ໂລໂກ້ Beercoin 2

Beercoin 2 ລາຄາ (BEER2)

USD

Beercoin 2 (BEER2) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ

$0.00000225
$0.00000225$0.00000225
+1.80%(1D)

BEER2 ຂໍ້ມູນລາຄາໃນປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍ້ມູນ

ລາຄາປະຈຸບັນຂອງ Beercoin 2(BEER2) ໃນມື້ນີ້ແມ່ນ 0.00000222USD ຂຶ້ນກັບອັດຕາຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນຂອງ --USD. ລາຄາ BEER2 ໄປເປັນ USD ໄດ້ຖືກປັບປຸງໃນເວລາຈິງ.
Beercoin 2 ປະສິດທິພາບຕະຫຼາດຫຼັກ:
- ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງແມ່ນ $ 193.88K USD
- Beercoin 2 ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ລາ​ຄາ​ໃນ​ມື້​ແມ່ນ​ +1.80%
- ມັນມີການສະໜອງການໄຫຼວຽນຂອງ -- USD

ຮັບການອັບເດດລາຄາຕາມເວລາຈິງBEER2 ຖຶງ USD ຂອງລາຄາໃນ MEXC. ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດ ແລະ ການວິເຄາະຕະຫຼາດ. ມັນເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການຕັດສິນໃຈການຊື້ຂາຍທີ່ສະຫຼາດໃນຕະຫຼາດສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີຄວາມໄວ.BEER2 MEXC ແມ່ນແພລດຟອມໄປເຖິງຂອງທ່ານສໍາລັບຂໍ້ມູນລາຄາທີ່ຖືກຕ້ອງ.

BEER2 ເກນປະເມີນຄ່າປະສິດທິພາບລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Beercoin 2 ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.0000000398+1.80%
30 ມື້$ -0.00002278-91.12%
60 ວັນ$ -0.00002278-91.12%
90 ວັນ$ -0.00002278-91.12%
Beercoin 2 ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, BEER2ບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.0000000398 (+1.80%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Beercoin 2 ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00002278 (-91.12%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Beercoin 2 ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, BEER2 ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.00002278 (-91.12%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Beercoin 2 ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.00002278 (-91.12%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຂໍ້ມູນລາຄາ BEER2

ສຳຫຼວດລາຍລະອຽດລາຄາຫຼ້າສຸດຂອງ Beercoin 2: ຕ່ຳກວ່າ ແລະ ສູງກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ, ATH ແລະ ການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນ:

$ 0.00000187
$ 0.00000187$ 0.00000187

$ 0.00000264
$ 0.00000264$ 0.00000264

$ 0.00005583
$ 0.00005583$ 0.00005583

0.00%

+1.80%

-72.25%

ຂໍ້ມູນຕະຫຼາດ BEER2

ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ຕະ​ຫຼາດ​: ມູນຄ່າຕະ​ຫຼາດ​, ປະ​ລິ​ມານ 24 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ​ການ​ສະ​ໜອງ​:

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$ 193.88K
$ 193.88K$ 193.88K

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ແມ່ນຫຍັງ Beercoin 2 (BEER2)

Have you ever dreamt of a better version of beer? Stronger, more foamy, more perfect. Just sip BEER 2.0. Beer 2.0 is not just an upgrade; it's a commitment to our community's values and the shared vision of a decentralized, enjoyable, and rewarding experience.

Beercoin 2 ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Beercoin 2 ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງBEER2 ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບBeercoin 2 ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການBeercoin 2 ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Beercoin 2 ການຄາດເດົາລາຄາ

ການຄາດຄະເນລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄາດຄະເນ ຫຼື ການຄາດເດົາກ່ຽວກັບມູນຄ່າໃນອະນາຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ. ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​​ມູນ​ຄ່າ​ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ສະ​ເພາະ​, ເຊັ່ນ​: Beercoin 2, Bitcoin​ ຫຼື Ethereum​. ລາຄາໃນອະນາຄົດຂອງ BEER2 ຈະເປັນແນວໃດ? ມັນຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນ 2026, 2027, 2028 ແລະ ຮອດ 2050? ສໍາລັບຂໍ້ມູນການຄາດເດົາທີ່ເປັນລາຍລະອຽດ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງ Beercoin 2ໜ້າການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາ.

