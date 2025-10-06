ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດAlliance Gamesຂອງມື້ນີ້0.00324 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCOAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCOAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ COA

COA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ COA

COA ເຈ້ຍຂາວ

COA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

COA Tokenomics

COA ການຄາດຄະເນລາຄາ

COA ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ COA

ໂລໂກ້ Alliance Games

Alliance Games ລາຄາ (COA)

1 COA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00324
$0.00324$0.00324
-7.42%1D
USD
Alliance Games (COA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:40:45 (UTC+8)

Alliance Games (COA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00316
$ 0.00316$ 0.00316
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00415
$ 0.00415$ 0.00415
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00316
$ 0.00316$ 0.00316

$ 0.00415
$ 0.00415$ 0.00415

$ 0.03474769210606202
$ 0.03474769210606202$ 0.03474769210606202

$ 0.003178908669986785
$ 0.003178908669986785$ 0.003178908669986785

-3.58%

-7.42%

-35.20%

-35.20%

Alliance Games (COA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.00324. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, COAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00316 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00415, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. COAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.03474769210606202, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.003178908669986785.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, COAມີການປ່ຽນແປງ-3.58%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -7.42%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -35.20%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Alliance Games (COA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1966

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

$ 21.43K
$ 21.43K$ 21.43K

$ 6.48M
$ 6.48M$ 6.48M

414.42M
414.42M 414.42M

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

20.72%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານAlliance Gamesການຊື້ຂາຍ$ 1.34M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 21.43K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCOAແມ່ນ414.42Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ2000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 6.48M.

Alliance Games (COA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Alliance Games ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0002597-7.42%
30 ມື້$ -0.0056-63.35%
60 ວັນ$ -0.00084-20.59%
90 ວັນ$ -0.00551-62.98%
Alliance Games ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, COAບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0002597 (-7.42%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Alliance Games ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0056 (-63.35%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Alliance Games ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, COA ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00084 (-20.59%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Alliance Games ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00551 (-62.98%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Alliance Games (COA)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າAlliance Gamesປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Alliance Games (COA)

Alliance Games is a decentralized network that combines AI-powered game creation, a blockchain-integrated multiplayer network, and a distributed worker node system to redefine how games are built, hosted, and monetized. The native token, $COA, powers the entire ecosystem—used by developers to access infrastructure, by node operators to earn rewards, and by users to stake, govern, and unlock premium features.

Alliance Games ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Alliance Games ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCOA ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບAlliance Games ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການAlliance Games ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Alliance Games ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Alliance Games (COA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Alliance Games (COA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບAlliance Games.

ກວດເບິ່ງການAlliance Gamesຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Alliance Games (COA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງAlliance Games (COA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ COA ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Alliance Games(COA)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Alliance Games ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Alliance Games ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

COA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Alliance Games(COA) ເຖິງ VND
85.2606
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ AUD
A$0.0049572
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ GBP
0.0024624
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ EUR
0.0027864
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ USD
$0.00324
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ MYR
RM0.013608
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ TRY
0.1362744
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ JPY
¥0.49572
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ ARS
ARS$4.7928672
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ RUB
0.2624076
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ INR
0.2869668
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ IDR
Rp53.9999784
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ PHP
0.190026
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ EGP
￡E.0.1530576
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BRL
R$0.017334
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ CAD
C$0.004536
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BDT
0.3954096
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ NGN
4.67532
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ COP
$12.50964
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ ZAR
R.0.056214
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ UAH
0.1362096
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ TZS
T.Sh.7.96068
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ VES
Bs0.72252
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ CLP
$3.03912
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ PKR
Rs0.9154944
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ KZT
1.7016804
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ THB
฿0.1053324
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ TWD
NT$0.100116
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ AED
د.إ0.0118908
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ CHF
Fr0.002592
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ HKD
HK$0.0251748
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ AMD
֏1.239462
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ MAD
.د.م0.0301644
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ MXN
$0.0599724
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ SAR
ريال0.01215
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ ETB
Br0.4944888
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ KES
KSh0.4185756
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ JOD
د.أ0.00229716
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ PLN
0.0119556
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ RON
лв0.0142884
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ SEK
kr0.0307476
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BGN
лв0.0054756
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ HUF
Ft1.0898064
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ CZK
0.0684612
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ KWD
د.ك0.00099468
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ ILS
0.01053
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BOB
Bs0.0224532
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ AZN
0.005508
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ TJS
SM0.0298728
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ GEL
0.0088128
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ AOA
Kz2.9643084
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00122148
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BMD
$0.00324
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ DKK
kr0.0209952
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ HNL
L0.0853416
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ MUR
0.1492992
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ NAD
$0.056052
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ NOK
kr0.0328536
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ NZD
$0.00567
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ PAB
B/.0.00324
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ PGK
K0.0136404
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0117936
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ RSD
дин.0.3298968
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ UZS
soʻm39.0361356
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ ALL
L0.27216
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ ANG
ƒ0.0057996
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ AWG
ƒ0.0057996
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BBD
$0.00648
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BAM
KM0.0054756
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BIF
Fr9.52884
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BND
$0.004212
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BSD
$0.00324
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ JMD
$0.5199552
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ KHR
13.0120344
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ KMF
Fr1.38024
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ LAK
70.4347812
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ LKR
රු0.9862884
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ MDL
L0.0548208
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ MGA
Ar14.59458
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ MOP
P0.02592
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ MVR
0.049896
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ MWK
MK5.6249964
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ MZN
MT0.207198
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ NPR
रु0.4598208
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ PYG
22.97808
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ RWF
Fr4.70124
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ SBD
$0.0266652
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ SCR
0.0486648
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ SRD
$0.125712
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ SVC
$0.0283176
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ SZL
L0.056052
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ TMT
m0.0113724
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ TND
د.ت0.00941544
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ TTD
$0.0219348
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ UGX
Sh11.28816
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ XAF
Fr1.84356
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ XCD
$0.008748
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ XOF
Fr1.84356
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ XPF
Fr0.33372
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BWP
P0.0434808
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ BZD
$0.0065124
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ CVE
$0.3106512
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ DJF
Fr0.57348
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ DOP
$0.2084292
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ DZD
د.ج0.4238568
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ FJD
$0.0073548
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ GNF
Fr28.1718
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ GTQ
Q0.0248184
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ GYD
$0.6776784
1 Alliance Games(COA) ເຖິງ ISK
kr0.40824

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Alliance Games

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Alliance Games ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Alliance Games ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Alliance Games

ມື້ນີ້ມີAlliance Games (COA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ COAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00324 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາCOAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​COAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00324. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງAlliance Games?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງCOA​ແມ່ນ​$ 1.34M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງCOA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນCOAແມ່ນ 414.42M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງCOA?
COA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.03474769210606202 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງCOA?
COAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.003178908669986785 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດCOA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການCOAແມ່ນ$ 21.43K USD.
ປີນີ້COAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
COA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງCOAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:40:45 (UTC+8)

Alliance Games (COA) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

COA -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

COA
COA
USD
USD

1 COA = 0.00324 USD

ຊື້ຂາຍ COA

COA/USDT
$0.00324
$0.00324$0.00324
-7.42%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

