ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດCointelຂອງມື້ນີ້0.02325 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCOLSລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCOLSໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດCointelຂອງມື້ນີ້0.02325 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCOLSລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCOLSໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ COLS

COLS ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ COLS

COLS ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

COLS Tokenomics

COLS ການຄາດຄະເນລາຄາ

COLS ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ COLS

COLSຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

COLS Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Cointel

Cointel ລາຄາ (COLS)

1 COLS ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.02325
$0.02325$0.02325
-4.36%1D
USD
Cointel (COLS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:40:59 (UTC+8)

Cointel (COLS)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.02298
$ 0.02298$ 0.02298
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.02447
$ 0.02447$ 0.02447
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.02298
$ 0.02298$ 0.02298

$ 0.02447
$ 0.02447$ 0.02447

$ 0.041637001905749906
$ 0.041637001905749906$ 0.041637001905749906

$ 0.022986635885281572
$ 0.022986635885281572$ 0.022986635885281572

+0.12%

-4.36%

-8.43%

-8.43%

Cointel (COLS) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.02325. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, COLSມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.02298 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.02447, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. COLSລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.041637001905749906, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.022986635885281572.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, COLSມີການປ່ຽນແປງ+0.12%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -4.36%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -8.43%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Cointel (COLS) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.985

$ 13.17M
$ 13.17M$ 13.17M

$ 438.36K
$ 438.36K$ 438.36K

$ 232.50M
$ 232.50M$ 232.50M

566.35M
566.35M 566.35M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

5.66%

AVAX_CCHAIN

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCointelການຊື້ຂາຍ$ 13.17M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 438.36K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCOLSແມ່ນ566.35Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ10000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 232.50M.

Cointel (COLS) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Cointel ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0010599-4.36%
30 ມື້$ -0.00333-12.53%
60 ວັນ$ +0.01025+78.84%
90 ວັນ$ +0.01025+78.84%
Cointel ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, COLSບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0010599 (-4.36%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Cointel ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00333 (-12.53%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Cointel ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, COLS ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.01025 (+78.84%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Cointel ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.01025 (+78.84%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Cointel (COLS)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າCointelປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Cointel (COLS)

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Cointel ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCOLS ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບCointel ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການCointel ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Cointel ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Cointel (COLS) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Cointel (COLS) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບCointel.

ກວດເບິ່ງການCointelຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Cointel (COLS) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCointel (COLS) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ COLS ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Cointel(COLS)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Cointel ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Cointel ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