ປະຫວັດລາຄາ Beercoin 2

ການຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ BEER2 ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີປະໂຫຍດກ່ຽວກັບຜົນການດຳເນີນງານໃນອະດີດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ນັກລົງທຶນເຂົ້າໃຈປັດໃຈທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ມູນຄ່າຂອງມັນໃນໄລຍະເວລາຜ່ານມາ. ການເຂົ້າໃຈຮູບແບບປະຫວັດເຫຼົ່ານີ້ສາມາດໃຫ້ບໍລິບົດທີ່ມີປະໂຫຍດສໍາລັບການປະເມີນແນວທາງຂອງ BEER2 ໃນອະນາຄົດ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດປະຫວັດລາຄາ, ກະລຸນາກວດເບິ່ງໜ້າBeercoin 2ປະຫວັດລາຄາຂອງພວກເຮົາ.

Beercoin 2 (BEER2) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBeercoin 2 (BEER2) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BEER2 ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Beercoin 2(BEER2)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Beercoin 2 ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Beercoin 2 ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

BEER2 ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 BEER2 ເຖິງ VND
0.0584193
1 BEER2 ເຖິງ AUD
A$0.0000034188
1 BEER2 ເຖິງ GBP
0.0000016428
1 BEER2 ເຖິງ EUR
0.0000019314
1 BEER2 ເຖິງ USD
$0.00000222
1 BEER2 ເຖິງ MYR
RM0.000009435
1 BEER2 ເຖິງ TRY
0.0000877788
1 BEER2 ເຖິງ JPY
¥0.0003233208
1 BEER2 ເຖິງ RUB
0.0001739814
1 BEER2 ເຖິງ INR
0.000192696
1 BEER2 ເຖິງ IDR
Rp0.0363934368
1 BEER2 ເຖິງ KRW
0.0030662862
1 BEER2 ເຖິງ PHP
0.0001272726
1 BEER2 ເຖິງ EGP
￡E.0.0001123542
1 BEER2 ເຖິງ BRL
R$0.0000121878
1 BEER2 ເຖິງ CAD
C$0.0000030414
1 BEER2 ເຖິງ BDT
0.0002712396
1 BEER2 ເຖິງ NGN
0.0034365156
1 BEER2 ເຖິງ UAH
0.0000925962
1 BEER2 ເຖິງ VES
Bs0.00022644
1 BEER2 ເຖິງ PKR
Rs0.0006290592
1 BEER2 ເຖິງ KZT
0.0011544444
1 BEER2 ເຖິງ THB
฿0.0000727938
1 BEER2 ເຖິງ TWD
NT$0.0000657564
1 BEER2 ເຖິງ AED
د.إ0.0000081474
1 BEER2 ເຖິງ CHF
Fr0.0000017982
1 BEER2 ເຖິງ HKD
HK$0.0000174048
1 BEER2 ເຖິງ MAD
.د.م0.000020313
1 BEER2 ເຖິງ MXN
$0.0000423798

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Beercoin 2

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Beercoin 2 ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Beercoin 2 ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Beercoin 2

ຂ່າວດ່ວນ

ຂໍໍ່ນິຍາມ KAI SANGOKUSHI TAISEN-Kai Battle of Three Kingdoms (SGC Token)? ຄູ່ມືທົ່ວໄປໃນອິນເດີນຊີກຄອດເທັນສໍາລັບເກມິງ

ຄູ່ມືສົມບູນນີ້ເບິ່ງລູບທົ່ວໄປສໍາລັບ Kai Battle of Three Kingdoms (SGC token) ແບບດິ່ນໃໝ່ໃນດ້ານສິດທິການເກມ, ກໍູ່ບລາຄາແບບບໍ່ມີຊ໊ອນໃນອະທິບາຍສໍາລັບຜູ້ໂທນປິນເກມໃນໄລຍະໄດ່ຮັບພໍ່ກັບເປລາງຕິດບິນພິເສດໄດ້ແນວຄວາມຈິງ. ບໍ່ວ່າຈະແມ່ນທ່ານທີ່ໃຊ້ການເກມແລ້ວຊັດຄາແດງໃນການລົງຄະແນນ, ນັກລົງທຶນຊໍາມຽນຂອງໄວດໃນເຄື່ອງຊັບບິນກໍ່ນດ້ວຍປິນສະກັນສິດທິສໍາລັບແນວໃໝ່, ຫຼືຜູ້ເຕັມສິນຝໃສ່ຈິງສັນວິທາລິດເກມມີເຈພິທຽມໆນັກເກມຘູ່ດຈິບ, ບົດບັດນິຍາມນີ້ໃຫ້ຂໍໍ່ນິຍາມສຳຄັນໃນທີ່ສໍາລັດຕຳລັດຂອງ SGC ຂອງດ້ວຍສິດທິສໍາລັດແບບອິດສະຕິກໍ່ຄິດສຶກໍ່ແນວທີ່ໃຫ້່ດປົ່ນເຫັນເກມິງ.

