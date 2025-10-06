ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດPacu Jalurຂອງມື້ນີ້0.0001419 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBOATKIDລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBOATKIDໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ BOATKID

BOATKID ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ BOATKID

BOATKID Tokenomics

BOATKID ການຄາດຄະເນລາຄາ

BOATKID ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ BOATKID

BOATKIDຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

BOATKID Spot

ໂລໂກ້ Pacu Jalur

Pacu Jalur ລາຄາ (BOATKID)

1 BOATKID ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.0001419
$0.0001419$0.0001419
-29.01%1D
USD
Pacu Jalur (BOATKID) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:06:38 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.00011
$ 0.00011$ 0.00011
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.0002098
$ 0.0002098$ 0.0002098
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.00011
$ 0.00011$ 0.00011

$ 0.0002098
$ 0.0002098$ 0.0002098

--
----

--
----

0.00%

-29.01%

-23.01%

-23.01%

Pacu Jalur (BOATKID) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.0001419. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, BOATKIDມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.00011 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.0002098, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. BOATKIDລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, BOATKIDມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -29.01%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -23.01%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Pacu Jalur (BOATKID) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 2.79K
$ 2.79K$ 2.79K

$ 141.58K
$ 141.58K$ 141.58K

--
----

997,735,729
997,735,729 997,735,729

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານPacu Jalurການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 2.79K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງBOATKIDແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ997735729. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 141.58K.

Pacu Jalur (BOATKID) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Pacu Jalur ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.000057987-29.01%
30 ມື້$ -0.0005919-80.67%
60 ວັນ$ -0.0010535-88.13%
90 ວັນ$ -0.0015281-91.51%
Pacu Jalur ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, BOATKIDບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.000057987 (-29.01%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Pacu Jalur ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0005919 (-80.67%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Pacu Jalur ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, BOATKID ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.0010535 (-88.13%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Pacu Jalur ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.0015281 (-91.51%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Pacu Jalur (BOATKID)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າPacu Jalurປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Pacu Jalur (BOATKID)

Join the dance. Farm the aura. #BoatKid

Pacu Jalur ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Pacu Jalur ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງBOATKID ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບPacu Jalur ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການPacu Jalur ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Pacu Jalur ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Pacu Jalur (BOATKID) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Pacu Jalur (BOATKID) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບPacu Jalur.

ກວດເບິ່ງການPacu Jalurຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Pacu Jalur (BOATKID) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງPacu Jalur (BOATKID) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BOATKID ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Pacu Jalur(BOATKID)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Pacu Jalur ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Pacu Jalur ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

BOATKID ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ VND
3.7340985
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ AUD
A$0.000217107
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ GBP
0.000107844
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ EUR
0.000122034
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ USD
$0.0001419
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ MYR
RM0.00059598
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ TRY
0.005968314
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ JPY
¥0.0217107
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ ARS
ARS$0.209909832
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ RUB
0.011492481
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ INR
0.012573759
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ IDR
Rp2.364999054
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ PHP
0.008323854
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ EGP
￡E.0.006704775
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BRL
R$0.000759165
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ CAD
C$0.00019866
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BDT
0.017317476
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ NGN
0.2047617
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ COP
$0.5478759
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ ZAR
R.0.002463384
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ UAH
0.005965476
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.349506795
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ VES
Bs0.0316437
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ CLP
$0.1331022
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ PKR
Rs0.040095264
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ KZT
0.074527299
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ THB
฿0.004614588
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ TWD
NT$0.004386129
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ AED
د.إ0.000520773
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ CHF
Fr0.00011352
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ HKD
HK$0.001102563
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ AMD
֏0.054283845
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ MAD
.د.م0.001321089
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ MXN
$0.002626569
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ SAR
ريال0.000532125
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ ETB
Br0.021656778
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ KES
KSh0.018339156
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ JOD
د.أ0.0001006071
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ PLN
0.000523611
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ RON
лв0.000625779
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ SEK
kr0.00134805
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BGN
лв0.000239811
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ HUF
Ft0.047712456
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ CZK
0.002998347
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ KWD
د.ك0.0000435633
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ ILS
0.000461175
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BOB
Bs0.000983367
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ AZN
0.00024123
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ TJS
SM0.001308318
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ GEL
0.000385968
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ AOA
Kz0.129825729
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BHD
.د.ب0.0000534963
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BMD
$0.0001419
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ DKK
kr0.000919512
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ HNL
L0.003737646
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ MUR
0.006538752
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ NAD
$0.00245487
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ NOK
kr0.001438866
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ NZD
$0.000249744
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ PAB
B/.0.0001419
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ PGK
K0.000597399
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ QAR
ر.ق0.000516516
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ RSD
дин.0.014446839
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ UZS
soʻm1.709638161
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ ALL
L0.0119196
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ ANG
ƒ0.000254001
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ AWG
ƒ0.000254001
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BBD
$0.0002838
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BAM
KM0.000239811
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BIF
Fr0.4173279
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BND
$0.00018447
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BSD
$0.0001419
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ JMD
$0.022772112
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ KHR
0.569878914
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ KMF
Fr0.0604494
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ LAK
3.084782547
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ LKR
රු0.043195779
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ MDL
L0.002400948
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ MGA
Ar0.63918855
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ MOP
P0.0011352
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ MVR
0.00218526
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ MWK
MK0.246354009
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ MZN
MT0.009074505
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ NPR
रु0.020138448
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ PYG
1.0063548
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ RWF
Fr0.2058969
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ SBD
$0.001167837
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ SCR
0.002041941
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ SRD
$0.00550572
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ SVC
$0.001240206
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ SZL
L0.00245487
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ TMT
m0.000498069
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ TND
د.ت0.0004123614
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ TTD
$0.000960663
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ UGX
Sh0.4943796
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ XAF
Fr0.0807411
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ XCD
$0.00038313
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ XOF
Fr0.0807411
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ XPF
Fr0.0146157
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BWP
P0.001904298
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ BZD
$0.000285219
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ CVE
$0.013605372
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ DJF
Fr0.0251163
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ DOP
$0.009128427
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ DZD
د.ج0.018563358
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ FJD
$0.000322113
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ GNF
Fr1.2338205
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ GTQ
Q0.001086954
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ GYD
$0.029679804
1 Pacu Jalur(BOATKID) ເຖິງ ISK
kr0.0178794

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Pacu Jalur

ມື້ນີ້ມີPacu Jalur (BOATKID) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ BOATKIDແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.0001419 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາBOATKIDປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​BOATKIDປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.0001419. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງPacu Jalur?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງBOATKID​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງBOATKID?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນBOATKIDແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງBOATKID?
BOATKID ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງBOATKID?
BOATKIDຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດBOATKID?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການBOATKIDແມ່ນ$ 2.79K USD.
ປີນີ້BOATKIDຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
BOATKID ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງBOATKIDການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:06:38 (UTC+8)

Pacu Jalur (BOATKID) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

