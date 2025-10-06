ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດBoba Catຂອງມື້ນີ້0.002407 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBOBACATລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBOBACATໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ BOBACAT

BOBACAT ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ BOBACAT

BOBACAT Tokenomics

BOBACAT ການຄາດຄະເນລາຄາ

BOBACAT ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ BOBACAT

BOBACATຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

BOBACAT Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Boba Cat

Boba Cat ລາຄາ (BOBACAT)

1 BOBACAT ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.00241
$0.00241$0.00241
+7.06%1D
USD
Boba Cat (BOBACAT) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:39:02 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.002098
$ 0.002098$ 0.002098
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.002629
$ 0.002629$ 0.002629
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.002098
$ 0.002098$ 0.002098

$ 0.002629
$ 0.002629$ 0.002629

--
----

--
----

-2.71%

+7.06%

-13.36%

-13.36%

Boba Cat (BOBACAT) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.002407. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, BOBACATມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.002098 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.002629, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. BOBACATລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, BOBACATມີການປ່ຽນແປງ-2.71%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +7.06%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -13.36%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Boba Cat (BOBACAT) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 13.85K
$ 13.85K$ 13.85K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານBoba Catການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 13.85K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງBOBACATແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ--. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ--.

Boba Cat (BOBACAT) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Boba Cat ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00015893+7.06%
30 ມື້$ -0.001966-44.96%
60 ວັນ$ +0.000407+20.35%
90 ວັນ$ +0.000407+20.35%
Boba Cat ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, BOBACATບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.00015893 (+7.06%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Boba Cat ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.001966 (-44.96%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Boba Cat ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, BOBACAT ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +0.000407 (+20.35%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Boba Cat ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.000407 (+20.35%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Boba Cat (BOBACAT)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າBoba Catປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Boba Cat (BOBACAT)

BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

Boba Cat ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Boba Cat ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງBOBACAT ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບBoba Cat ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການBoba Cat ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Boba Cat ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Boba Cat (BOBACAT) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Boba Cat (BOBACAT) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບBoba Cat.

ກວດເບິ່ງການBoba Catຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Boba Cat (BOBACAT) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBoba Cat (BOBACAT) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BOBACAT ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Boba Cat(BOBACAT)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Boba Cat ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Boba Cat ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

BOBACAT ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ VND
63.340205
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ AUD
A$0.00368271
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ GBP
0.00182932
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ EUR
0.00207002
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ USD
$0.002407
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ MYR
RM0.0101094
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ TRY
0.10123842
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ JPY
¥0.368271
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ ARS
ARS$3.56062696
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ RUB
0.19494293
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ INR
0.21318799
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ IDR
Rp40.11665062
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ PHP
0.14117055
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ EGP
￡E.0.11370668
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BRL
R$0.01287745
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ CAD
C$0.0033698
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BDT
0.29375028
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ NGN
3.473301
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ COP
$9.293427
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ ZAR
R.0.04176145
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ UAH
0.10119028
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ TZS
T.Sh.5.913999
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ VES
Bs0.536761
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ CLP
$2.257766
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ PKR
Rs0.68012192
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ KZT
1.26418047
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ THB
฿0.07825157
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ TWD
NT$0.0743763
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ AED
د.إ0.00883369
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ CHF
Fr0.0019256
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ HKD
HK$0.01870239
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ AMD
֏0.92079785
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ MAD
.د.م0.02240917
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ MXN
$0.04455357
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ SAR
ريال0.00902625
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ ETB
Br0.36735634
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ KES
KSh0.31096033
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ JOD
د.أ0.001706563
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ PLN
0.00888183
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ RON
лв0.01061487
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ SEK
kr0.02284243
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BGN
лв0.00406783
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ HUF
Ft0.80961852
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ CZK
0.05085991
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ KWD
د.ك0.000738949
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ ILS
0.00782275
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BOB
Bs0.01668051
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ AZN
0.0040919
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ TJS
SM0.02219254
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ GEL
0.00654704
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ AOA
Kz2.20218837
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BHD
.د.ب0.000907439
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BMD
$0.002407
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ DKK
kr0.01559736
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ HNL
L0.06340038
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ MUR
0.11091456
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ NAD
$0.0416411
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ NOK
kr0.02440698
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ NZD
$0.00421225
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ PAB
B/.0.002407
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ PGK
K0.01013347
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ QAR
ر.ق0.00876148
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ RSD
дин.0.24508074
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ UZS
soʻm28.99999333
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ ALL
L0.202188
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ ANG
ƒ0.00430853
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ AWG
ƒ0.00430853
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BBD
$0.004814
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BAM
KM0.00406783
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BIF
Fr7.078987
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BND
$0.0031291
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BSD
$0.002407
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ JMD
$0.38627536
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ KHR
9.66665642
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ KMF
Fr1.025382
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ LAK
52.32608591
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ LKR
රු0.73271487
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ MDL
L0.04072644
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ MGA
Ar10.8423315
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ MOP
P0.019256
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ MVR
0.0370678
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ MWK
MK4.17881677
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ MZN
MT0.15392765
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ NPR
रु0.34160144
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ PYG
17.070444
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ RWF
Fr3.492557
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ SBD
$0.01980961
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ SCR
0.03615314
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ SRD
$0.0933916
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ SVC
$0.02103718
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ SZL
L0.0416411
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ TMT
m0.00844857
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ TND
د.ت0.006994742
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ TTD
$0.01629539
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ UGX
Sh8.385988
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ XAF
Fr1.369583
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ XCD
$0.0064989
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ XOF
Fr1.369583
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ XPF
Fr0.247921
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BWP
P0.03230194
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ BZD
$0.00483807
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ CVE
$0.23078316
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ DJF
Fr0.426039
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ DOP
$0.15484231
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ DZD
د.ج0.31488374
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ FJD
$0.00546389
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ GNF
Fr20.928865
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ GTQ
Q0.01843762
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ GYD
$0.50344812
1 Boba Cat(BOBACAT) ເຖິງ ISK
kr0.303282

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Boba Cat

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Boba Cat ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Boba Cat

ມື້ນີ້ມີBoba Cat (BOBACAT) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ BOBACATແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.002407 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາBOBACATປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​BOBACATປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.002407. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງBoba Cat?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງBOBACAT​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງBOBACAT?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນBOBACATແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງBOBACAT?
BOBACAT ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງBOBACAT?
BOBACATຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດBOBACAT?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການBOBACATແມ່ນ$ 13.85K USD.
ປີນີ້BOBACATຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
BOBACAT ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງBOBACATການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:39:02 (UTC+8)

Boba Cat (BOBACAT) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

BOBACAT -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

BOBACAT
BOBACAT
USD
USD

1 BOBACAT = 0.002407 USD

ຊື້ຂາຍ BOBACAT

BOBACAT/USDT
$0.00241
$0.00241$0.00241
+7.01%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

