ສະລາວໃນຊີລຽ (2025): ລະບົບດິຈິຕອນທີ່ສູ້ກັບຄວາມເສຍສິນ
ໃນທີ່ໃດທີ່ສະຖານທີ່ເມືອງແຝກໃຈນັບບໍລິສັດລະບົບເວັບ, ແລະລະບົບເກົ່າລົດລົງ, MEXC ໃຫ້ສໍາລັບສະຖານທີ່ແນວແກ່ໃນໃຈ—ບໍດໍ່, ປອດໄພ, ແລະບໍ່ສາມາດສົມຄວາມຊຸ່ມຊິມ.
BelieveScreener ລາຄາ (BSCREENER)
ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ BelieveScreener(BSCREENER) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.0003425USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ --USD. ລາຄາ BSCREENER ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
BelieveScreener ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 55.69K USD
- BelieveScreener ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ແມ່ນ -19.80%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ -- USD
ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBSCREENER ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BSCREENER MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BelieveScreener ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:
|ໄລຍະເວລາ
|ປ່ຽນແປງ (USD)
|ປ່ຽນແປງ (%)
|ມື້ນີ້
|$ -0.000084557
|-19.80%
|30 ມື້
|$ -0.0056575
|-94.30%
|60 ວັນ
|$ -0.0056575
|-94.30%
|90 ວັນ
|$ -0.0056575
|-94.30%
ໃນມື້ນີ້, BSCREENERບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000084557 (-19.80%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.BelieveScreener ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້
ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0056575 (-94.30%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.BelieveScreener ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້
ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, BSCREENER ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0056575 (-94.30%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.BelieveScreener ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້
ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0056575 (-94.30%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.
ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ BelieveScreener: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:
-1.39%
-19.80%
+43.90%
ເຂົ້າໄປໃນສະຖິຕິຕະຫຼາດ: ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ການສະໜອງ:
The $BSCREENER project originates from the data analysis tool BelieveScreener, launched by the Believe team.
BelieveScreener ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ BelieveScreener ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.
ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງBSCREENER ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບBelieveScreener ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.
ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການBelieveScreener ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.
ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການຄາດຄະເນເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຄາດຄະເນມູນຄ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະເພາະ, ເຊັ່ນ: BelieveScreener, Bitcoin ຫຼື Ethereum. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ BSCREENER ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ BelieveScreenerໜ້າການຄາດຄະເນລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BSCREENER ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ BSCREENER ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າBelieveScreenerປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.
ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ BelieveScreener ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ BelieveScreener ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານມີຄໍາແນະນໍາລະອຽດ ແລະ ວິດີໂອ tutorials, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວິທີການລົງທະບຽນ MEXC ແລະ ການນໍາໃຊ້ທາງເລືອກການຊໍາລະສະດວກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່.
|1 BSCREENER ເຖິງ VND
₫9.0128875
|1 BSCREENER ເຖິງ AUD
A$0.000524025
|1 BSCREENER ເຖິງ GBP
￡0.000250025
|1 BSCREENER ເຖິງ EUR
€0.000297975
|1 BSCREENER ເຖິງ USD
$0.0003425
|1 BSCREENER ເຖິງ MYR
RM0.001448775
|1 BSCREENER ເຖິງ TRY
₺0.01343285
|1 BSCREENER ເຖິງ JPY
¥0.049556325
|1 BSCREENER ເຖິງ RUB
₽0.02705065
|1 BSCREENER ເຖິງ INR
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|1 BSCREENER ເຖິງ MAD
.د.م0.0031373
|1 BSCREENER ເຖິງ MXN
$0.0065349
ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ BelieveScreener ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:
ໃນທີ່ໃດທີ່ສະຖານທີ່ເມືອງແຝກໃຈນັບບໍລິສັດລະບົບເວັບ, ແລະລະບົບເກົ່າລົດລົງ, MEXC ໃຫ້ສໍາລັບສະຖານທີ່ແນວແກ່ໃນໃຈ—ບໍດໍ່, ປອດໄພ, ແລະບໍ່ສາມາດສົມຄວາມຊຸ່ມຊິມ.
