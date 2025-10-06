ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດAVIAH Protocolຂອງມື້ນີ້6.03 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດAVIAHລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວAVIAHໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດAVIAH Protocolຂອງມື້ນີ້6.03 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດAVIAHລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວAVIAHໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ AVIAH

AVIAH ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ AVIAH

AVIAH ເຈ້ຍຂາວ

AVIAH ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

AVIAH Tokenomics

AVIAH ການຄາດຄະເນລາຄາ

AVIAH ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ AVIAH

AVIAHຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

AVIAH Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ AVIAH Protocol

AVIAH Protocol ລາຄາ (AVIAH)

1 AVIAH ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$6.03
$6.03$6.03
+0.04%1D
USD
AVIAH Protocol (AVIAH) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:37:24 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 6.024
$ 6.024$ 6.024
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 6.064
$ 6.064$ 6.064
ສູງກວ່າ 24H

$ 6.024
$ 6.024$ 6.024

$ 6.064
$ 6.064$ 6.064

--
----

--
----

-0.12%

+0.04%

-1.43%

-1.43%

AVIAH Protocol (AVIAH) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 6.03. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, AVIAHມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 6.024 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 6.064, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. AVIAHລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ--, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ--.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, AVIAHມີການປ່ຽນແປງ-0.12%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +0.04%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -1.43%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

AVIAH Protocol (AVIAH) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

--
----

$ 62.94K
$ 62.94K$ 62.94K

$ 30.15B
$ 30.15B$ 30.15B

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

SOL

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານAVIAH Protocolການຊື້ຂາຍ-- 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 62.94K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງAVIAHແມ່ນ--ກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ5000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 30.15B.

AVIAH Protocol (AVIAH) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ AVIAH Protocol ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00241+0.04%
30 ມື້$ +0.315+5.51%
60 ວັນ$ +3.53+141.20%
90 ວັນ$ +3.53+141.20%
AVIAH Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, AVIAHບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.00241 (+0.04%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

AVIAH Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +0.315 (+5.51%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

AVIAH Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, AVIAH ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +3.53 (+141.20%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

AVIAH Protocol ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +3.53 (+141.20%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ AVIAH Protocol (AVIAH)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າAVIAH Protocolປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH is a utility token on the Solana blockchain that powers the AVIAH.ai ecosystem, enabling developers to create, deploy, and monetize AI-driven virtual humans. The token facilitates virtual asset ownership, API usage, NFT rewards, and decentralized governance, ensuring a sustainable and scalable AI-powered digital human ecosystem.

AVIAH Protocol ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ AVIAH Protocol ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງAVIAH ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບAVIAH Protocol ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການAVIAH Protocol ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

AVIAH Protocol ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

AVIAH Protocol (AVIAH) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ AVIAH Protocol (AVIAH) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບAVIAH Protocol.

ກວດເບິ່ງການAVIAH Protocolຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

AVIAH Protocol (AVIAH) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງAVIAH Protocol (AVIAH) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ AVIAH ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື AVIAH Protocol(AVIAH)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ AVIAH Protocol ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ AVIAH Protocol ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

