ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດIbiza Final Bossຂອງມື້ນີ້0.0002846 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBOSSລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBOSSໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດIbiza Final Bossຂອງມື້ນີ້0.0002846 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBOSSລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBOSSໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ BOSS

BOSS ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ BOSS

BOSS ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

BOSS Tokenomics

BOSS ການຄາດຄະເນລາຄາ

BOSS ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ BOSS

BOSSຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

BOSS Spot

BOSS USDT-M Futures

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Ibiza Final Boss

Ibiza Final Boss ລາຄາ (BOSS)

1 BOSS ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0002846
$0.0002846$0.0002846
-14.27%1D
USD
Ibiza Final Boss (BOSS) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:23:02 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.0002846
$ 0.0002846$ 0.0002846
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.0003425
$ 0.0003425$ 0.0003425
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.0002846
$ 0.0002846$ 0.0002846

$ 0.0003425
$ 0.0003425$ 0.0003425

$ 0.04818861394228114
$ 0.04818861394228114$ 0.04818861394228114

$ 0.000170877417044728
$ 0.000170877417044728$ 0.000170877417044728

-0.46%

-14.27%

-42.95%

-42.95%

Ibiza Final Boss (BOSS) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0002846. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, BOSSມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.0002846 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.0003425, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. BOSSລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.04818861394228114, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.000170877417044728.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, BOSSມີການປ່ຽນແປງ-0.46%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -14.27%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -42.95%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Ibiza Final Boss (BOSS) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2763

$ 264.78K
$ 264.78K$ 264.78K

$ 55.58K
$ 55.58K$ 55.58K

$ 264.79K
$ 264.79K$ 264.79K

930.35M
930.35M 930.35M

930,382,708.578407
930,382,708.578407 930,382,708.578407

930,350,038.032689
930,350,038.032689 930,350,038.032689

99.99%

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານIbiza Final Bossການຊື້ຂາຍ$ 264.78K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 55.58K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງBOSSແມ່ນ930.35Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ930350038.032689. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 264.79K.

Ibiza Final Boss (BOSS) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Ibiza Final Boss ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000047372-14.27%
30 ມື້$ -0.0011474-80.13%
60 ວັນ$ -0.0028804-91.01%
90 ວັນ$ -0.0047154-94.31%
Ibiza Final Boss ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, BOSSບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000047372 (-14.27%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Ibiza Final Boss ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0011474 (-80.13%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Ibiza Final Boss ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, BOSS ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0028804 (-91.01%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Ibiza Final Boss ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0047154 (-94.31%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Ibiza Final Boss (BOSS)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າIbiza Final Bossປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Ibiza Final Boss (BOSS)

BOSS originated from a dance video of British tourist Jack Kay at a nightclub in Ibiza, Spain, using “BOSS/Final Boss” to craft a community narrative that blends authority with a festive atmosphere.

Ibiza Final Boss ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Ibiza Final Boss ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງBOSS ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບIbiza Final Boss ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການIbiza Final Boss ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Ibiza Final Boss ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Ibiza Final Boss (BOSS) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Ibiza Final Boss (BOSS) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບIbiza Final Boss.

ກວດເບິ່ງການIbiza Final Bossຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Ibiza Final Boss (BOSS) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງIbiza Final Boss (BOSS) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BOSS ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Ibiza Final Boss(BOSS)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Ibiza Final Boss ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Ibiza Final Boss ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