นับตั้งแต่การสร้าง Bitcoin ในปี 2009 โดย Satoshi Nakamoto ผู้ลึกลับ ตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้เติบโตเป็นอุตสาหกรรมหลายล้านล้านดอลลาร์ นักลงทุนหลายล้านคนทั่วโลกสนใจในศักยภาพของผลตอบแทนสูงและคำมั่นสัญญาของการเงินกระจายศูนย์ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลไม่ได้ปราศจากความเสี่ยง โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น นักลงทุนใหม่หลายคนตกเป็นเหยื่อของความผิดพลาดพื้นฐานที่อาจนำไปสู่การสูญเสียทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญหรือพลาดโอกาส บทความนี้จะสำรวจข้อผิดพลาดที่สำคัญสี่ประการที่ผู้มาใหม่มักทำ ได้แก่ ขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล การมองข้ามค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม การคิดแบบระยะสั้น และการเก็บรักษาสกุลเงินดิจิทัลในกระเป๋าเงินออนไลน์ การเข้าใจถึงหลุมพรางเหล่านี้และวิธีหลีกเลี่ยงสามารถช่วยให้นักลงทุนสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความสำเร็จในระยะยาว เรายังจะเน้นว่าทำไม MEXC จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้เริ่มต้นในการเริ่มต้นการเดินทางด้านสกุลเงินดิจิทัลอย่างปลอดภัย ขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล หนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ผู้เริ่มต้นล้มเหลวในการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลคือการขาดความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงานของสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน ต่างจากหุ้นหรือตราสารหนี้แบบดั้งเดิม สกุลเงินดิจิทัลขึ้นอยู่กับบันทึกที่กระจายศูนย์ซึ่งดูแลโดยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าหมายเลขสาธารณะและหมายเลขส่วนตัว ความปลอดภัยของกระเป๋าเงิน การยืนยันธุรกรรม และค่าธรรมเนียมเครือข่ายเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับนักลงทุนทุกคน โดยไม่เข้าใจพื้นฐานเหล่านี้ นักลงทุนจำนวนมากจึงเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง การโจมตีฟิชชิง หรือการสูญเสียเงินโดยไม่ตั้งใจ ตัวอย่างเช่น ความสับสนระหว่างที่อยู่สาธารณะ (ซึ่งปลอดภัยในการแชร์) และกุญแจส่วนตัว (ซึ่งต้องเก็บเป็นความลับ) ทำให้ผู้คนจำนวนมากสูญเสียการเข้าถึงสกุลเงินดิจิทัลของตนอย่างถาวร จากรายงานของ Chainalysis ในปี 2021 ประมาณ 3.78 พันล้านดอลลาร์ของสกุลเงินดิจิทัลสูญหายหรือลักขโมยในหลอกลวงและการแฮ็กในปีนั้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้ การศึกษาเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด ผู้เริ่มต้นควรใช้เวลาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทกระเป๋าสตางค์ — กระเป๋าฮาร์ดแวร์ กระเป๋าซอฟต์แวร์ และกระเป๋าควบคุม — และเข้าใจวิธีการทำธุรกรรมในบล็อกเชน แหล่งข้อมูลออนไลน์ เว็บบินาร์ และวิดีโอสอนสามารถมอบความรู้ที่จำเป็นได้ แพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้อย่าง MEXC มีคำแนะนำที่ละเอียดและการสนับสนุนลูกค้าเพื่อช่วยให้ผู้ใช้คุ้นเคยกับระบบนิเวศ มองข้ามค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม ค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม ซึ่งบางครั้งเรียกว่าค่าธรรมเนียม “แก๊ส” คือค่าบริการที่จ่ายให้กับนักขุดหรือผู้ตรวจสอบที่ประมวลผลและยืนยันธุรกรรมในบล็อกเชน ค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแออัดของเครือข่าย สถาปัตยกรรมบล็อกเชน และความซับซ้อนของธุรกรรม ตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูง ค่าธรรมเนียมแก๊สของ Ethereum อาจพุ่งสูงถึง 50 ดอลลาร์หรือมากกว่าต่อธุรกรรม ซึ่งสามารถลดกำไรลงอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการซื้อขายขนาดเล็ก การมองข้ามค่าธรรมเนียมเหล่านี้เป็นข้อผิดพลาดทั่วไปสำหรับผู้เริ่มต้น ผู้ใช้หลายคนมักจะรับรู้ถึงผลกระทบเพียงเมื่อพวกเขาพยายามที่จะย้ายเงินหรือต้องการทำการซื้อขายอย่างบ่อยครั้ง และค่าธรรมเนียมก็จะกัดกร่อนเงินทุนของพวกเขา การเลือกแพลตฟอร์มที่มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าจะช่วยให้เกิดความแตกต่างอย่างมาก MEXC เช่น เสนอค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่แข่งขันได้และส่วนลดค่าธรรมเนียมที่สม่ำเสมอ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้สูงสุด นอกจากนี้ การเข้าใจว่าเมื่อใดควรทำธุรกรรม — เช่น ในช่วงเวลาที่มีความแออัดในเครือข่ายต่ำ — สามารถช่วยหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่สูงเกินไป ผู้เริ่มต้นควรตรวจสอบตัวประมาณการค่าธรรมเนียมและวางแผนธุรกรรมตามนั้น หลายกระเป๋าเงินในปัจจุบันเสนอความสามารถในการกำหนดค่าธรรมเนียมที่กำหนดเอง ทำให้ผู้ใช้สามารถบาลานซ์ระหว่างความเร็วและค่าใช้จ่ายได้ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมที่
ໃນໂລກທີ່ຖືກປ່ອນໃຈໃນການເງິນສາລະບົດ ຄວາມສົກສາກໍ່ເປັນແບ່ງປະສົບໃດໃສ່ຄວາມສວໃອດຄວາມດຸດສອດເຂົ້າສູ່. HOME Token ເພີ່ມອະສວັງເປັນທັນທີ່ໃນການໂດ ໂນປອນດັບສາມຊິອາທິບັດສົກຊື່ບຸດ, ເວດນທີ່ກະວະຢ່າງເມັ່ນຄໄສລຸດາຕາລັດສມິນບວກຂອງຕົນສຄຸນ. ນັກຂຽນນີ່ສຽງກັບດົ້ວຂລະບົດເສອດavaດໄຘໆເຊຸກ TOP รับ 11 ອິປືນຖີຍບູຍ ຫາກ່ວດກົມຂອງ ກອບ20 ໃຈສົວຍະໃສລາຊັບດິມອອງເຕັນ, ສຢຳສຸກໃນພາວົມສາພາມຮອບ
ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານຄວນພິຈາລະນາລະມັດລະວັງປະສົບການການລົງທຶນຂອງທ່ານ, ສະຖານະການທາງດ້ານການເງິນ, ຈຸດປະສົງການລົງທຶນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານການເງິນເປັນເອກະລາດກ່ອນທີ່ຈະລົງທຶນໃດໆ. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.
ຈໍານວນ
1 BSCREENER = 0.0003425 USD
-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures