ລາຄາສົດBlubirdຂອງມື້ນີ້0.02158 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBLUລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBLUໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ BLU

BLU ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ BLU

BLU ເຈ້ຍຂາວ

BLU ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

BLU Tokenomics

BLU ການຄາດຄະເນລາຄາ

BLU ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ BLU

BLUຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

BLU Spot

ໂລໂກ້ Blubird

Blubird ລາຄາ (BLU)

1 BLU ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.02158
-1.37%1D
USD
Blubird (BLU) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:38:46 (UTC+8)

Blubird (BLU)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.02135
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.0221
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.02135
$ 0.0221
--
--
0.00%

-1.37%

-2.62%

-2.62%

Blubird (BLU) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.02158. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, BLUມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.02135 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.0221, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. BLUລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, BLUມີການປ່ຽນແປງ0.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.37%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -2.62%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Blubird (BLU) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

$ 3.58K
$ 3.58K$ 3.58K

$ 2.16M
$ 2.16M$ 2.16M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານBlubirdການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 3.58K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງBLUແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ100000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 2.16M.

Blubird (BLU) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Blubird ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -0.0002998-1.37%
30 ມື້$ -0.00672-23.75%
60 ວັນ$ -0.01799-45.47%
90 ວັນ$ -0.02842-56.84%
Blubird ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, BLUບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -0.0002998 (-1.37%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Blubird ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00672 (-23.75%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Blubird ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, BLU ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.01799 (-45.47%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Blubird ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.02842 (-56.84%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Blubird (BLU)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າBlubirdປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Blubird (BLU)

This document covers 3 main solutions, along with a breakdown of the Core platform modules.

Blubird ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Blubird ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງBLU ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບBlubird ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການBlubird ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Blubird ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Blubird (BLU) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Blubird (BLU) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບBlubird.

ກວດເບິ່ງການBlubirdຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Blubird (BLU) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBlubird (BLU) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BLU ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Blubird(BLU)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Blubird ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Blubird ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

