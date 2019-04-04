ໂລໂກ້ Creditcoin

Creditcoin ລາຄາ (CTC)

USD

Creditcoin (CTC) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.7132
$0.7132$0.7132
-3.21%(1D)

CTC ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ Creditcoin(CTC) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.7132USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 320.52MUSD. ລາຄາ CTC ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
Creditcoin ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 751.10K USD
- Creditcoin ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ -3.21%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 449.42M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCTC ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CTC MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

CTC ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Creditcoin ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.023653-3.20%
30 ມື້$ +0.0997+16.25%
60 ວັນ$ +0.0472+7.08%
90 ວັນ$ -0.1488-17.27%
Creditcoin ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, CTCບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.023653 (-3.20%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Creditcoin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0997 (+16.25%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Creditcoin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, CTC ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.0472 (+7.08%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Creditcoin ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.1488 (-17.27%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ CTC

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Creditcoin: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.7102
$ 0.7102$ 0.7102

$ 0.7542
$ 0.7542$ 0.7542

$ 4.987
$ 4.987$ 4.987

+0.29%

-3.20%

0.00%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ CTC

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 320.52M
$ 320.52M$ 320.52M

$ 751.10K
$ 751.10K$ 751.10K

449.42M
449.42M 449.42M

ແມ່ນຫຍັງ Creditcoin (CTC)

Launched on 04/04/2019 by a team based in the US, Canada, South Korea, Nigeria, and Estonia, Creditcoin aims to address the lack of credit system among the unbanked in the emerging market. People who cannot access the banking system have to borrow from non-banks. However, credit records with non-banks are not accepted by the banks since they cannot trust the data. The project aims to solve the problem by recording credit transaction history objectively on a public blockchain.

Creditcoin ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Creditcoin ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCTC ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບCreditcoin ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການCreditcoin ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Creditcoin ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: Creditcoin, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ CTC ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ Creditcoinໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ Creditcoin

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CTC ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ CTC ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າCreditcoinປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

ວິທີການຊ້ື Creditcoin(CTC)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Creditcoin ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Creditcoin ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

CTC ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CTC ເຖິງ VND
18,767.858
1 CTC ເຖິງ AUD
A$1.10546
1 CTC ເຖິງ GBP
0.5349
1 CTC ເຖິງ EUR
0.627616
1 CTC ເຖິງ USD
$0.7132
1 CTC ເຖິງ MYR
RM3.045364
1 CTC ເຖິງ TRY
27.508124
1 CTC ເຖິງ JPY
¥103.34268
1 CTC ເຖິງ RUB
59.010168
1 CTC ເຖິງ INR
60.358116
1 CTC ເຖິງ IDR
Rp11,691.801408
1 CTC ເຖິງ KRW
998.879392
1 CTC ເຖິງ PHP
39.696712
1 CTC ເຖິງ EGP
￡E.36.202032
1 CTC ເຖິງ BRL
R$4.02958
1 CTC ເຖິງ CAD
C$0.984216
1 CTC ເຖິງ BDT
86.93908
1 CTC ເຖິງ NGN
1,142.945792
1 CTC ເຖິງ UAH
29.66912
1 CTC ເຖິງ VES
Bs61.3352
1 CTC ເຖິງ PKR
Rs201.065344
1 CTC ເຖິງ KZT
367.055512
1 CTC ເຖິງ THB
฿23.60692
1 CTC ເຖິງ TWD
NT$21.902372
1 CTC ເຖິງ AED
د.إ2.617444
1 CTC ເຖິງ CHF
Fr0.584824
1 CTC ເຖິງ HKD
HK$5.5273
1 CTC ເຖິງ MAD
.د.م6.604232
1 CTC ເຖິງ MXN
$13.964456

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Creditcoin

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Creditcoin ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Creditcoin ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Creditcoin

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

CTC
USD

1 CTC = 0.7132 USD

ການຊື້ຂາຍ

CTCUSDT
$0.7132
$0.7132$0.7132
-4.50%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures