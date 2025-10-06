ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດCircle Internetຂອງມື້ນີ້117.35 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCRCLONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCRCLONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

Circle Internet ລາຄາ (CRCLON)

Circle Internet ລາຄາ (CRCLON)

1 CRCLON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$117.35
$117.35$117.35
-1.39%1D
USD
Circle Internet (CRCLON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:41:07 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 117.26
$ 117.26$ 117.26
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 127.03
$ 127.03$ 127.03
ສູງກວ່າ 24H

$ 117.26
$ 117.26$ 117.26

$ 127.03
$ 127.03$ 127.03

$ 157.6281918017911
$ 157.6281918017911$ 157.6281918017911

$ 108.2495922443734
$ 108.2495922443734$ 108.2495922443734

-1.15%

-1.39%

-16.93%

-16.93%

Circle Internet (CRCLON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 117.35. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, CRCLONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 117.26 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 127.03, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. CRCLONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 157.6281918017911, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 108.2495922443734.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, CRCLONມີການປ່ຽນແປງ-1.15%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.39%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -16.93%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Circle Internet (CRCLON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1828

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

$ 76.93K
$ 76.93K$ 76.93K

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

15.91K
15.91K 15.91K

15,906.98984548
15,906.98984548 15,906.98984548

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCircle Internetການຊື້ຂາຍ$ 1.87M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 76.93K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCRCLONແມ່ນ15.91Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ15906.98984548. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.87M.

Circle Internet (CRCLON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Circle Internet ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -1.6542-1.39%
30 ມື້$ -27.42-18.95%
60 ວັນ$ -0.29-0.25%
90 ວັນ$ +37.35+46.68%
Circle Internet ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, CRCLONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -1.6542 (-1.39%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Circle Internet ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -27.42 (-18.95%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Circle Internet ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, CRCLON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.29 (-0.25%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Circle Internet ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +37.35 (+46.68%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Circle Internet (CRCLON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າCircle Internetປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Circle Internet (CRCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Circle Internet ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Circle Internet ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCRCLON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບCircle Internet ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການCircle Internet ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Circle Internet ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Circle Internet (CRCLON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Circle Internet (CRCLON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບCircle Internet.

ກວດເບິ່ງການCircle Internetຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Circle Internet (CRCLON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCircle Internet (CRCLON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CRCLON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Circle Internet(CRCLON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Circle Internet ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Circle Internet ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

CRCLON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ VND
3,088,065.25
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ AUD
A$179.5455
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ GBP
89.186
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ EUR
100.921
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ USD
$117.35
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ MYR
RM492.87
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ TRY
4,935.741
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ JPY
¥17,954.55
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ ARS
ARS$173,593.508
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ RUB
9,504.1765
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ INR
10,393.6895
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ IDR
Rp1,955,832.551
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ PHP
6,882.5775
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ EGP
￡E.5,543.614
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BRL
R$627.8225
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ CAD
C$164.29
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BDT
14,321.394
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ NGN
169,336.05
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ COP
$453,088.35
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ ZAR
R.2,036.0225
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ UAH
4,933.394
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ TZS
T.Sh.288,328.95
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ VES
Bs26,169.05
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ CLP
$110,074.3
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ PKR
Rs33,158.416
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ KZT
61,633.3935
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ THB
฿3,815.0485
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ TWD
NT$3,626.115
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ AED
د.إ430.6745
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ CHF
Fr93.88
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ HKD
HK$911.8095
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ AMD
֏44,892.2425
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ MAD
.د.م1,092.5285
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ MXN
$2,172.1485
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ SAR
ريال440.0625
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ ETB
Br17,909.957
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ KES
KSh15,160.4465
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ JOD
د.أ83.20115
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ PLN
433.0215
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ RON
лв517.5135
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ SEK
kr1,113.6515
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BGN
лв198.3215
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ HUF
Ft39,471.846
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ CZK
2,479.6055
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ KWD
د.ك36.02645
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ ILS
381.3875
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BOB
Bs813.2355
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ AZN
199.495
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ TJS
SM1,081.967
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ GEL
319.192
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ AOA
Kz107,364.6885
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BHD
.د.ب44.24095
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BMD
$117.35
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ DKK
kr760.428
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ HNL
L3,090.999
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ MUR
5,407.488
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ NAD
$2,030.155
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ NOK
kr1,189.929
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ NZD
$205.3625
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ PAB
B/.117.35
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ PGK
K494.0435
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ QAR
ر.ق427.154
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ RSD
дин.11,948.577
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ UZS
soʻm1,413,855.0965
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ ALL
L9,857.4
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ ANG
ƒ210.0565
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ AWG
ƒ210.0565
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BBD
$234.7
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BAM
KM198.3215
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BIF
Fr345,126.35
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BND
$152.555
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BSD
$117.35
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ JMD
$18,832.328
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ KHR
471,284.641
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ KMF
Fr49,991.1
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ LAK
2,551,086.9055
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ LKR
රු35,722.5135
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ MDL
L1,985.562
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ MGA
Ar528,603.075
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ MOP
P938.8
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ MVR
1,807.19
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ MWK
MK203,732.5085
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ MZN
MT7,504.5325
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ NPR
रु16,654.312
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ PYG
832,246.2
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ RWF
Fr170,274.85
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ SBD
$965.7905
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ SCR
1,762.597
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ SRD
$4,553.18
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ SVC
$1,025.639
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ SZL
L2,030.155
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ TMT
m411.8985
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ TND
د.ت341.0191
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ TTD
$794.4595
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ UGX
Sh408,847.4
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ XAF
Fr66,772.15
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ XCD
$316.845
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ XOF
Fr66,772.15
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ XPF
Fr12,087.05
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BWP
P1,574.837
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ BZD
$235.8735
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ CVE
$11,251.518
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ DJF
Fr20,770.95
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ DOP
$7,549.1255
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ DZD
د.ج15,351.727
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ FJD
$266.3845
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ GNF
Fr1,020,358.25
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ GTQ
Q898.901
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ GYD
$24,544.926
1 Circle Internet(CRCLON) ເຖິງ ISK
kr14,786.1

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Circle Internet

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Circle Internet ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Circle Internet ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Circle Internet

ມື້ນີ້ມີCircle Internet (CRCLON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ CRCLONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 117.35 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາCRCLONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​CRCLONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 117.35. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງCircle Internet?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງCRCLON​ແມ່ນ​$ 1.87M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງCRCLON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນCRCLONແມ່ນ 15.91K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງCRCLON?
CRCLON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 157.6281918017911 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງCRCLON?
CRCLONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 108.2495922443734 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດCRCLON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການCRCLONແມ່ນ$ 76.93K USD.
ປີນີ້CRCLONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
CRCLON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງCRCLONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:41:07 (UTC+8)

Circle Internet (CRCLON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