AVIAH ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ VND
158,679.45
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ AUD
A$9.2259
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ GBP
4.5828
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ EUR
5.1858
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ USD
$6.03
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ MYR
RM25.326
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ TRY
253.6218
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ JPY
¥922.59
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ ARS
ARS$8,920.0584
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ RUB
488.3697
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ INR
534.0771
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ IDR
Rp100,499.9598
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ PHP
353.6595
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ EGP
￡E.284.8572
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BRL
R$32.2605
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ CAD
C$8.442
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BDT
735.9012
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ NGN
8,701.29
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ COP
$23,281.83
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ ZAR
R.104.6205
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ UAH
253.5012
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ TZS
T.Sh.14,815.71
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ VES
Bs1,344.69
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ CLP
$5,656.14
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ PKR
Rs1,703.8368
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ KZT
3,167.0163
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ THB
฿196.0353
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ TWD
NT$186.327
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ AED
د.إ22.1301
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ CHF
Fr4.824
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ HKD
HK$46.8531
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ AMD
֏2,306.7765
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ MAD
.د.م56.1393
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ MXN
$111.6153
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ SAR
ريال22.6125
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ ETB
Br920.2986
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ KES
KSh779.0157
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ JOD
د.أ4.27527
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ PLN
22.2507
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ RON
лв26.5923
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ SEK
kr57.2247
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BGN
лв10.1907
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ HUF
Ft2,028.2508
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ CZK
127.4139
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ KWD
د.ك1.85121
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ ILS
19.5975
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BOB
Bs41.7879
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ AZN
10.251
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ TJS
SM55.5966
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ GEL
16.4016
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ AOA
Kz5,516.9073
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BHD
.د.ب2.27331
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BMD
$6.03
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ DKK
kr39.0744
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ HNL
L158.8302
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ MUR
277.8624
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ NAD
$104.319
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ NOK
kr61.1442
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ NZD
$10.5525
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ PAB
B/.6.03
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ PGK
K25.3863
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ QAR
ر.ق21.9492
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ RSD
дин.613.9746
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ UZS
soʻm72,650.5857
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ ALL
L506.52
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ ANG
ƒ10.7937
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ AWG
ƒ10.7937
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BBD
$12.06
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BAM
KM10.1907
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BIF
Fr17,734.23
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BND
$7.839
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BSD
$6.03
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ JMD
$967.6944
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ KHR
24,216.8418
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ KMF
Fr2,568.78
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ LAK
131,086.9539
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ LKR
රු1,835.5923
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ MDL
L102.0276
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ MGA
Ar27,162.135
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ MOP
P48.24
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ MVR
92.862
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ MWK
MK10,468.7433
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ MZN
MT385.6185
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ NPR
रु855.7776
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ PYG
42,764.76
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ RWF
Fr8,749.53
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ SBD
$49.6269
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ SCR
90.5706
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ SRD
$233.964
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ SVC
$52.7022
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ SZL
L104.319
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ TMT
m21.1653
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ TND
د.ت17.52318
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ TTD
$40.8231
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ UGX
Sh21,008.52
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ XAF
Fr3,431.07
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ XCD
$16.281
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ XOF
Fr3,431.07
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ XPF
Fr621.09
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BWP
P80.9226
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ BZD
$12.1203
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ CVE
$578.1564
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ DJF
Fr1,067.31
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ DOP
$387.9099
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ DZD
د.ج788.8446
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ FJD
$13.6881
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ GNF
Fr52,430.85
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ GTQ
Q46.1898
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ GYD
$1,261.2348
1 AVIAH Protocol(AVIAH) ເຖິງ ISK
kr759.78

ແຫຼງຂໍ້ມູນ AVIAH Protocol

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ AVIAH Protocol ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ
ເວັບໄຊທ AVIAH Protocol ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ AVIAH Protocol

ມື້ນີ້ມີAVIAH Protocol (AVIAH) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ AVIAHແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 6.03 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາAVIAHປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​AVIAHປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 6.03. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງAVIAH Protocol?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງAVIAH​ແມ່ນ​-- USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງAVIAH?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນAVIAHແມ່ນ-- USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງAVIAH?
AVIAH ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ-- USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງAVIAH?
AVIAHຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່-- USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດAVIAH?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການAVIAHແມ່ນ$ 62.94K USD.
ປີນີ້AVIAHຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
AVIAH ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງAVIAHການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:37:24 (UTC+8)

AVIAH Protocol (AVIAH) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

AVIAH -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6.03 USD

ຊື້ຂາຍ AVIAH

AVIAH/USDT
$6.03
$6.03$6.03
+0.04%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,445.39
$105,445.39$105,445.39

-0.28%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,531.39
$3,531.39$3,531.39

-1.60%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.29
$160.29$160.29

-3.86%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2063
$1.2063$1.2063

-20.75%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,445.39
$105,445.39$105,445.39

-0.28%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,531.39
$3,531.39$3,531.39

-1.60%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.29
$160.29$160.29

-3.86%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2874
$2.2874$2.2874

-1.70%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16449
$0.16449$0.16449

-1.47%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03528
$0.03528$0.03528

+252.80%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07647
$0.07647$0.07647

+173.88%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$51.044
$51.044$51.044

+139.68%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000008652
$0.0000008652$0.0000008652

+117.27%

ໂລໂກ້ DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000047
$0.000047$0.000047

+113.63%