Cosplay Token (COT) ປະຫວັດລາຄາ

ໄລຍະເວລາ: 2025-08-04 ~ 2025-11-04

ວັນທີເປີດສູງຕໍ່າປິດປະລິມານ
2025-11-04$ 0.001996$ 0.002005$ 0.001969$ 0.001982923.42K
2025-11-03$ 0.001984$ 0.001996$ 0.001969$ 0.0019962.49M
2025-11-02$ 0.001961$ 0.001989$ 0.001951$ 0.0019842.91M
2025-11-01$ 0.001955$ 0.002009$ 0.001955$ 0.0019612.99M
2025-10-31$ 0.002037$ 0.002049$ 0.001931$ 0.0019556.50M
2025-10-30$ 0.001877$ 0.002037$ 0.001848$ 0.0020376.68M
2025-10-29$ 0.001827$ 0.001877$ 0.001777$ 0.0018772.07M
2025-10-28$ 0.001953$ 0.001962$ 0.001801$ 0.0018273.40M
ດາວໂຫຼດປະຫວັດຂໍ້ມູນ Cosplay Token

ດາວໂຫຼດປະຫວັດປະຈໍາວັນໄດ້ຟຣີໃນຮູບແບບທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສຳລັບ Cosplay Token ເພື່ອຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານເອງ.

Cosplay Token ລາຄາສົດ

$ 0.001982

Cosplay Token ປະຈຸບັນການຊື້ຂາຍຢູ່ທີ່ 0.001982 USD. ມັນມີມູນຄ່າຕະຫຼາດ 0.00 USD ແລະ ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງຢູ່ທີ່ 0.00 USD. ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ COT ເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ໜ້າລາຄາສົດຂອງ MEXC.

ການນໍາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກສະຖິຕິລາຄາສົດ Cosplay Token, ຜູ້ໃຊ້ສາມາດວິເຄາະແນວໂນ້ມຂອງຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາໃນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ. ດ້ວຍຂໍ້ມູນແບບສົດໆຢູ່ປາຍນິ້ວມືຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕັດສິນໃຈຢ່າງມີຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຄາດຄະເນລາຄາໃນອະນາຄົດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ສຳລັບ Cosplay Token.

ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ: 2025-11-04 14:58:47 (UTC+8)

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Cosplay Token MEXC

ກ່ຽວກັບ Cosplay Token (COT) ປະຫວັດລາຄາ

ການຕິດຕາມປະຫວັດລາຄາ Cosplay Token ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບນັກລົງທຶນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, ເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຕິດຕາມປະສິດທິພາບຂອງການລົງທຶນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ຄຸນນະສົມບັດນີ້ສະເໜີທັດສະນະທີ່ສົມບູນແບບຂອງການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Cosplay Token ໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ, ລວມທັງມູນຄ່າເປີດ, ມູນຄ່າສູງສຸດ ແລະ ລາຄາປິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປະລິມານການຊື້ຂາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງໃຫ້ຂໍ້ມູນສະຫຼຸບການປ່ຽນແປງເປັນເປີເຊັນລາຍວັນຢ່າງໄວວາ, ເນັ້ນມື້ທີ່ມີລາຄາທີ່ໂດດເດັ່ນ. ​ເປັນ​ທີ່​ໜ້າ​ສັງ​ເກດ, ​Cosplay Token ໄດ້​ບັນລຸ​ຄຸນຄ່າ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ຕົນຢູ່ທີ່ -, ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ສູ່​ລະດັບ​ທີ່​ໜ້າ​ຕື່ນ​ເຕັ້ນທີ່ 0 USD. ຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ນຳສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ແມ່ນມາຈາກປະຫວັດການຊື້ຂາຍ MEXC ສະເພາະທີ່ຮັບປະກັນຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ. ຂໍ້ມູນປະຫວັດລາຄາ Cosplay Token ຂອງພວກເຮົາແມ່ນມີຢູ່ໃນໄລຍະຕ່າງໆ: 1 ມື້, 1 ອາທິດ ແລະ 1 ເດືອນ, ກວມເອົາການວັດແທກເປີດ, ສູງ, ຕໍ່າ, ປິດ ແລະ ປະລິມານ. ຂໍ້ມູນນີ້ຖືກທົດສອບຢ່າງພິຖີພິຖັນສໍາລັບຄວາມສອດຄ່ອງ, ຄວາມສົມບູນ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສໍາລັບຈຳລອງການຊື້ຂາຍ ແລະ ການທົດສອບຍ້ອນຫຼັງ. ຊຸດຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ສໍາລັບການດາວໂຫຼດຟຣີ ແລະ ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ, ສະໜອງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກລົງທຶນ.

