ໂລໂກ້ Coupon Assets

Coupon Assets ລາຄາ (CA1)

USD

Coupon Assets (CA1) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.4011
$0.4011$0.4011
+9.32%(1D)

CA1 ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ Coupon Assets(CA1) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.4011USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ $ 3.88MUSD. ລາຄາ CA1 ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
Coupon Assets ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 66.47K USD
- Coupon Assets ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +9.32%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ 9.67M USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງCA1 ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.CA1 MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

CA1 ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Coupon Assets ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.034195+9.32%
30 ມື້$ -0.1142-22.17%
60 ວັນ$ -0.4217-51.26%
90 ວັນ$ -0.2106-34.43%
Coupon Assets ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, CA1ບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.034195 (+9.32%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Coupon Assets ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.1142 (-22.17%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Coupon Assets ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, CA1 ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.4217 (-51.26%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Coupon Assets ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.2106 (-34.43%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ CA1

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Coupon Assets: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.3238
$ 0.3238$ 0.3238

$ 0.4193
$ 0.4193$ 0.4193

$ 1.735
$ 1.735$ 1.735

+0.98%

+9.32%

-21.71%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ CA1

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

$ 3.88M
$ 3.88M$ 3.88M

$ 66.47K
$ 66.47K$ 66.47K

9.67M
9.67M 9.67M

ແມ່ນຫຍັງ Coupon Assets (CA1)

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

Coupon Assets ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Coupon Assets ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງCA1 ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບCoupon Assets ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການCoupon Assets ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Coupon Assets ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: Coupon Assets, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ CA1 ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ Coupon Assetsໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ Coupon Assets

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ CA1 ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ CA1 ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າCoupon Assetsປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

Coupon Assets (CA1) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງCoupon Assets (CA1) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ CA1 ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Coupon Assets(CA1)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Coupon Assets ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Coupon Assets ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

CA1 ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 CA1 ເຖິງ VND
10,554.9465
1 CA1 ເຖິງ AUD
A$0.617694
1 CA1 ເຖິງ GBP
0.296814
1 CA1 ເຖິງ EUR
0.348957
1 CA1 ເຖິງ USD
$0.4011
1 CA1 ເຖິງ MYR
RM1.704675
1 CA1 ເຖິງ TRY
15.867516
1 CA1 ເຖິງ JPY
¥58.416204
1 CA1 ເຖິງ RUB
31.430196
1 CA1 ເຖິງ INR
34.81548
1 CA1 ເຖິງ IDR
Rp6,575.408784
1 CA1 ເຖິງ KRW
554.003331
1 CA1 ເຖິງ PHP
22.995063
1 CA1 ເຖິງ EGP
￡E.20.303682
1 CA1 ເຖິງ BRL
R$2.202039
1 CA1 ເຖິງ CAD
C$0.549507
1 CA1 ເຖິງ BDT
49.006398
1 CA1 ເຖິງ NGN
620.894778
1 CA1 ເຖິງ UAH
16.729881
1 CA1 ເຖິງ VES
Bs40.9122
1 CA1 ເຖິງ PKR
Rs113.655696
1 CA1 ເຖິງ KZT
208.580022
1 CA1 ເຖິງ THB
฿13.148058
1 CA1 ເຖິງ TWD
NT$11.880582
1 CA1 ເຖິງ AED
د.إ1.472037
1 CA1 ເຖິງ CHF
Fr0.324891
1 CA1 ເຖິງ HKD
HK$3.144624
1 CA1 ເຖິງ MAD
.د.م3.670065
1 CA1 ເຖິງ MXN
$7.652988

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Coupon Assets

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Coupon Assets ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Coupon Assets ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Coupon Assets

ຂ່າວດ່ວນ

ຂໍໍ່ນິຍາມ KAI SANGOKUSHI TAISEN-Kai Battle of Three Kingdoms (SGC Token)? ຄູ່ມືທົ່ວໄປໃນອິນເດີນຊີກຄອດເທັນສໍາລັບເກມິງ

