ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດCollector Cryptຂອງມື້ນີ້0.0558 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCARDSລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCARDSໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດCollector Cryptຂອງມື້ນີ້0.0558 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດCARDSລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວCARDSໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ CARDS

CARDS ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ CARDS

CARDS Tokenomics

CARDS ການຄາດຄະເນລາຄາ

CARDS ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ CARDS

CARDSຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

CARDS Spot

CARDS USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Collector Crypt

Collector Crypt ລາຄາ (CARDS)

1 CARDS ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0558
$0.0558$0.0558
-17.06%1D
USD
Collector Crypt (CARDS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:40:03 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.05391
$ 0.05391$ 0.05391
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.07168
$ 0.07168$ 0.07168
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.05391
$ 0.05391$ 0.05391

$ 0.07168
$ 0.07168$ 0.07168

--
----

--
----

-10.15%

-17.06%

-52.31%

-52.31%

Collector Crypt (CARDS) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0558. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, CARDSມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.05391 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.07168, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. CARDSລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, CARDSມີການປ່ຽນແປງ-10.15%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -17.06%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -52.31%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Collector Crypt (CARDS) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 71.59K
$ 71.59K$ 71.59K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານCollector Cryptການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 71.59K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງCARDSແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ--. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ--.

Collector Crypt (CARDS) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Collector Crypt ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0114776-17.06%
30 ມື້$ -0.2536-81.97%
60 ວັນ$ -0.1629-74.49%
90 ວັນ$ +0.0058+11.60%
Collector Crypt ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, CARDSບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0114776 (-17.06%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Collector Crypt ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.2536 (-81.97%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Collector Crypt ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, CARDS ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.1629 (-74.49%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Collector Crypt ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.0058 (+11.60%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Collector Crypt (CARDS)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າCollector Cryptປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Collector Crypt (CARDS)

RWA Pokemon cards on Solana

Collector Crypt ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Collector Crypt ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCARDS ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບCollector Crypt ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການCollector Crypt ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Collector Crypt ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Collector Crypt (CARDS) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Collector Crypt (CARDS) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບCollector Crypt.

ກວດເບິ່ງການCollector Cryptຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Collector Crypt (CARDS) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCollector Crypt (CARDS) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CARDS ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Collector Crypt(CARDS)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Collector Crypt ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Collector Crypt ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

CARDS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ VND
1,468.377
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ AUD
A$0.085374
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ GBP
0.042408
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ EUR
0.047988
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ USD
$0.0558
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ MYR
RM0.23436
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ TRY
2.346948
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ JPY
¥8.5374
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ ARS
ARS$82.543824
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ RUB
4.519242
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ INR
4.942206
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ IDR
Rp929.999628
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ PHP
3.27267
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ EGP
￡E.2.635992
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BRL
R$0.29853
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ CAD
C$0.07812
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BDT
6.809832
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ NGN
80.5194
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ COP
$215.4438
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ ZAR
R.0.96813
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ UAH
2.345832
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ TZS
T.Sh.137.1006
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ VES
Bs12.4434
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ CLP
$52.3404
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ PKR
Rs15.766848
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ KZT
29.306718
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ THB
฿1.814058
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ TWD
NT$1.72422
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ AED
د.إ0.204786
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ CHF
Fr0.04464
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ HKD
HK$0.433566
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ AMD
֏21.34629
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ MAD
.د.م0.519498
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ MXN
$1.032858
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ SAR
ريال0.20925
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ ETB
Br8.516196
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ KES
KSh7.208802
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ JOD
د.أ0.0395622
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ PLN
0.205902
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ RON
лв0.246078
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ SEK
kr0.529542
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BGN
лв0.094302
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ HUF
Ft18.768888
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ CZK
1.179054
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ KWD
د.ك0.0171306
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ ILS
0.18135
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BOB
Bs0.386694
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ AZN
0.09486
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ TJS
SM0.514476
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ GEL
0.151776
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ AOA
Kz51.051978
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0210366
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BMD
$0.0558
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ DKK
kr0.361584
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ HNL
L1.469772
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ MUR
2.571264
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ NAD
$0.96534
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ NOK
kr0.565812
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ NZD
$0.09765
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ PAB
B/.0.0558
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ PGK
K0.234918
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ QAR
ر.ق0.203112
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ RSD
дин.5.681556
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ UZS
soʻm672.289002
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ ALL
L4.6872
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ ANG
ƒ0.099882
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ AWG
ƒ0.099882
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BBD
$0.1116
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BAM
KM0.094302
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BIF
Fr164.1078
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BND
$0.07254
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BSD
$0.0558
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ JMD
$8.954784
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ KHR
224.096148
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ KMF
Fr23.7708
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ LAK
1,213.043454
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ LKR
රු16.986078
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ MDL
L0.944136
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ MGA
Ar251.3511
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ MOP
P0.4464
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ MVR
0.85932
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ MWK
MK96.874938
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ MZN
MT3.56841
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ NPR
रु7.919136
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ PYG
395.7336
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ RWF
Fr80.9658
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ SBD
$0.459234
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ SCR
0.838116
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ SRD
$2.16504
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ SVC
$0.487692
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ SZL
L0.96534
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ TMT
m0.195858
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ TND
د.ت0.1621548
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ TTD
$0.377766
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ UGX
Sh194.4072
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ XAF
Fr31.7502
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ XCD
$0.15066
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ XOF
Fr31.7502
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ XPF
Fr5.7474
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BWP
P0.748836
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ BZD
$0.112158
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ CVE
$5.350104
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ DJF
Fr9.8766
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ DOP
$3.589614
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ DZD
د.ج7.299756
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ FJD
$0.126666
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ GNF
Fr485.181
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ GTQ
Q0.427428
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ GYD
$11.671128
1 Collector Crypt(CARDS) ເຖິງ ISK
kr7.0308

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Collector Crypt

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Collector Crypt ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Collector Crypt

ມື້ນີ້ມີCollector Crypt (CARDS) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ CARDSແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0558 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາCARDSປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​CARDSປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0558. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງCollector Crypt?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງCARDS​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງCARDS?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນCARDSແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງCARDS?
CARDS ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງCARDS?
CARDSຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດCARDS?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການCARDSແມ່ນ$ 71.59K USD.
ປີນີ້CARDSຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
CARDS ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງCARDSການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:40:03 (UTC+8)

Collector Crypt (CARDS) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

CARDS -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

CARDS
CARDS
USD
USD

1 CARDS = 0.0558 USD

ຊື້ຂາຍ CARDS

CARDS/USDT
$0.0558
$0.0558$0.0558
-17.11%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,298.07
$105,298.07$105,298.07

-0.42%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,538.09
$3,538.09$3,538.09

-1.41%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.21
$160.21$160.21

-3.91%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

+0.03%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2067
$1.2067$1.2067

-20.72%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,298.07
$105,298.07$105,298.07

-0.42%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,538.09
$3,538.09$3,538.09

-1.41%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.21
$160.21$160.21

-3.91%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2881
$2.2881$2.2881

-1.67%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16438
$0.16438$0.16438

-1.54%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03528
$0.03528$0.03528

+252.80%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000011119
$0.0000011119$0.0000011119

+179.23%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$57.365
$57.365$57.365

+169.36%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07489
$0.07489$0.07489

+168.23%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001843
$0.0000000000001843$0.0000000000001843

+84.30%