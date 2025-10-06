ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດContentosຂອງມື້ນີ້0.001696 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCOSລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCOSໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ COS

COS ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ COS

COS ເຈ້ຍຂາວ

COS ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

COS Tokenomics

COS ການຄາດຄະເນລາຄາ

COS ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ COS

ໂລໂກ້ Contentos

Contentos ລາຄາ (COS)

1 COS ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.001696
$0.001696$0.001696
+0.89%1D
USD
Contentos (COS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:08:22 (UTC+8)

Contentos (COS)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.001655
$ 0.001655$ 0.001655
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.001833
$ 0.001833$ 0.001833
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.001655
$ 0.001655$ 0.001655

$ 0.001833
$ 0.001833$ 0.001833

--
----

--
----

-3.31%

+0.89%

-19.24%

-19.24%

Contentos (COS) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.001696. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, COSມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.001655 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.001833, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. COSລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, COSມີການປ່ຽນແປງ-3.31%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.89%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -19.24%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Contentos (COS) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 62.89K
$ 62.89K$ 62.89K

$ 16.79M
$ 16.79M$ 16.79M

--
----

9,900,474,904
9,900,474,904 9,900,474,904

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານContentosການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 62.89K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCOSແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ9900474904. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 16.79M.

Contentos (COS) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Contentos ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00001496+0.89%
30 ມື້$ -0.001418-45.54%
60 ວັນ$ -0.001615-48.78%
90 ວັນ$ -0.0019-52.84%
Contentos ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, COSບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.00001496 (+0.89%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Contentos ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.001418 (-45.54%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Contentos ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, COS ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.001615 (-48.78%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Contentos ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0019 (-52.84%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Contentos (COS)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າContentosປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Contentos (COS)

Contentos is a decentralized global content ecosystem revolutionizing content creation, verification, and distribution through blockchain technology. At its core, Contentos offers COS.TV, a Web3 video platform seamlessly integrated with the Contentos mainnet. Boasting a vibrant community of over 1 million monthly active users worldwide, COS.TV empowers content creators to mint NFTs of their videos, earn rewards, and interact directly with their dedicated followers.

Contentos ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Contentos ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCOS ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບContentos ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການContentos ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Contentos ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Contentos (COS) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Contentos (COS) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບContentos.

ກວດເບິ່ງການContentosຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Contentos (COS) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງContentos (COS) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ COS ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Contentos(COS)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Contentos ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Contentos ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

