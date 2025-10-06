ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດCirrcaຂອງມື້ນີ້0.00106 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCIRRCAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCIRRCAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດCirrcaຂອງມື້ນີ້0.00106 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCIRRCAລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCIRRCAໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ CIRRCA

CIRRCA ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ CIRRCA

CIRRCA ເຈ້ຍຂາວ

CIRRCA ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

CIRRCA Tokenomics

CIRRCA ການຄາດຄະເນລາຄາ

CIRRCA ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ CIRRCA

ໂລໂກ້ Cirrca

Cirrca ລາຄາ (CIRRCA)

1 CIRRCA ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00106
$0.00106$0.00106
-24.82%1D
USD
Cirrca (CIRRCA) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 20:23:12 (UTC+8)

Cirrca (CIRRCA)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00096
$ 0.00096$ 0.00096
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.00169
$ 0.00169$ 0.00169
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00096
$ 0.00096$ 0.00096

$ 0.00169
$ 0.00169$ 0.00169

--
----

--
----

-13.12%

-24.82%

+2.91%

+2.91%

Cirrca (CIRRCA) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.00106. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, CIRRCAມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00096 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.00169, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. CIRRCAລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, CIRRCAມີການປ່ຽນແປງ-13.12%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -24.82%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ +2.91%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Cirrca (CIRRCA) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 13.30K
$ 13.30K$ 13.30K

$ 106.00K
$ 106.00K$ 106.00K

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BASE

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCirrcaການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 13.30K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCIRRCAແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ100000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 106.00K.

Cirrca (CIRRCA) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Cirrca ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0003499-24.82%
30 ມື້$ -0.00894-89.40%
60 ວັນ$ -0.00894-89.40%
90 ວັນ$ -0.00894-89.40%
Cirrca ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, CIRRCAບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0003499 (-24.82%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Cirrca ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00894 (-89.40%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Cirrca ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, CIRRCA ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00894 (-89.40%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Cirrca ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00894 (-89.40%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Cirrca (CIRRCA)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າCirrcaປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Cirrca (CIRRCA)

Cirrca enables staking of tokenized assets including stocks, commodities, crypto, and other real-world assets, to unlock flexible passive yield and rewards.

Cirrca ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Cirrca ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCIRRCA ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບCirrca ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການCirrca ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Cirrca ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Cirrca (CIRRCA) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Cirrca (CIRRCA) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບCirrca.

ກວດເບິ່ງການCirrcaຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Cirrca (CIRRCA) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCirrca (CIRRCA) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CIRRCA ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Cirrca(CIRRCA)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Cirrca ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Cirrca ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

CIRRCA ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ VND
27.8939
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ AUD
A$0.0016218
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ GBP
0.0008056
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ EUR
0.0009222
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ USD
$0.00106
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ MYR
RM0.0044414
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ TRY
0.0446048
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ JPY
¥0.16218
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ ARS
ARS$1.5680368
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ RUB
0.0859342
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ INR
0.0940114
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ IDR
Rp17.6666596
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ PHP
0.0621584
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ EGP
￡E.0.050191
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BRL
R$0.0057134
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ CAD
C$0.001484
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BDT
0.1293624
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ NGN
1.5273752
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ COP
$4.09266
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ ZAR
R.0.0185182
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ UAH
0.0445624
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ TZS
T.Sh.2.60442
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ VES
Bs0.23638
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ CLP
$0.99746
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ PKR
Rs0.2995136
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ KZT
0.5567226
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ THB
฿0.0344818
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ TWD
NT$0.0327328
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ AED
د.إ0.0038902
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ CHF
Fr0.000848
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ HKD
HK$0.0082362
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ AMD
֏0.405503
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ MAD
.د.م0.0098686
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ MXN
$0.0197266
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ SAR
ريال0.003975
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ ETB
Br0.1617772
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ KES
KSh0.1368884
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ JOD
د.أ0.00075154
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ PLN
0.003922
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ RON
лв0.0046852
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ SEK
kr0.0101336
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BGN
лв0.0017914
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ HUF
Ft0.3584708
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ CZK
0.022472
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ KWD
د.ك0.00032542
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ ILS
0.0034556
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BOB
Bs0.0073458
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ AZN
0.001802
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ TJS
SM0.0097732
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ GEL
0.0028832
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ AOA
Kz0.967144
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00039856
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BMD
$0.00106
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ DKK
kr0.0068794
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ HNL
L0.0279204
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ MUR
0.048654
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ NAD
$0.018338
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ NOK
kr0.0108226
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ NZD
$0.0018656
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ PAB
B/.0.00106
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ PGK
K0.0044626
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0038584
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ RSD
дин.0.10812
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ UZS
soʻm12.7710814
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ ALL
L0.08904
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ ANG
ƒ0.0018974
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ AWG
ƒ0.0018974
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BBD
$0.00212
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BAM
KM0.0017914
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BIF
Fr3.11746
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BND
$0.001378
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BSD
$0.00106
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ JMD
$0.1701088
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ KHR
4.2570236
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ KMF
Fr0.45156
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ LAK
23.0434778
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ LKR
රු0.3226746
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ MDL
L0.0179352
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ MGA
Ar4.77477
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ MOP
P0.00848
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ MVR
0.016324
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ MWK
MK1.8402766
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ MZN
MT0.067787
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ NPR
रु0.1504352
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ PYG
7.51752
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ RWF
Fr1.53806
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ SBD
$0.0087238
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ SCR
0.014787
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ SRD
$0.041128
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ SVC
$0.0092644
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ SZL
L0.018338
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ TMT
m0.0037206
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ TND
د.ت0.00308036
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ TTD
$0.0071762
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ UGX
Sh3.69304
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ XAF
Fr0.6042
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ XCD
$0.002862
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ XOF
Fr0.6042
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ XPF
Fr0.10918
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BWP
P0.0142252
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ BZD
$0.0021306
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ CVE
$0.1016328
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ DJF
Fr0.18762
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ DOP
$0.0681898
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ DZD
د.ج0.1384466
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ FJD
$0.0024168
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ GNF
Fr9.2167
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ GTQ
Q0.0081196
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ GYD
$0.2217096
1 Cirrca(CIRRCA) ເຖິງ ISK
kr0.13356

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Cirrca

ມື້ນີ້ມີCirrca (CIRRCA) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ CIRRCAແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.00106 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາCIRRCAປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​CIRRCAປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.00106. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງCirrca?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງCIRRCA​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງCIRRCA?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນCIRRCAແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງCIRRCA?
CIRRCA ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງCIRRCA?
CIRRCAຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດCIRRCA?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການCIRRCAແມ່ນ$ 13.30K USD.
ປີນີ້CIRRCAຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
CIRRCA ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງCIRRCAການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 20:23:12 (UTC+8)

Cirrca (CIRRCA) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-04 05:28:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

