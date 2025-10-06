ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດCircle xStockຂອງມື້ນີ້118.71 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCRCLXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCRCLXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດCircle xStockຂອງມື້ນີ້118.71 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCRCLXລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCRCLXໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ CRCLX

CRCLX ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ CRCLX

CRCLX ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

CRCLX Tokenomics

CRCLX ການຄາດຄະເນລາຄາ

CRCLX ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ CRCLX

CRCLXຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

CRCLX Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Circle xStock

Circle xStock ລາຄາ (CRCLX)

1 CRCLX ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$118.71
$118.71$118.71
-0.33%1D
USD
Circle xStock (CRCLX) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:41:14 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 117.24
$ 117.24$ 117.24
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 128.22
$ 128.22$ 128.22
ສູງກວ່າ 24H

$ 117.24
$ 117.24$ 117.24

$ 128.22
$ 128.22$ 128.22

$ 258.3037707311062
$ 258.3037707311062$ 258.3037707311062

$ 108.7001141157051
$ 108.7001141157051$ 108.7001141157051

-0.19%

-0.33%

-16.58%

-16.58%

Circle xStock (CRCLX) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 118.71. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, CRCLXມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 117.24 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 128.22, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. CRCLXລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 258.3037707311062, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 108.7001141157051.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, CRCLXມີການປ່ຽນແປງ-0.19%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -0.33%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -16.58%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Circle xStock (CRCLX) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1139

$ 9.45M
$ 9.45M$ 9.45M

$ 138.70K
$ 138.70K$ 138.70K

$ 9.45M
$ 9.45M$ 9.45M

79.60K
79.60K 79.60K

79,598.43328706
79,598.43328706 79,598.43328706

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCircle xStockການຊື້ຂາຍ$ 9.45M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 138.70K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCRCLXແມ່ນ79.60Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ79598.43328706. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 9.45M.

Circle xStock (CRCLX) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Circle xStock ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.393-0.33%
30 ມື້$ -31.02-20.72%
60 ວັນ$ +1.25+1.06%
90 ວັນ$ -34.92-22.73%
Circle xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, CRCLXບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.393 (-0.33%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Circle xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -31.02 (-20.72%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Circle xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, CRCLX ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +1.25 (+1.06%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Circle xStock ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -34.92 (-22.73%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Circle xStock (CRCLX)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າCircle xStockປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Circle xStock (CRCLX)

Circle xStock (CRCLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. CRCLx tracks the price of Circle Internet Group (the underlying). CRCLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Circle Internet Group, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Circle xStock ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Circle xStock ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCRCLX ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບCircle xStock ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການCircle xStock ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Circle xStock ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Circle xStock (CRCLX) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Circle xStock (CRCLX) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບCircle xStock.

ກວດເບິ່ງການCircle xStockຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Circle xStock (CRCLX) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCircle xStock (CRCLX) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CRCLX ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Circle xStock(CRCLX)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Circle xStock ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Circle xStock ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