BLU ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Blubird(BLU) ເຖິງ VND
567.8777
1 Blubird(BLU) ເຖິງ AUD
A$0.0330174
1 Blubird(BLU) ເຖິງ GBP
0.0164008
1 Blubird(BLU) ເຖິງ EUR
0.0185588
1 Blubird(BLU) ເຖິງ USD
$0.02158
1 Blubird(BLU) ເຖິງ MYR
RM0.090636
1 Blubird(BLU) ເຖິງ TRY
0.9076548
1 Blubird(BLU) ເຖິງ JPY
¥3.30174
1 Blubird(BLU) ເຖິງ ARS
ARS$31.9228624
1 Blubird(BLU) ເຖິງ RUB
1.7477642
1 Blubird(BLU) ເຖິງ INR
1.9113406
1 Blubird(BLU) ເຖິງ IDR
Rp359.6665228
1 Blubird(BLU) ເຖິງ PHP
1.265667
1 Blubird(BLU) ເຖິງ EGP
￡E.1.0194392
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BRL
R$0.115453
1 Blubird(BLU) ເຖິງ CAD
C$0.030212
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BDT
2.6336232
1 Blubird(BLU) ເຖິງ NGN
31.13994
1 Blubird(BLU) ເຖິງ COP
$83.32038
1 Blubird(BLU) ເຖິງ ZAR
R.0.374413
1 Blubird(BLU) ເຖິງ UAH
0.9072232
1 Blubird(BLU) ເຖິງ TZS
T.Sh.53.02206
1 Blubird(BLU) ເຖິງ VES
Bs4.81234
1 Blubird(BLU) ເຖິງ CLP
$20.24204
1 Blubird(BLU) ເຖິງ PKR
Rs6.0976448
1 Blubird(BLU) ເຖິງ KZT
11.3340318
1 Blubird(BLU) ເຖິງ THB
฿0.7015658
1 Blubird(BLU) ເຖິງ TWD
NT$0.666822
1 Blubird(BLU) ເຖິງ AED
د.إ0.0791986
1 Blubird(BLU) ເຖິງ CHF
Fr0.017264
1 Blubird(BLU) ເຖິງ HKD
HK$0.1676766
1 Blubird(BLU) ເຖິງ AMD
֏8.255429
1 Blubird(BLU) ເຖິງ MAD
.د.م0.2009098
1 Blubird(BLU) ເຖິງ MXN
$0.3994458
1 Blubird(BLU) ເຖິງ SAR
ريال0.080925
1 Blubird(BLU) ເຖິງ ETB
Br3.2935396
1 Blubird(BLU) ເຖິງ KES
KSh2.7879202
1 Blubird(BLU) ເຖິງ JOD
د.أ0.01530022
1 Blubird(BLU) ເຖິງ PLN
0.0796302
1 Blubird(BLU) ເຖິງ RON
лв0.0951678
1 Blubird(BLU) ເຖິງ SEK
kr0.2047942
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BGN
лв0.0364702
1 Blubird(BLU) ເຖິງ HUF
Ft7.2586488
1 Blubird(BLU) ເຖິງ CZK
0.4559854
1 Blubird(BLU) ເຖິງ KWD
د.ك0.00662506
1 Blubird(BLU) ເຖິງ ILS
0.070135
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BOB
Bs0.1495494
1 Blubird(BLU) ເຖິງ AZN
0.036686
1 Blubird(BLU) ເຖິງ TJS
SM0.1989676
1 Blubird(BLU) ເຖິງ GEL
0.0586976
1 Blubird(BLU) ເຖິງ AOA
Kz19.7437578
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BHD
.د.ب0.00813566
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BMD
$0.02158
1 Blubird(BLU) ເຖິງ DKK
kr0.1398384
1 Blubird(BLU) ເຖິງ HNL
L0.5684172
1 Blubird(BLU) ເຖິງ MUR
0.9944064
1 Blubird(BLU) ເຖິງ NAD
$0.373334
1 Blubird(BLU) ເຖິງ NOK
kr0.2188212
1 Blubird(BLU) ເຖິງ NZD
$0.037765
1 Blubird(BLU) ເຖິງ PAB
B/.0.02158
1 Blubird(BLU) ເຖິງ PGK
K0.0908518
1 Blubird(BLU) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0785512
1 Blubird(BLU) ເຖິງ RSD
дин.2.1972756
1 Blubird(BLU) ເຖິງ UZS
soʻm259.9999402
1 Blubird(BLU) ເຖິງ ALL
L1.81272
1 Blubird(BLU) ເຖິງ ANG
ƒ0.0386282
1 Blubird(BLU) ເຖິງ AWG
ƒ0.0386282
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BBD
$0.04316
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BAM
KM0.0364702
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BIF
Fr63.46678
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BND
$0.028054
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BSD
$0.02158
1 Blubird(BLU) ເຖິງ JMD
$3.4631584
1 Blubird(BLU) ເຖິງ KHR
86.6665748
1 Blubird(BLU) ເຖິງ KMF
Fr9.19308
1 Blubird(BLU) ເຖິງ LAK
469.1304254
1 Blubird(BLU) ເຖິງ LKR
රු6.5691678
1 Blubird(BLU) ເຖິງ MDL
L0.3651336
1 Blubird(BLU) ເຖິງ MGA
Ar97.20711
1 Blubird(BLU) ເຖິງ MOP
P0.17264
1 Blubird(BLU) ເຖິງ MVR
0.332332
1 Blubird(BLU) ເຖິງ MWK
MK37.4652538
1 Blubird(BLU) ເຖິງ MZN
MT1.380041
1 Blubird(BLU) ເຖິງ NPR
रु3.0626336
1 Blubird(BLU) ເຖິງ PYG
153.04536
1 Blubird(BLU) ເຖິງ RWF
Fr31.31258
1 Blubird(BLU) ເຖິງ SBD
$0.1776034
1 Blubird(BLU) ເຖິງ SCR
0.3241316
1 Blubird(BLU) ເຖິງ SRD
$0.837304
1 Blubird(BLU) ເຖິງ SVC
$0.1886092
1 Blubird(BLU) ເຖິງ SZL
L0.373334
1 Blubird(BLU) ເຖິງ TMT
m0.0757458
1 Blubird(BLU) ເຖິງ TND
د.ت0.06271148
1 Blubird(BLU) ເຖິງ TTD
$0.1460966
1 Blubird(BLU) ເຖິງ UGX
Sh75.18472
1 Blubird(BLU) ເຖິງ XAF
Fr12.27902
1 Blubird(BLU) ເຖິງ XCD
$0.058266
1 Blubird(BLU) ເຖິງ XOF
Fr12.27902
1 Blubird(BLU) ເຖິງ XPF
Fr2.22274
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BWP
P0.2896036
1 Blubird(BLU) ເຖິງ BZD
$0.0433758
1 Blubird(BLU) ເຖິງ CVE
$2.0690904
1 Blubird(BLU) ເຖິງ DJF
Fr3.81966
1 Blubird(BLU) ເຖິງ DOP
$1.3882414
1 Blubird(BLU) ເຖິງ DZD
د.ج2.8230956
1 Blubird(BLU) ເຖິງ FJD
$0.0489866
1 Blubird(BLU) ເຖິງ GNF
Fr187.6381
1 Blubird(BLU) ເຖິງ GTQ
Q0.1653028
1 Blubird(BLU) ເຖິງ GYD
$4.5136728
1 Blubird(BLU) ເຖິງ ISK
kr2.71908

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Blubird ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Blubird ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ Blubird ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Blubird

ມື້ນີ້ມີBlubird (BLU) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ BLUແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.02158 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາBLUປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​BLUປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.02158. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງBlubird?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງBLU​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງBLU?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນBLUແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງBLU?
BLU ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງBLU?
BLUຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດBLU?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການBLUແມ່ນ$ 3.58K USD.
ປີນີ້BLUຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
BLU ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງBLUການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