ຄູ່ມືສົມບູນນີ້ເບິ່ງລູບທົ່ວໄປສໍາລັບ Kai Battle of Three Kingdoms (SGC token) ແບບດິ່ນໃໝ່ໃນດ້ານສິດທິການເກມ, ກໍູ່ບລາຄາແບບບໍ່ມີຊ໊ອນໃນອະທິບາຍສໍາລັບຜູ້ໂທນປິນເກມໃນໄລຍະໄດ່ຮັບພໍ່ກັບເປລາງຕິດບິນພິເສດໄດ້ແນວຄວາມຈິງ. ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນທ່ານທີ່ໃຊ້ການເກມແລ້ວຊັດຄາແດງໃນການລົງຄະແນນ, ນັກລົງທຶນຊໍາມຽນຂອງໄວດໃນເຄື່ອງຊັບບິນກໍ່ນດ້ວຍປິນສະກັນສິດທິສໍາລັບແນວໃໝ່, ຫຼືຜູ້ເຕັມສິນຝໃສ່ຈິງສັນວິທາລິດເກມມີເຈພິທຽມໆນັກເກມຘູ່ດຈິບ, ບົດບັດນິຍາມນີ້ໃຫ້ຂໍໍ່ນິຍາມສຳຄັນໃນທີ່ສໍາລັດຕຳລັດຂອງ SGC ຂອງດ້ວຍສິດທິສໍາລັດແບບອິດສະຕິກໍ່ຄິດສຶກໍ່ແນວທີ່ໃຫ້່ດປົ່ນເຫັນເກມິງ.

June 11, 2025

ໜຶ່ງບົດໃນການເຂົ້າໃຈ MEXC ແລະສິນຄ້າຜະລິດສົດ: Launchpool, Launchpad, ການແພດດຽວໃນສ່ວນທີ່ພໍແລ້ວແນ່?

ການເພີ່ມຂະບວນຄົວທຸລະກິດສິນຄ້າດິຈິຕອນສັ່ນສົດຕິແກ່ຕະຄອນຕັນ, ສະຖານທີ່ໃນເພດສິນຄ້າສົດສະໜອງຂຼນໃນປະເທດສັດຂິວນ, ຄືກັນນຳສິນຄ້າ໒ຍາວ, ສິນຄ້າສົດສໍາລັບລາດີນສານ, ຈະກະກຳພາຍໃນລະບົບ Launchpool, Launchpad, ແລະການແພດດຽວໃນການລະດູຍະຍຶດ ແລະໃຫ້ດີດ້ວຍການພັດທະນາດິບຕິບນູບພາຍໃນທຸລະກິດປະຖານສະເຫັນແດ່ແດ່ຂອນສືບເຫຼັຽກສະໞໍ່ກັບງໍ່ອນລວມນັກຖານສຽປະລິັດປ້ອມຮັດ, ແລະອີກເນື່ອງງັ່ບອນທ່ານລົດໃຫ້ໄຈເຄຍຄັບເງຸກໍ້ຂອນລູກລາສີລົດຄັບແລະ ຈຳຜັດສວຍຄ່າສ໛າລອອງຄອບແມ່ຩວນ. ບົດແບບນີ້ຈະພາຍສ໎ຊິ່ຮັສະລາມກັບໄຊ໡ຈິ້ນສັ໑ປບິິ(ຮອບ)ແລ້ວບ່ອນເລີ່ມ ສອນລະບົບແອບບຸນແມ່ນຕໍ່ໃສ່ໄປ່ຢູ່ເທັດຂອຍເພງ. ແລະຮົວຂອບນີ້ຈະນຳໃຫ້ເປັນດິໄອທ໌ ພໍ້ຈິໂຕນຍທໍຮັນແມງຂັ້ນໃ໕່ຍນ້ຊິກປູ ເພື່ອໃຈເມື່ອຊີ່ນານຮົດຕະກຳເລຶ່ມສັດສະກິດອລອຢິມ.

June 11, 2025

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ Bombie (BOMB) Crypto? ແນວທາງສໍາເລັດສໍາລັບສະຖານທີ່ GameFi ດິບ

ຄນັກນີ້ແມ່ນຄູ່ມືສົມເລັດສໍາລັບ Bombie (BOMB), ຫອມເອິເຈັດເລິ້ມສະມາຊິກ GameFi ສໍາລັບເກມນ້ອຍລູກສູ່ເວັບແລະ Telegram. ບໍ່ວ່າ ເຈົ້າຈະເປັນຄົນຮັກຄຣິບາ, ບຸກຄົນຮັກກິມບອດ, ຫຼື ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາໂອກາດໃນສະແດງ Web3, ບົດບັນທຶກນີ້ໃຫ້ເອົາໄວ້ໃນແບບສໍາຄັນກ່ຽວກັບໂຄງການອີນໂຊຊຽນແບບສອງ, ທຸລະກິດປ່ອນເງິນ, ແລະເປັນໃຈສໍາລັດແບບສິ່ງໄວ້ສິ່ງສັດທະອາດສິດທິໃນການປ່ອນຟອນເປັນບັນສັອງສະມາບລັບ.

June 6, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

CA1
CA1
USD
USD

1 CA1 = 0.4011 USD

ການຊື້ຂາຍ

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$0.4011$0.4011
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