CRCLX ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ VND
3,123,853.65
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ AUD
A$181.6263
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ GBP
90.2196
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ EUR
102.0906
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ USD
$118.71
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ MYR
RM498.582
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ TRY
4,992.9426
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ JPY
¥18,162.63
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ ARS
ARS$175,605.3288
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ RUB
9,614.3229
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ INR
10,514.1447
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ IDR
Rp1,978,499.2086
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ PHP
6,962.3415
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ EGP
￡E.5,607.8604
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BRL
R$635.0985
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ CAD
C$166.194
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BDT
14,487.3684
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ NGN
171,298.53
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ COP
$458,339.31
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ ZAR
R.2,059.6185
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ UAH
4,990.5684
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ TZS
T.Sh.291,670.47
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ VES
Bs26,472.33
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ CLP
$111,349.98
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ PKR
Rs33,542.6976
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ KZT
62,347.6791
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ THB
฿3,859.2621
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ TWD
NT$3,668.139
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ AED
د.إ435.6657
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ CHF
Fr94.968
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ HKD
HK$922.3767
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ AMD
֏45,412.5105
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ MAD
.د.م1,105.1901
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ MXN
$2,197.3221
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ SAR
ريال445.1625
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ ETB
Br18,117.5202
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ KES
KSh15,336.1449
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ JOD
د.أ84.16539
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ PLN
438.0399
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ RON
лв523.5111
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ SEK
kr1,126.5579
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BGN
лв200.6199
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ HUF
Ft39,929.2956
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ CZK
2,508.3423
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ KWD
د.ك36.44397
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ ILS
385.8075
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BOB
Bs822.6603
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ AZN
201.807
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ TJS
SM1,094.5062
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ GEL
322.8912
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ AOA
Kz108,608.9661
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BHD
.د.ب44.75367
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BMD
$118.71
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ DKK
kr769.2408
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ HNL
L3,126.8214
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ MUR
5,470.1568
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ NAD
$2,053.683
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ NOK
kr1,203.7194
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ NZD
$207.7425
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ PAB
B/.118.71
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ PGK
K499.7691
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ QAR
ر.ق432.1044
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ RSD
дин.12,087.0522
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ UZS
soʻm1,430,240.6349
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ ALL
L9,971.64
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ ANG
ƒ212.4909
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ AWG
ƒ212.4909
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BBD
$237.42
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BAM
KM200.6199
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BIF
Fr349,126.11
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BND
$154.323
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BSD
$118.71
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ JMD
$19,050.5808
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ KHR
476,746.4826
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ KMF
Fr50,570.46
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ LAK
2,580,652.1223
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ LKR
රු36,136.5111
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ MDL
L2,008.5732
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ MGA
Ar534,729.195
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ MOP
P949.68
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ MVR
1,828.134
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ MWK
MK206,093.6181
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ MZN
MT7,591.5045
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ NPR
रु16,847.3232
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ PYG
841,891.32
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ RWF
Fr172,248.21
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ SBD
$976.9833
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ SCR
1,783.0242
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ SRD
$4,605.948
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ SVC
$1,037.5254
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ SZL
L2,053.683
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ TMT
m416.6721
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ TND
د.ت344.97126
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ TTD
$803.6667
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ UGX
Sh413,585.64
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ XAF
Fr67,545.99
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ XCD
$320.517
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ XOF
Fr67,545.99
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ XPF
Fr12,227.13
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BWP
P1,593.0882
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ BZD
$238.6071
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ CVE
$11,381.9148
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ DJF
Fr21,011.67
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ DOP
$7,636.6143
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ DZD
د.ج15,529.6422
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ FJD
$269.4717
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ GNF
Fr1,032,183.45
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ GTQ
Q909.3186
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ GYD
$24,829.3836
1 Circle xStock(CRCLX) ເຖິງ ISK
kr14,957.46

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Circle xStock

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Circle xStock ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Circle xStock ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Circle xStock

ມື້ນີ້ມີCircle xStock (CRCLX) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ CRCLXແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 118.71 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາCRCLXປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​CRCLXປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 118.71. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງCircle xStock?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງCRCLX​ແມ່ນ​$ 9.45M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງCRCLX?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນCRCLXແມ່ນ 79.60K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງCRCLX?
CRCLX ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 258.3037707311062 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງCRCLX?
CRCLXຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 108.7001141157051 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດCRCLX?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການCRCLXແມ່ນ$ 138.70K USD.
ປີນີ້CRCLXຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
CRCLX ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງCRCLXການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:41:14 (UTC+8)

Circle xStock (CRCLX) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CRCLX -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

CRCLX
CRCLX
USD
USD

1 CRCLX = 118.71 USD

ຊື້ຂາຍ CRCLX

CRCLX/USDT
$118.71
$118.71$118.71
-0.27%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,290.98
$105,290.98$105,290.98

-0.43%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,532.83
$3,532.83$3,532.83

-1.56%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.10
$160.10$160.10

-3.98%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2179
$1.2179$1.2179

-19.99%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,290.98
$105,290.98$105,290.98

-0.43%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,532.83
$3,532.83$3,532.83

-1.56%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.10
$160.10$160.10

-3.98%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2858
$2.2858$2.2858

-1.77%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16434
$0.16434$0.16434

-1.56%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03528
$0.03528$0.03528

+252.80%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000011399
$0.0000011399$0.0000011399

+186.26%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07639
$0.07639$0.07639

+173.60%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$55.746
$55.746$55.746

+161.76%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001843
$0.0000000000001843$0.0000000000001843

+84.30%