COS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Contentos(COS) ເຖິງ VND
44.63024
1 Contentos(COS) ເຖິງ AUD
A$0.00259488
1 Contentos(COS) ເຖິງ GBP
0.00128896
1 Contentos(COS) ເຖິງ EUR
0.00145856
1 Contentos(COS) ເຖິງ USD
$0.001696
1 Contentos(COS) ເຖິງ MYR
RM0.0071232
1 Contentos(COS) ເຖິງ TRY
0.07133376
1 Contentos(COS) ເຖິງ JPY
¥0.259488
1 Contentos(COS) ເຖິງ ARS
ARS$2.50885888
1 Contentos(COS) ເຖິງ RUB
0.13735904
1 Contentos(COS) ເຖິງ INR
0.15028256
1 Contentos(COS) ເຖິງ IDR
Rp28.26665536
1 Contentos(COS) ເຖິງ PHP
0.09948736
1 Contentos(COS) ເຖິງ EGP
￡E.0.080136
1 Contentos(COS) ເຖິງ BRL
R$0.0090736
1 Contentos(COS) ເຖິງ CAD
C$0.0023744
1 Contentos(COS) ເຖິງ BDT
0.20697984
1 Contentos(COS) ເຖິງ NGN
2.447328
1 Contentos(COS) ເຖິງ COP
$6.548256
1 Contentos(COS) ເຖິງ ZAR
R.0.02944256
1 Contentos(COS) ເຖິງ UAH
0.07129984
1 Contentos(COS) ເຖິງ TZS
T.Sh.4.1773328
1 Contentos(COS) ເຖິງ VES
Bs0.378208
1 Contentos(COS) ເຖິງ CLP
$1.590848
1 Contentos(COS) ເຖິງ PKR
Rs0.47922176
1 Contentos(COS) ເຖິງ KZT
0.89075616
1 Contentos(COS) ເຖິງ THB
฿0.05515392
1 Contentos(COS) ເຖິງ TWD
NT$0.05242336
1 Contentos(COS) ເຖິງ AED
د.إ0.00622432
1 Contentos(COS) ເຖິງ CHF
Fr0.0013568
1 Contentos(COS) ເຖິງ HKD
HK$0.01317792
1 Contentos(COS) ເຖິງ AMD
֏0.6488048
1 Contentos(COS) ເຖິງ MAD
.د.م0.01578976
1 Contentos(COS) ເຖິງ MXN
$0.03139296
1 Contentos(COS) ເຖິງ SAR
ريال0.00636
1 Contentos(COS) ເຖິງ ETB
Br0.25884352
1 Contentos(COS) ເຖິງ KES
KSh0.21919104
1 Contentos(COS) ເຖິງ JOD
د.أ0.001202464
1 Contentos(COS) ເຖິງ PLN
0.00625824
1 Contentos(COS) ເຖິງ RON
лв0.00747936
1 Contentos(COS) ເຖິງ SEK
kr0.016112
1 Contentos(COS) ເຖິງ BGN
лв0.00286624
1 Contentos(COS) ເຖິງ HUF
Ft0.57026304
1 Contentos(COS) ເຖິງ CZK
0.03583648
1 Contentos(COS) ເຖິງ KWD
د.ك0.000520672
1 Contentos(COS) ເຖິງ ILS
0.005512
1 Contentos(COS) ເຖິງ BOB
Bs0.01175328
1 Contentos(COS) ເຖິງ AZN
0.0028832
1 Contentos(COS) ເຖິງ TJS
SM0.01563712
1 Contentos(COS) ເຖິງ GEL
0.00461312
1 Contentos(COS) ເຖິງ AOA
Kz1.55168736
1 Contentos(COS) ເຖິງ BHD
.د.ب0.000639392
1 Contentos(COS) ເຖິງ BMD
$0.001696
1 Contentos(COS) ເຖິງ DKK
kr0.01099008
1 Contentos(COS) ເຖິງ HNL
L0.04467264
1 Contentos(COS) ເຖິງ MUR
0.07815168
1 Contentos(COS) ເຖິງ NAD
$0.0293408
1 Contentos(COS) ເຖິງ NOK
kr0.01719744
1 Contentos(COS) ເຖິງ NZD
$0.00298496
1 Contentos(COS) ເຖິງ PAB
B/.0.001696
1 Contentos(COS) ເຖິງ PGK
K0.00714016
1 Contentos(COS) ເຖິງ QAR
ر.ق0.00617344
1 Contentos(COS) ເຖິງ RSD
дин.0.17266976
1 Contentos(COS) ເຖິງ UZS
soʻm20.43373024
1 Contentos(COS) ເຖິງ ALL
L0.142464
1 Contentos(COS) ເຖິງ ANG
ƒ0.00303584
1 Contentos(COS) ເຖິງ AWG
ƒ0.00303584
1 Contentos(COS) ເຖິງ BBD
$0.003392
1 Contentos(COS) ເຖິງ BAM
KM0.00286624
1 Contentos(COS) ເຖິງ BIF
Fr4.987936
1 Contentos(COS) ເຖິງ BND
$0.0022048
1 Contentos(COS) ເຖິງ BSD
$0.001696
1 Contentos(COS) ເຖິງ JMD
$0.27217408
1 Contentos(COS) ເຖິງ KHR
6.81123776
1 Contentos(COS) ເຖິງ KMF
Fr0.722496
1 Contentos(COS) ເຖິງ LAK
36.86956448
1 Contentos(COS) ເຖິງ LKR
රු0.51627936
1 Contentos(COS) ເຖິງ MDL
L0.02869632
1 Contentos(COS) ເຖິງ MGA
Ar7.639632
1 Contentos(COS) ເຖິງ MOP
P0.013568
1 Contentos(COS) ເຖິງ MVR
0.0261184
1 Contentos(COS) ເຖິງ MWK
MK2.94444256
1 Contentos(COS) ເຖິງ MZN
MT0.1084592
1 Contentos(COS) ເຖິງ NPR
रु0.24069632
1 Contentos(COS) ເຖິງ PYG
12.028032
1 Contentos(COS) ເຖິງ RWF
Fr2.460896
1 Contentos(COS) ເຖິງ SBD
$0.01395808
1 Contentos(COS) ເຖິງ SCR
0.02440544
1 Contentos(COS) ເຖິງ SRD
$0.0658048
1 Contentos(COS) ເຖິງ SVC
$0.01482304
1 Contentos(COS) ເຖິງ SZL
L0.0293408
1 Contentos(COS) ເຖິງ TMT
m0.00595296
1 Contentos(COS) ເຖິງ TND
د.ت0.004928576
1 Contentos(COS) ເຖິງ TTD
$0.01148192
1 Contentos(COS) ເຖິງ UGX
Sh5.908864
1 Contentos(COS) ເຖິງ XAF
Fr0.965024
1 Contentos(COS) ເຖິງ XCD
$0.0045792
1 Contentos(COS) ເຖິງ XOF
Fr0.965024
1 Contentos(COS) ເຖິງ XPF
Fr0.174688
1 Contentos(COS) ເຖິງ BWP
P0.02276032
1 Contentos(COS) ເຖິງ BZD
$0.00340896
1 Contentos(COS) ເຖິງ CVE
$0.16261248
1 Contentos(COS) ເຖິງ DJF
Fr0.300192
1 Contentos(COS) ເຖິງ DOP
$0.10910368
1 Contentos(COS) ເຖິງ DZD
د.ج0.22187072
1 Contentos(COS) ເຖິງ FJD
$0.00384992
1 Contentos(COS) ເຖິງ GNF
Fr14.74672
1 Contentos(COS) ເຖິງ GTQ
Q0.01299136
1 Contentos(COS) ເຖິງ GYD
$0.35473536
1 Contentos(COS) ເຖິງ ISK
kr0.213696

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Contentos ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Contentos ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Contentos

ມື້ນີ້ມີContentos (COS) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ COSແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.001696 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາCOSປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​COSປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.001696. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງContentos?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງCOS​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງCOS?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນCOSແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງCOS?
COS ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງCOS?
COSຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດCOS?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການCOSແມ່ນ$ 62.89K USD.
ປີນີ້COSຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
COS ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງCOSການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:08:22 (UTC+8)

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

