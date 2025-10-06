ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດCycle Networkຂອງມື້ນີ້0.02427 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCYCລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCYCໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ CYC

CYC ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ CYC

CYC ເຈ້ຍຂາວ

CYC ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

CYC Tokenomics

CYC ການຄາດຄະເນລາຄາ

CYC ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ CYC

CYCຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

CYC Spot

CYC USDT-M Futures

ໂລໂກ້ Cycle Network

Cycle Network ລາຄາ (CYC)

1 CYC ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0243
$0.0243$0.0243
-1.33%1D
USD
Cycle Network (CYC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:09:14 (UTC+8)

Cycle Network (CYC)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0229
$ 0.0229$ 0.0229
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.02629
$ 0.02629$ 0.02629
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0229
$ 0.0229$ 0.0229

$ 0.02629
$ 0.02629$ 0.02629

$ 0.1190066848445152
$ 0.1190066848445152$ 0.1190066848445152

$ 0.024281173479954773
$ 0.024281173479954773$ 0.024281173479954773

-0.74%

-1.32%

-8.07%

-8.07%

Cycle Network (CYC) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.02427. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, CYCມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0229 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.02629, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. CYCລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.1190066848445152, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.024281173479954773.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, CYCມີການປ່ຽນແປງ-0.74%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.32%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -8.07%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Cycle Network (CYC) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1534

$ 3.73M
$ 3.73M

$ 43.32K
$ 43.32K

$ 24.27M
$ 24.27M

153.70M
153.70M

1,000,000,000
1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000

15.37%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCycle Networkການຊື້ຂາຍ$ 3.73M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 43.32K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCYCແມ່ນ153.70Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 24.27M.

Cycle Network (CYC) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Cycle Network ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0003275-1.32%
30 ມື້$ -0.02196-47.51%
60 ວັນ$ -0.05021-67.42%
90 ວັນ$ -0.02375-49.46%
Cycle Network ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, CYCບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0003275 (-1.32%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Cycle Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.02196 (-47.51%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Cycle Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, CYC ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.05021 (-67.42%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Cycle Network ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.02375 (-49.46%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Cycle Network (CYC)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າCycle Networkປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Cycle Network (CYC)

Cycle Network is building a universal all-chain settlement layer and a bridgeless liquidity network for the entire blockchain ecosystem. It is incubated by YZi Labs and invested by Vertex Ventures (Lead investor, SubFund of Temasek Holdings).

Cycle Network ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Cycle Network ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCYC ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບCycle Network ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການCycle Network ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Cycle Network ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Cycle Network (CYC) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Cycle Network (CYC) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບCycle Network.

ກວດເບິ່ງການCycle Networkຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Cycle Network (CYC) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCycle Network (CYC) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CYC ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Cycle Network(CYC)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Cycle Network ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Cycle Network ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

CYC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ VND
638.66505
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ AUD
A$0.0371331
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ GBP
0.0184452
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ EUR
0.0208722
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ USD
$0.02427
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ MYR
RM0.101934
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ TRY
1.0207962
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ JPY
¥3.71331
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ ARS
ARS$35.9021256
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ RUB
1.9656273
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ INR
2.1505647
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ IDR
Rp404.4998382
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ PHP
1.4236782
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ EGP
￡E.1.1467575
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BRL
R$0.1298445
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ CAD
C$0.033978
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BDT
2.9619108
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ NGN
35.02161
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ COP
$93.70647
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ ZAR
R.0.4213272
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ UAH
1.0203108
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ TZS
T.Sh.59.7782235
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ VES
Bs5.41221
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ CLP
$22.76526
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ PKR
Rs6.8577312
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ KZT
12.7468467
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ THB
฿0.7892604
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ TWD
NT$0.7501857
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ AED
د.إ0.0890709
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ CHF
Fr0.019416
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ HKD
HK$0.1885779
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ AMD
֏9.2844885
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ MAD
.د.م0.2259537
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ MXN
$0.4492377
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ SAR
ريال0.0910125
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ ETB
Br3.7040874
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ KES
KSh3.1366548
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ JOD
د.أ0.01720743
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ PLN
0.0895563
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ RON
лв0.1070307
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ SEK
kr0.230565
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BGN
лв0.0410163
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ HUF
Ft8.1605448
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ CZK
0.5128251
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ KWD
د.ك0.00745089
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ ILS
0.0788775
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BOB
Bs0.1681911
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ AZN
0.041259
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ TJS
SM0.2237694
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ GEL
0.0660144
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ AOA
Kz22.2048657
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00914979
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BMD
$0.02427
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ DKK
kr0.1572696
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ HNL
L0.6392718
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ MUR
1.1183616
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ NAD
$0.419871
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ NOK
kr0.2460978
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ NZD
$0.0427152
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ PAB
B/.0.02427
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ PGK
K0.1021767
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0883428
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ RSD
дин.2.4709287
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ UZS
soʻm292.4095713
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ ALL
L2.03868
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ ANG
ƒ0.0434433
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ AWG
ƒ0.0434433
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BBD
$0.04854
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BAM
KM0.0410163
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BIF
Fr71.37807
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BND
$0.031551
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BSD
$0.02427
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ JMD
$3.8948496
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ KHR
97.4697762
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ KMF
Fr10.33902
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ LAK
527.6086851
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ LKR
රු7.3880307
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ MDL
L0.4106484
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ MGA
Ar109.324215
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ MOP
P0.19416
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ MVR
0.373758
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ MWK
MK42.1353897
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ MZN
MT1.5520665
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ NPR
रु3.4443984
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ PYG
172.12284
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ RWF
Fr35.21577
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ SBD
$0.1997421
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ SCR
0.3492453
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ SRD
$0.941676
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ SVC
$0.2121198
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ SZL
L0.419871
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ TMT
m0.0851877
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ TND
د.ت0.07052862
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ TTD
$0.1643079
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ UGX
Sh84.55668
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ XAF
Fr13.80963
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ XCD
$0.065529
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ XOF
Fr13.80963
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ XPF
Fr2.49981
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BWP
P0.3257034
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ BZD
$0.0487827
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ CVE
$2.3270076
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ DJF
Fr4.29579
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ DOP
$1.5612891
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ DZD
د.ج3.1750014
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ FJD
$0.0550929
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ GNF
Fr211.02765
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ GTQ
Q0.1859082
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ GYD
$5.0763132
1 Cycle Network(CYC) ເຖິງ ISK
kr3.05802

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Cycle Network

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Cycle Network ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Cycle Network ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Cycle Network

ມື້ນີ້ມີCycle Network (CYC) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ CYCແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.02427 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາCYCປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​CYCປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.02427. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງCycle Network?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງCYC​ແມ່ນ​$ 3.73M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງCYC?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນCYCແມ່ນ 153.70M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງCYC?
CYC ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.1190066848445152 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງCYC?
CYCຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.024281173479954773 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດCYC?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການCYCແມ່ນ$ 43.32K USD.
ປີນີ້CYCຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
CYC ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງCYCການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:09:14 (UTC+8)

Cycle Network (CYC) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

1 CYC = 0.02427 USD