June 11, 2025

ໜຶ່ງບົດໃນການເຂົ້າໃຈ MEXC ແລະສິນຄ້າຜະລິດສົດ: Launchpool, Launchpad, ການແພດດຽວໃນສ່ວນທີ່ພໍແລ້ວແນ່?

ການເພີ່ມຂະບວນຄົວທຸລະກິດສິນຄ້າດິຈິຕອນສັ່ນສົດຕິແກ່ຕະຄອນຕັນ, ສະຖານທີ່ໃນເພດສິນຄ້າສົດສະໜອງຂຼນໃນປະເທດສັດຂິວນ, ຄືກັນນຳສິນຄ້າ໒ຍາວ, ສິນຄ້າສົດສໍາລັບລາດີນສານ, ຈະກະກຳພາຍໃນລະບົບ Launchpool, Launchpad, ແລະການແພດດຽວໃນການລະດູຍະຍຶດ ແລະໃຫ້ດີດ້ວຍການພັດທະນາດິບຕິບນູບພາຍໃນທຸລະກິດປະຖານສະເຫັນແດ່ແດ່ຂອນສືບເຫຼັຽກສະໞໍ່ກັບງໍ່ອນລວມນັກຖານສຽປະລິັດປ້ອມຮັດ, ແລະອີກເນື່ອງງັ່ບອນທ່ານລົດໃຫ້ໄຈເຄຍຄັບເງຸກໍ້ຂອນລູກລາສີລົດຄັບແລະ ຈຳຜັດສວຍຄ່າສ໛າລອອງຄອບແມ່ຩວນ. ບົດແບບນີ້ຈະພາຍສ໎ຊິ່ຮັສະລາມກັບໄຊ໡ຈິ້ນສັ໑ປບິິ(ຮອບ)ແລ້ວບ່ອນເລີ່ມ ສອນລະບົບແອບບຸນແມ່ນຕໍ່ໃສ່ໄປ່ຢູ່ເທັດຂອຍເພງ. ແລະຮົວຂອບນີ້ຈະນຳໃຫ້ເປັນດິໄອທ໌ ພໍ້ຈິໂຕນຍທໍຮັນແມງຂັ້ນໃ໕່ຍນ້ຊິກປູ ເພື່ອໃຈເມື່ອຊີ່ນານຮົດຕະກຳເລຶ່ມສັດສະກິດອລອຢິມ.

June 11, 2025

ອະທິບາຍກ່ຽວກັບ Bombie (BOMB) Crypto? ແນວທາງສໍາເລັດສໍາລັບສະຖານທີ່ GameFi ດິບ

ຄນັກນີ້ແມ່ນຄູ່ມືສົມເລັດສໍາລັບ Bombie (BOMB), ຫອມເອິເຈັດເລິ້ມສະມາຊິກ GameFi ສໍາລັບເກມນ້ອຍລູກສູ່ເວັບແລະ Telegram. ບໍ່ວ່າ ເຈົ້າຈະເປັນຄົນຮັກຄຣິບາ, ບຸກຄົນຮັກກິມບອດ, ຫຼື ນັກລົງທຶນທີ່ຊອກຫາໂອກາດໃນສະແດງ Web3, ບົດບັນທຶກນີ້ໃຫ້ເອົາໄວ້ໃນແບບສໍາຄັນກ່ຽວກັບໂຄງການອີນໂຊຊຽນແບບສອງ, ທຸລະກິດປ່ອນເງິນ, ແລະເປັນໃຈສໍາລັດແບບສິ່ງໄວ້ສິ່ງສັດທະອາດສິດທິໃນການປ່ອນຟອນເປັນບັນສັອງສະມາບລັບ.

June 6, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

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