ຄໍາຮ້ອງສະໝັກປະຫວັດຂໍ້ມູນໃນການຊື້ຂາຍ Cosplay Token

ປະຫວັດຂໍ້ມູນຂອງ Cosplay Token ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຍຸດທະສາດການຄ້າ. ນີ້ແມ່ນວິທີການນໍາໃຊ້ມັນ:

1. ການວິເຄາະດ້ານວິຊາການ: ຜູ້ຊື້ຂາຍໃຊ້ປະຫວັດຂໍ້ມູນ Leverage ຂອງ Cosplay Tokenເພື່ອກໍານົດແນວໂນ້ມ ແລະ ຮູບແບບຂອງຕະຫຼາດ. ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ເຄື່ອງ​ມື​ເຊັ່ນ​ຕາ​ຕະ​ລາງ​ ແລະ ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ທາງ​ສາຍ​ຕາ​, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຮູ້​ຈັກ​ຮູບ​ແບບ​ທີ່​ຈະ​ຊີ້​ນໍາ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ເຂົ້າ​ ແລະ ​ອອກ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​. ວິທີການທີ່ມີປະສິດທິພາບກ່ຽວຂ້ອງກັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນປະຫວັດສາດຂອງ Cosplay Token ໃນ GridDB ແລະ ການວິເຄາະມັນກັບ Python, ການນໍາໃຊ້ຫ້ອງສະໝຸດເຊັ່ນ Matplotlib ສໍາລັບການສະແດງພາບ ແລະ Pandas, Numpy ແລະ Scipy ສໍາລັບການວິເຄາະຂໍ້ມູນ.

2. ການຄາດເດົາລາຄາ: ປະຫວັດຂໍ້ມູນແມ່ນສໍາຄັນໃນການຄາດຄະເນການເຄື່ອນໄຫວຂອງລາຄາ Cosplay Token. ໂດຍການກວດສອບແນວໂນ້ມຕະຫຼາດທີ່ຜ່ານມາ, ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດສັງເກດເຫັນຮູບແບບ ແລະ ຄາດຄະເນພຶດຕິກໍາຂອງຕະຫຼາດໃນອະນາຄົດ. Cosplay Token ປະຫວັດຂໍ້ມູນລະອຽດຂອງ MEXC, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈນາທີຕໍ່ນາທີກ່ຽວກັບລາຄາເປີດ, ສູງ, ຕ່ຳ ແລະ ລາຄາປິດ ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການພັດທະນາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມແບບຈໍາລອງການຄາດຄາດຄະເນ, ຈຶ່ງຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍຢ່າງຮອບຮູ້.

3. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງ: ການເຂົ້າເຖິງປະຫວັດຂໍ້ມູນເຮັດໃຫຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດປະເມີນຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລົງທຶນ Cosplay Token. ມັນຊ່ວຍໃນການເຂົ້າໃຈຄວາມຜັນຜວນຂອງ Cosplay Token, ນໍາໄປສູ່ການເລືອກການລົງທຶນທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼາຍຂຶ້ນ.

4. ການຄຸ້ມຄອງຫຼັກຊັບ: ປະຫວັດຂໍ້ມູນຊ່ວຍຕິດຕາມການປະຕິບັດການລົງທຶນໃນໄລຍະເວລາ. ນີ້ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດກໍານົດຊັບສິນທີ່ປະຕິບັດບໍ່ດີ ແລະ ປັບຫຼັກຊັບຂອງພວກເຂົາເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຜົນຕອບແທນ.

5. ການຝຶກອົບຮົມ Trading Bots: ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ OHLC Cosplay Token (ເປີດ, ສູງ, ຕໍ່າ, ປິດ) ປະຫວັດສາມາດດາວໂຫຼດໄດ້ສໍາລັບການຝຶກອົບຮົມCosplay Tokenການຊື້ຂາຍ bots, ຈຸດປະສົງເພື່ອບັນລຸຜົນກໍາໄລຂອງຕະຫຼາດ.

ເຄື່ອງມື ແລະ ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊື້ຂາຍສາມາດເຈາະເລິກເຂົ້າໄປໃນປະຫວັດຂໍ້ມູນຂອງ Cosplay Token, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປະໂຫຍດ ແລະ ທ່າແຮງໃນການປັບປຸງຍຸດທະສາດການຊື້ຂາຍຂອງພວກເຂົາ.

ປະຫວັດລາຄາຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມ

