ລາຄາສົດAlibabaຂອງມື້ນີ້165.19 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດBABAONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວBABAONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ BABAON

BABAON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ BABAON

BABAON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

BABAON Tokenomics

BABAON ການຄາດຄະເນລາຄາ

BABAON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ BABAON

BABAONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

BABAON Spot

ໂລໂກ້ Alibaba

Alibaba ລາຄາ (BABAON)

1 BABAON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$165.19
-1.00%1D
USD
Alibaba (BABAON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:37:31 (UTC+8)

Alibaba (BABAON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 165.07
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 169.06
ສູງກວ່າ 24H

$ 165.07
$ 169.06
$ 192.1874154822472
$ 130.22737422531634
-0.97%

-1.00%

-5.79%

-5.79%

Alibaba (BABAON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 165.19. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, BABAONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 165.07 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 169.06, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. BABAONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 192.1874154822472, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 130.22737422531634.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, BABAONມີການປ່ຽນແປງ-0.97%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.00%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -5.79%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Alibaba (BABAON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2002

$ 1.30M
$ 55.11K
$ 1.30M
7.88K
7,877.92441257
ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານAlibabaການຊື້ຂາຍ$ 1.30M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 55.11K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງBABAONແມ່ນ7.88Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ7877.92441257. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.30M.

Alibaba (BABAON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Alibaba ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -1.6686-1.00%
30 ມື້$ -25.07-13.18%
60 ວັນ$ +65.19+65.19%
90 ວັນ$ +65.19+65.19%
Alibaba ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, BABAONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -1.6686 (-1.00%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Alibaba ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -25.07 (-13.18%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Alibaba ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, BABAON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +65.19 (+65.19%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Alibaba ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +65.19 (+65.19%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Alibaba (BABAON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າAlibabaປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Alibaba (BABAON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Alibaba ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Alibaba ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງBABAON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບAlibaba ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການAlibaba ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Alibaba ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Alibaba (BABAON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Alibaba (BABAON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບAlibaba.

ກວດເບິ່ງການAlibabaຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Alibaba (BABAON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງAlibaba (BABAON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ BABAON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Alibaba(BABAON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Alibaba ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Alibaba ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

BABAON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ VND
4,346,974.85
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ AUD
A$252.7407
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ GBP
125.5444
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ EUR
142.0634
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ USD
$165.19
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ MYR
RM693.798
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ TRY
6,947.8914
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ JPY
¥25,274.07
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ ARS
ARS$244,362.2632
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ RUB
13,378.7381
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ INR
14,630.8783
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ IDR
Rp2,753,165.5654
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ PHP
9,688.3935
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ EGP
￡E.7,803.5756
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BRL
R$883.7665
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ CAD
C$231.266
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BDT
20,159.7876
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ NGN
238,369.17
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ COP
$637,798.59
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ ZAR
R.2,866.0465
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ UAH
6,944.5876
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ TZS
T.Sh.405,871.83
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ VES
Bs36,837.37
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ CLP
$154,948.22
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ PKR
Rs46,676.0864
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ KZT
86,759.4399
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ THB
฿5,370.3269
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ TWD
NT$5,104.371
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ AED
د.إ606.2473
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ CHF
Fr132.152
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ HKD
HK$1,283.5263
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ AMD
֏63,193.4345
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ MAD
.د.م1,537.9189
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ MXN
$3,057.6669
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ SAR
ريال619.4625
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ ETB
Br25,211.2978
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ KES
KSh21,340.8961
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ JOD
د.أ117.11971
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ PLN
609.5511
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ RON
лв728.4879
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ SEK
kr1,567.6531
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BGN
лв279.1711
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ HUF
Ft55,563.3084
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ CZK
3,490.4647
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ KWD
د.ك50.71333
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ ILS
536.8675
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BOB
Bs1,144.7667
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ AZN
280.823
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ TJS
SM1,523.0518
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ GEL
449.3168
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ AOA
Kz151,133.9829
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BHD
.د.ب62.27663
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BMD
$165.19
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ DKK
kr1,070.4312
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ HNL
L4,351.1046
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ MUR
7,611.9552
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ NAD
$2,857.787
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ NOK
kr1,675.0266
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ NZD
$289.0825
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ PAB
B/.165.19
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ PGK
K695.4499
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ QAR
ر.ق601.2916
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ RSD
дин.16,819.6458
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ UZS
soʻm1,990,240.5061
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ ALL
L13,875.96
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ ANG
ƒ295.6901
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ AWG
ƒ295.6901
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BBD
$330.38
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BAM
KM279.1711
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BIF
Fr485,823.79
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BND
$214.747
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BSD
$165.19
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ JMD
$26,509.6912
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ KHR
663,412.9514
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ KMF
Fr70,370.94
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ LAK
3,591,086.8847
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ LKR
රු50,285.4879
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ MDL
L2,795.0148
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ MGA
Ar744,098.355
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ MOP
P1,321.52
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ MVR
2,543.926
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ MWK
MK286,788.0109
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ MZN
MT10,563.9005
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ NPR
रु23,443.7648
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ PYG
1,171,527.48
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ RWF
Fr239,690.69
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ SBD
$1,359.5137
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ SCR
2,481.1538
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ SRD
$6,409.372
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ SVC
$1,443.7606
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ SZL
L2,857.787
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ TMT
m579.8169
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ TND
د.ت480.04214
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ TTD
$1,118.3363
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ UGX
Sh575,521.96
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ XAF
Fr93,993.11
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ XCD
$446.013
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ XOF
Fr93,993.11
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ XPF
Fr17,014.57
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BWP
P2,216.8498
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ BZD
$332.0319
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ CVE
$15,838.4172
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ DJF
Fr29,238.63
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ DOP
$10,626.6727
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ DZD
د.ج21,610.1558
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ FJD
$374.9813
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ GNF
Fr1,436,327.05
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ GTQ
Q1,265.3554
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ GYD
$34,551.1404
1 Alibaba(BABAON) ເຖິງ ISK
kr20,813.94

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Alibaba

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Alibaba ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Alibaba ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Alibaba

ມື້ນີ້ມີAlibaba (BABAON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ BABAONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 165.19 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາBABAONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​BABAONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 165.19. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງAlibaba?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງBABAON​ແມ່ນ​$ 1.30M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງBABAON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນBABAONແມ່ນ 7.88K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງBABAON?
BABAON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 192.1874154822472 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງBABAON?
BABAONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 130.22737422531634 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດBABAON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການBABAONແມ່ນ$ 55.11K USD.
ປີນີ້BABAONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
BABAON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງBABAONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:37:31 (UTC+8)

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