BOSS ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ VND
7.489249
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ AUD
A$0.000435438
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ GBP
0.000216296
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ EUR
0.000244756
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ USD
$0.0002846
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ MYR
RM0.00119532
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ TRY
0.011973122
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ JPY
¥0.0435438
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ ARS
ARS$0.421003088
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ RUB
0.023049754
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ INR
0.025207022
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ IDR
Rp4.743331436
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ PHP
0.016694636
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ EGP
￡E.0.01344735
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BRL
R$0.00152261
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ CAD
C$0.00039844
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BDT
0.034732584
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ NGN
0.4106778
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ COP
$1.0988406
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ ZAR
R.0.004934964
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ UAH
0.011964584
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.6992622
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ VES
Bs0.0634658
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ CLP
$0.2669548
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ PKR
Rs0.080416576
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ KZT
0.149474766
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ THB
฿0.009255192
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ TWD
NT$0.00879414
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ AED
د.إ0.001044482
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ CHF
Fr0.00022768
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ HKD
HK$0.002211342
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ AMD
֏0.10887373
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ MAD
.د.م0.002649626
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ MXN
$0.0052651
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ SAR
ريال0.00106725
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ ETB
Br0.043435652
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ KES
KSh0.036767474
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ JOD
د.أ0.0002017814
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ PLN
0.001050174
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ RON
лв0.001255086
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ SEK
kr0.002700854
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BGN
лв0.000480974
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ HUF
Ft0.095728056
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ CZK
0.006016444
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ KWD
د.ك0.0000873722
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ ILS
0.00092495
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BOB
Bs0.001972278
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ AZN
0.00048382
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ TJS
SM0.002624012
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ GEL
0.000774112
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ AOA
Kz0.260383386
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0001072942
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BMD
$0.0002846
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ DKK
kr0.001844208
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ HNL
L0.007496364
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ MUR
0.013114368
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ NAD
$0.00492358
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ NOK
kr0.002885844
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ NZD
$0.00049805
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ PAB
B/.0.0002846
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ PGK
K0.001198166
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ QAR
ر.ق0.001035944
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ RSD
дин.0.028989356
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ UZS
soʻm3.428914874
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ ALL
L0.0239064
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ ANG
ƒ0.000509434
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ AWG
ƒ0.000509434
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BBD
$0.0005692
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BAM
KM0.000480974
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BIF
Fr0.8370086
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BND
$0.00036998
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BSD
$0.0002846
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ JMD
$0.045672608
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ KHR
1.142970676
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ KMF
Fr0.1212396
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ LAK
6.186956398
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ LKR
රු0.086635086
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ MDL
L0.004815432
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ MGA
Ar1.2819807
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ MOP
P0.0022768
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ MVR
0.00438284
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ MWK
MK0.494096906
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ MZN
MT0.01820017
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ NPR
रु0.040390432
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ PYG
2.0183832
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ RWF
Fr0.4129546
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ SBD
$0.002342258
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ SCR
0.004274692
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ SRD
$0.01104248
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ SVC
$0.002487404
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ SZL
L0.00492358
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ TMT
m0.000998946
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ TND
د.ت0.0008270476
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ TTD
$0.001926742
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ UGX
Sh0.9915464
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ XAF
Fr0.1619374
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ XCD
$0.00076842
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ XOF
Fr0.1619374
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ XPF
Fr0.0293138
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BWP
P0.003819332
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ BZD
$0.000572046
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ CVE
$0.027287448
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ DJF
Fr0.0503742
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ DOP
$0.018308318
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ DZD
د.ج0.037205758
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ FJD
$0.000646042
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ GNF
Fr2.474597
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ GTQ
Q0.002180036
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ GYD
$0.059526936
1 Ibiza Final Boss(BOSS) ເຖິງ ISK
kr0.0358596

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Ibiza Final Boss

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Ibiza Final Boss ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Ibiza Final Boss ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Ibiza Final Boss

ມື້ນີ້ມີIbiza Final Boss (BOSS) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ BOSSແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0002846 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາBOSSປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​BOSSປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0002846. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງIbiza Final Boss?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງBOSS​ແມ່ນ​$ 264.78K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງBOSS?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນBOSSແມ່ນ 930.35M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງBOSS?
BOSS ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.04818861394228114 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງBOSS?
BOSSຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.000170877417044728 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດBOSS?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການBOSSແມ່ນ$ 55.58K USD.
ປີນີ້BOSSຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
BOSS ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງBOSSການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:23:02 (UTC+8)

Ibiza Final Boss (BOSS) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

BOSS -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

BOSS
BOSS
USD
USD

1 BOSS = 0.0002846 USD

ຊື້ຂາຍ BOSS

BOSS/USDT
$0.0002846
$0.0002846$0.0002846
-14.19%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,968.48
$105,968.48$105,968.48

+0.20%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,594.29
$3,594.29$3,594.29

+0.14%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$161.89
$161.89$161.89

-2.90%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2428
$1.2428$1.2428

-18.35%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,968.48
$105,968.48$105,968.48

+0.20%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,594.29
$3,594.29$3,594.29

+0.14%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$161.89
$161.89$161.89

-2.90%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.3162
$2.3162$2.3162

-0.46%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16738
$0.16738$0.16738

+0.25%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03483
$0.03483$0.03483

+248.30%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07721
$0.07721$0.07721

+176.54%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$58.209
$58.209$58.209

+173.33%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000008881
$0.0000008881$0.0000008881

+123.02%

ໂລໂກ້ DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000058
$0.000058$0.000058

+163.63%