ລາຄາສົດCredia Layerຂອງມື້ນີ້0.03668 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCREDລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCREDໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ CRED

CRED ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ CRED

CRED ເຈ້ຍຂາວ

CRED ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

CRED Tokenomics

CRED ການຄາດຄະເນລາຄາ

CRED ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ CRED

ໂລໂກ້ Credia Layer

Credia Layer ລາຄາ (CRED)

Credia Layer (CRED) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:24:24 (UTC+8)

Credia Layer (CRED)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

Credia Layer (CRED) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.03668. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, CREDມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.03164 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.05886, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. CREDລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.1034983633742532, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.020007636566907613.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, CREDມີການປ່ຽນແປງ-1.83%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -26.69%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +83.40%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Credia Layer (CRED) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.3731

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 71.44K
$ 71.44K$ 71.44K

$ 36.68M
$ 36.68M$ 36.68M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCredia Layerການຊື້ຂາຍ$ 0.00 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 71.44K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCREDແມ່ນ0.00ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 36.68M.

Credia Layer (CRED) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Credia Layer ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0133541-26.69%
30 ມື້$ +0.01668+83.40%
60 ວັນ$ +0.01668+83.40%
90 ວັນ$ +0.01668+83.40%
Credia Layer ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, CREDບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0133541 (-26.69%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Credia Layer ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.01668 (+83.40%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Credia Layer ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, CRED ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.01668 (+83.40%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Credia Layer ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.01668 (+83.40%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Credia Layer (CRED)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າCredia Layerປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Credia Layer (CRED)

Credia Layer is an AI-powered market intelligence layer for traders, turning on-chain, social, and market data into actionable trading signals. It helps users track capital flows, analyze sentiment, and identify emerging narratives through real-time rankings, AI heatmaps, and strategy insights.

Credia Layer ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Credia Layer ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCRED ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບCredia Layer ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການCredia Layer ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Credia Layer ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Credia Layer (CRED) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Credia Layer (CRED) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບCredia Layer.

ກວດເບິ່ງການCredia Layerຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Credia Layer (CRED) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCredia Layer (CRED) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CRED ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Credia Layer(CRED)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Credia Layer ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Credia Layer ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

CRED ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ VND
965.2342
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ AUD
A$0.0561204
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ GBP
0.0278768
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ EUR
0.0315448
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ USD
$0.03668
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ MYR
RM0.154056
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ TRY
1.5431276
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ JPY
¥5.61204
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ ARS
ARS$54.2599904
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ RUB
2.9707132
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ INR
3.2487476
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ IDR
Rp611.3330888
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ PHP
2.1516488
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ EGP
￡E.1.73313
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BRL
R$0.196238
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ CAD
C$0.051352
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BDT
4.4764272
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ NGN
52.92924
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ COP
$141.62148
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ ZAR
R.0.6360312
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ UAH
1.5420272
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ TZS
T.Sh.90.12276
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ VES
Bs8.17964
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ CLP
$34.40584
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ PKR
Rs10.3643008
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ KZT
19.2647028
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ THB
฿1.1928336
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ TWD
NT$1.133412
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ AED
د.إ0.1346156
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ CHF
Fr0.029344
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ HKD
HK$0.2850036
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ AMD
֏14.031934
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ MAD
.د.م0.3414908
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ MXN
$0.67858
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ SAR
ريال0.13755
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ ETB
Br5.5981016
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ KES
KSh4.7386892
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ JOD
د.أ0.02600612
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ PLN
0.1353492
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ RON
лв0.1617588
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ SEK
kr0.3480932
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BGN
лв0.0619892
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ HUF
Ft12.3376848
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ CZK
0.7754152
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ KWD
د.ك0.01126076
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ ILS
0.11921
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BOB
Bs0.2541924
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ AZN
0.062356
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ TJS
SM0.3381896
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ GEL
0.0997696
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ AOA
Kz33.5588988
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BHD
.د.ب0.01382836
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BMD
$0.03668
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ DKK
kr0.2376864
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ HNL
L0.9661512
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ MUR
1.6902144
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ NAD
$0.634564
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ NOK
kr0.3719352
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ NZD
$0.06419
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ PAB
B/.0.03668
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ PGK
K0.1544228
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ QAR
ر.ق0.1335152
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ RSD
дин.3.7362248
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ UZS
soʻm441.9276092
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ ALL
L3.08112
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ ANG
ƒ0.0656572
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ AWG
ƒ0.0656572
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BBD
$0.07336
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BAM
KM0.0619892
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BIF
Fr107.87588
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BND
$0.047684
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BSD
$0.03668
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ JMD
$5.8864064
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ KHR
147.3090808
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ KMF
Fr15.62568
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ LAK
797.3912884
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ LKR
රු11.1657588
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ MDL
L0.6206256
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ MGA
Ar165.22506
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ MOP
P0.29344
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ MVR
0.564872
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ MWK
MK63.6805148
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ MZN
MT2.345686
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ NPR
रु5.2056256
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ PYG
260.13456
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ RWF
Fr53.22268
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ SBD
$0.3018764
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ SCR
0.5509336
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ SRD
$1.423184
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ SVC
$0.3205832
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ SZL
L0.634564
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ TMT
m0.1287468
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ TND
د.ت0.10659208
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ TTD
$0.2483236
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ UGX
Sh127.79312
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ XAF
Fr20.87092
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ XCD
$0.099036
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ XOF
Fr20.87092
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ XPF
Fr3.77804
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BWP
P0.4922456
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ BZD
$0.0737268
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ CVE
$3.5168784
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ DJF
Fr6.49236
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ DOP
$2.3596244
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ DZD
د.ج4.7951764
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ FJD
$0.0832636
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ GNF
Fr318.9326
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ GTQ
Q0.2809688
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ GYD
$7.6719888
1 Credia Layer(CRED) ເຖິງ ISK
kr4.62168

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Credia Layer

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Credia Layer ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Credia Layer ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Credia Layer

ມື້ນີ້ມີCredia Layer (CRED) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ CREDແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.03668 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາCREDປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​CREDປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.03668. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງCredia Layer?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງCRED​ແມ່ນ​$ 0.00 USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງCRED?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນCREDແມ່ນ 0.00 USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງCRED?
CRED ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.1034983633742532 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງCRED?
CREDຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.020007636566907613 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດCRED?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການCREDແມ່ນ$ 71.44K USD.
ປີນີ້CREDຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
CRED ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງCREDການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:24:24 (UTC+8)

Credia Layer (CRED) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

