelabs Gamesປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Delabs Games (DELABS)

Delabs Games is reimagining how we play – bringing proven Web2 IPs into bold, mid-core experiences designed mobile-first, social-integrated, and blockchain enhanced.

Delabs Games ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Delabs Games ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງDELABS ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບDelabs Games ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການDelabs Games ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Delabs Games ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Delabs Games (DELABS) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Delabs Games (DELABS) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບDelabs Games.

ກວດເບິ່ງການDelabs Gamesຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Delabs Games (DELABS) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງDelabs Games (DELABS) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ DELABS ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Delabs Games(DELABS)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Delabs Games ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Delabs Games ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

DELABS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ VND
155.73217
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ AUD
A$0.00905454
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ GBP
0.00449768
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ EUR
0.00508948
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ USD
$0.005918
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ MYR
RM0.0248556
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ TRY
0.24891108
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ JPY
¥0.905454
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ ARS
ARS$8.75437904
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ RUB
0.47929882
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ INR
0.52415726
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ IDR
Rp98.63329388
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ PHP
0.3470907
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ EGP
￡E.0.27956632
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BRL
R$0.0316613
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ CAD
C$0.0082852
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BDT
0.72223272
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ NGN
8.539674
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ COP
$22.849398
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ ZAR
R.0.1026773
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ UAH
0.24879272
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ TZS
T.Sh.14.540526
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ VES
Bs1.319714
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ CLP
$5.551084
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ PKR
Rs1.67219008
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ KZT
3.10819278
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ THB
฿0.19239418
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ TWD
NT$0.1828662
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ AED
د.إ0.02171906
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ CHF
Fr0.0047344
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ HKD
HK$0.04598286
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ AMD
֏2.2639309
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ MAD
.د.م0.05509658
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ MXN
$0.10954218
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ SAR
ريال0.0221925
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ ETB
Br0.90320516
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ KES
KSh0.76454642
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ JOD
د.أ0.004195862
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ PLN
0.02183742
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ RON
лв0.02609838
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ SEK
kr0.05616182
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BGN
лв0.01000142
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ HUF
Ft1.99057848
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ CZK
0.12504734
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ KWD
د.ك0.001816826
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ ILS
0.0192335
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BOB
Bs0.04101174
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ AZN
0.0100606
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ TJS
SM0.05456396
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ GEL
0.01609696
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ AOA
Kz5.41443738
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BHD
.د.ب0.002231086
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BMD
$0.005918
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ DKK
kr0.03834864
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ HNL
L0.15588012
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ MUR
0.27270144
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ NAD
$0.1023814
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ NOK
kr0.06000852
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ NZD
$0.0103565
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ PAB
B/.0.005918
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ PGK
K0.02491478
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ QAR
ر.ق0.02154152
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ RSD
дин.0.60257076
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ UZS
soʻm71.30118842
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ ALL
L0.497112
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ ANG
ƒ0.01059322
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ AWG
ƒ0.01059322
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BBD
$0.011836
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BAM
KM0.01000142
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BIF
Fr17.404838
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BND
$0.0076934
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BSD
$0.005918
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ JMD
$0.94972064
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ KHR
23.76704308
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ KMF
Fr2.521068
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ LAK
128.65217134
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ LKR
රු1.80149838
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ MDL
L0.10013256
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ MGA
Ar26.657631
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ MOP
P0.047344
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ MVR
0.0911372
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ MWK
MK10.27429898
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ MZN
MT0.3784561
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ NPR
रु0.83988256
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ PYG
41.970456
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ RWF
Fr8.587018
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ SBD
$0.04870514
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ SCR
0.08888836
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ SRD
$0.2296184
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ SVC
$0.05172332
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ SZL
L0.1023814
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ TMT
m0.02077218
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ TND
د.ت0.017197708
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ TTD
$0.04006486
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ UGX
Sh20.618312
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ XAF
Fr3.367342
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ XCD
$0.0159786
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ XOF
Fr3.367342
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ XPF
Fr0.609554
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BWP
P0.07941956
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ BZD
$0.01189518
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ CVE
$0.56741784
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ DJF
Fr1.047486
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ DOP
$0.38070494
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ DZD
د.ج0.77419276
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ FJD
$0.01343386
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ GNF
Fr51.45701
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ GTQ
Q0.04533188
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ GYD
$1.23780888
1 Delabs Games(DELABS) ເຖິງ ISK
kr0.745668

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Delabs Games

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Delabs Games ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Delabs Games ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Delabs Games

ມື້ນີ້ມີDelabs Games (DELABS) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ DELABSແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.005918 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາDELABSປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​DELABSປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.005918. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງDelabs Games?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງDELABS​ແມ່ນ​$ 4.44M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງDELABS?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນDELABSແມ່ນ 750.30M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງDELABS?
DELABS ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.02049703623689548 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງDELABS?
DELABSຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.00598708962240504 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດDELABS?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການDELABSແມ່ນ$ 56.55K USD.
ປີນີ້DELABSຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
DELABS ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງDELABSການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:41:55 (UTC+8)

Delabs Games (DELABS) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

DELABS -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0.005918 USD

ຊື້ຂາຍ DELABS

DELABS/USDT
$0.005918
$0.005918$0.005918
-1.95%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