COLS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Cointel(COLS) ເຖິງ VND
611.82375
1 Cointel(COLS) ເຖິງ AUD
A$0.0355725
1 Cointel(COLS) ເຖິງ GBP
0.01767
1 Cointel(COLS) ເຖິງ EUR
0.019995
1 Cointel(COLS) ເຖິງ USD
$0.02325
1 Cointel(COLS) ເຖິງ MYR
RM0.09765
1 Cointel(COLS) ເຖິງ TRY
0.977895
1 Cointel(COLS) ເຖິງ JPY
¥3.55725
1 Cointel(COLS) ເຖິງ ARS
ARS$34.39326
1 Cointel(COLS) ເຖິງ RUB
1.8830175
1 Cointel(COLS) ເຖິງ INR
2.0592525
1 Cointel(COLS) ເຖິງ IDR
Rp387.499845
1 Cointel(COLS) ເຖິງ PHP
1.3636125
1 Cointel(COLS) ເຖິງ EGP
￡E.1.09833
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BRL
R$0.1243875
1 Cointel(COLS) ເຖິງ CAD
C$0.03255
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BDT
2.83743
1 Cointel(COLS) ເຖິງ NGN
33.54975
1 Cointel(COLS) ເຖິງ COP
$89.76825
1 Cointel(COLS) ເຖິງ ZAR
R.0.4033875
1 Cointel(COLS) ເຖິງ UAH
0.97743
1 Cointel(COLS) ເຖິງ TZS
T.Sh.57.12525
1 Cointel(COLS) ເຖິງ VES
Bs5.18475
1 Cointel(COLS) ເຖິງ CLP
$21.8085
1 Cointel(COLS) ເຖິງ PKR
Rs6.56952
1 Cointel(COLS) ເຖິງ KZT
12.2111325
1 Cointel(COLS) ເຖິງ THB
฿0.7558575
1 Cointel(COLS) ເຖິງ TWD
NT$0.718425
1 Cointel(COLS) ເຖິງ AED
د.إ0.0853275
1 Cointel(COLS) ເຖິງ CHF
Fr0.0186
1 Cointel(COLS) ເຖິງ HKD
HK$0.1806525
1 Cointel(COLS) ເຖິງ AMD
֏8.8942875
1 Cointel(COLS) ເຖິງ MAD
.د.م0.2164575
1 Cointel(COLS) ເຖິງ MXN
$0.4303575
1 Cointel(COLS) ເຖິງ SAR
ريال0.0871875
1 Cointel(COLS) ເຖິງ ETB
Br3.548415
1 Cointel(COLS) ເຖິງ KES
KSh3.0036675
1 Cointel(COLS) ເຖິງ JOD
د.أ0.01648425
1 Cointel(COLS) ເຖິງ PLN
0.0857925
1 Cointel(COLS) ເຖິງ RON
лв0.1025325
1 Cointel(COLS) ເຖິງ SEK
kr0.2206425
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BGN
лв0.0392925
1 Cointel(COLS) ເຖິງ HUF
Ft7.82037
1 Cointel(COLS) ເຖິງ CZK
0.4912725
1 Cointel(COLS) ເຖິງ KWD
د.ك0.00713775
1 Cointel(COLS) ເຖິງ ILS
0.0755625
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BOB
Bs0.1611225
1 Cointel(COLS) ເຖິງ AZN
0.039525
1 Cointel(COLS) ເຖິງ TJS
SM0.214365
1 Cointel(COLS) ເຖິງ GEL
0.06324
1 Cointel(COLS) ເຖິງ AOA
Kz21.2716575
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00876525
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BMD
$0.02325
1 Cointel(COLS) ເຖິງ DKK
kr0.15066
1 Cointel(COLS) ເຖິງ HNL
L0.612405
1 Cointel(COLS) ເຖິງ MUR
1.07136
1 Cointel(COLS) ເຖິງ NAD
$0.402225
1 Cointel(COLS) ເຖິງ NOK
kr0.235755
1 Cointel(COLS) ເຖິງ NZD
$0.0406875
1 Cointel(COLS) ເຖິງ PAB
B/.0.02325
1 Cointel(COLS) ເຖິງ PGK
K0.0978825
1 Cointel(COLS) ເຖິງ QAR
ر.ق0.08463
1 Cointel(COLS) ເຖິງ RSD
дин.2.367315
1 Cointel(COLS) ເຖິງ UZS
soʻm280.1204175
1 Cointel(COLS) ເຖິງ ALL
L1.953
1 Cointel(COLS) ເຖິງ ANG
ƒ0.0416175
1 Cointel(COLS) ເຖິງ AWG
ƒ0.0416175
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BBD
$0.0465
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BAM
KM0.0392925
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BIF
Fr68.37825
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BND
$0.030225
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BSD
$0.02325
1 Cointel(COLS) ເຖິງ JMD
$3.73116
1 Cointel(COLS) ເຖິງ KHR
93.373395
1 Cointel(COLS) ເຖິງ KMF
Fr9.9045
1 Cointel(COLS) ເຖິງ LAK
505.4347725
1 Cointel(COLS) ເຖິງ LKR
රු7.0775325
1 Cointel(COLS) ເຖິງ MDL
L0.39339
1 Cointel(COLS) ເຖິງ MGA
Ar104.729625
1 Cointel(COLS) ເຖິງ MOP
P0.186
1 Cointel(COLS) ເຖິງ MVR
0.35805
1 Cointel(COLS) ເຖິງ MWK
MK40.3645575
1 Cointel(COLS) ເຖິງ MZN
MT1.4868375
1 Cointel(COLS) ເຖິງ NPR
रु3.29964
1 Cointel(COLS) ເຖິງ PYG
164.889
1 Cointel(COLS) ເຖິງ RWF
Fr33.73575
1 Cointel(COLS) ເຖິງ SBD
$0.1913475
1 Cointel(COLS) ເຖິງ SCR
0.349215
1 Cointel(COLS) ເຖິງ SRD
$0.9021
1 Cointel(COLS) ເຖິງ SVC
$0.203205
1 Cointel(COLS) ເຖິງ SZL
L0.402225
1 Cointel(COLS) ເຖິງ TMT
m0.0816075
1 Cointel(COLS) ເຖິງ TND
د.ت0.0675645
1 Cointel(COLS) ເຖິງ TTD
$0.1574025
1 Cointel(COLS) ເຖິງ UGX
Sh81.003
1 Cointel(COLS) ເຖິງ XAF
Fr13.22925
1 Cointel(COLS) ເຖິງ XCD
$0.062775
1 Cointel(COLS) ເຖິງ XOF
Fr13.22925
1 Cointel(COLS) ເຖິງ XPF
Fr2.39475
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BWP
P0.312015
1 Cointel(COLS) ເຖິງ BZD
$0.0467325
1 Cointel(COLS) ເຖິງ CVE
$2.22921
1 Cointel(COLS) ເຖິງ DJF
Fr4.11525
1 Cointel(COLS) ເຖິງ DOP
$1.4956725
1 Cointel(COLS) ເຖິງ DZD
د.ج3.041565
1 Cointel(COLS) ເຖິງ FJD
$0.0527775
1 Cointel(COLS) ເຖິງ GNF
Fr202.15875
1 Cointel(COLS) ເຖິງ GTQ
Q0.178095
1 Cointel(COLS) ເຖິງ GYD
$4.86297
1 Cointel(COLS) ເຖິງ ISK
kr2.9295

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Cointel

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Cointel ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Cointel ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Cointel

ມື້ນີ້ມີCointel (COLS) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ COLSແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.02325 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາCOLSປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​COLSປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.02325. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງCointel?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງCOLS​ແມ່ນ​$ 13.17M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງCOLS?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນCOLSແມ່ນ 566.35M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງCOLS?
COLS ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.041637001905749906 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງCOLS?
COLSຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.022986635885281572 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດCOLS?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການCOLSແມ່ນ$ 438.36K USD.
ປີນີ້COLSຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
COLS ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງCOLSການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:40:59 (UTC+8)

Cointel (COLS) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

COLS -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

COLS
COLS
USD
USD

1 COLS = 0.02325 USD

ຊື້ຂາຍ COLS

COLS/USDT
$0.02325
$0.02325$0.02325
-4.39%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,328.03
$105,328.03$105,328.03

-0.39%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,537.40
$3,537.40$3,537.40

-1.43%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.20
$160.20$160.20

-3.92%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2151
$1.2151$1.2151

-20.17%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,328.03
$105,328.03$105,328.03

-0.39%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,537.40
$3,537.40$3,537.40

-1.43%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.20
$160.20$160.20

-3.92%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2852
$2.2852$2.2852

-1.79%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16442
$0.16442$0.16442

-1.52%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03528
$0.03528$0.03528

+252.80%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000011399
$0.0000011399$0.0000011399

+186.26%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07658
$0.07658$0.07658

+174.28%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$56.192
$56.192$56.192

+163.86%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001843
$0.0000000000001843$0.0000000000001843

+84.30%