ລາຄາສົດBroadcomຂອງມື້ນີ້359.33 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດAVGOONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວAVGOONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດBroadcomຂອງມື້ນີ້359.33 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດAVGOONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວAVGOONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ AVGOON

AVGOON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ AVGOON

AVGOON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

AVGOON Tokenomics

AVGOON ການຄາດຄະເນລາຄາ

AVGOON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ AVGOON

ໂລໂກ້ Broadcom

Broadcom ລາຄາ (AVGOON)

1 AVGOON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

-2.34%1D
USD
Broadcom (AVGOON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:22:36 (UTC+8)

Broadcom (AVGOON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
ສູງກວ່າ 24H

+0.06%

-2.34%

-0.85%

-0.85%

Broadcom (AVGOON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 359.33. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, AVGOONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 358.44 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 375.08, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. AVGOONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 390.63879187276996, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 297.29808264469034.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, AVGOONມີການປ່ຽນແປງ+0.06%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.34%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.85%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Broadcom (AVGOON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2062

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານBroadcomການຊື້ຂາຍ$ 1.15M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 55.98K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງAVGOONແມ່ນ3.21Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ3206.04244563. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.15M.

Broadcom (AVGOON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Broadcom ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -8.6098-2.34%
30 ມື້$ +18.74+5.50%
60 ວັນ$ +79.33+28.33%
90 ວັນ$ +79.33+28.33%
Broadcom ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, AVGOONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -8.6098 (-2.34%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Broadcom ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +18.74 (+5.50%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Broadcom ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, AVGOON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +79.33 (+28.33%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Broadcom ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +79.33 (+28.33%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Broadcom (AVGOON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າBroadcomປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Broadcom (AVGOON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Broadcom ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Broadcom ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງAVGOON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບBroadcom ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການBroadcom ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Broadcom ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Broadcom (AVGOON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Broadcom (AVGOON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບBroadcom.

ກວດເບິ່ງການBroadcomຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Broadcom (AVGOON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງBroadcom (AVGOON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ AVGOON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Broadcom(AVGOON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Broadcom ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Broadcom ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

AVGOON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ VND
9,455,768.95
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ AUD
A$549.7749
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ GBP
273.0908
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ EUR
309.0238
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ USD
$359.33
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ MYR
RM1,509.186
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ TRY
15,117.0131
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ JPY
¥54,977.49
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ ARS
ARS$531,549.6824
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ RUB
29,102.1367
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ INR
31,825.8581
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ IDR
Rp5,988,830.9378
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ PHP
21,078.2978
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ EGP
￡E.16,978.3425
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BRL
R$1,922.4155
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ CAD
C$503.062
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BDT
43,852.6332
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ NGN
518,513.19
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ COP
$1,387,373.13
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ ZAR
R.6,230.7822
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ UAH
15,106.2332
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ TZS
T.Sh.882,873.81
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ VES
Bs80,130.59
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ CLP
$337,051.54
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ PKR
Rs101,532.2848
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ KZT
188,723.7093
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ THB
฿11,685.4116
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ TWD
NT$11,103.297
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ AED
د.إ1,318.7411
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ CHF
Fr287.464
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ HKD
HK$2,791.9941
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ AMD
֏137,461.6915
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ MAD
.د.م3,345.3623
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ MXN
$6,647.605
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ SAR
ريال1,347.4875
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ ETB
Br54,840.9446
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ KES
KSh46,421.8427
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ JOD
د.أ254.76497
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ PLN
1,325.9277
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ RON
лв1,584.6453
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ SEK
kr3,410.0417
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BGN
лв607.2677
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ HUF
Ft120,864.2388
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ CZK
7,596.2362
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ KWD
د.ك110.31431
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ ILS
1,167.8225
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BOB
Bs2,490.1569
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ AZN
610.861
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ TJS
SM3,313.0226
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ GEL
977.3776
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ AOA
Kz328,754.6103
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BHD
.د.ب135.46741
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BMD
$359.33
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ DKK
kr2,328.4584
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ HNL
L9,464.7522
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ MUR
16,557.9264
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ NAD
$6,216.409
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ NOK
kr3,643.6062
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ NZD
$628.8275
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ PAB
B/.359.33
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ PGK
K1,512.7793
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ QAR
ر.ق1,307.9612
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ RSD
дин.36,601.3538
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ UZS
soʻm4,329,276.1127
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ ALL
L30,183.72
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ ANG
ƒ643.2007
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ AWG
ƒ643.2007
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BBD
$718.66
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BAM
KM607.2677
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BIF
Fr1,056,789.53
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BND
$467.129
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BSD
$359.33
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ JMD
$57,665.2784
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ KHR
1,443,090.8398
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ KMF
Fr153,074.58
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ LAK
7,811,521.5829
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ LKR
රු109,383.6453
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ MDL
L6,079.8636
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ MGA
Ar1,618,601.985
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ MOP
P2,874.64
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ MVR
5,533.682
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ MWK
MK623,836.4063
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ MZN
MT22,979.1535
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ NPR
रु50,996.1136
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ PYG
2,548,368.36
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ RWF
Fr521,387.83
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ SBD
$2,957.2859
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ SCR
5,397.1366
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ SRD
$13,942.004
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ SVC
$3,140.5442
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ SZL
L6,216.409
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ TMT
m1,261.2483
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ TND
د.ت1,044.21298
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ TTD
$2,432.6641
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ UGX
Sh1,251,905.72
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ XAF
Fr204,458.77
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ XCD
$970.191
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ XOF
Fr204,458.77
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ XPF
Fr37,010.99
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BWP
P4,822.2086
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ BZD
$722.2533
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ CVE
$34,452.5604
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ DJF
Fr63,601.41
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ DOP
$23,115.6989
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ DZD
د.ج46,975.2109
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ FJD
$815.6791
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ GNF
Fr3,124,374.35
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ GTQ
Q2,752.4678
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ GYD
$75,157.4628
1 Broadcom(AVGOON) ເຖິງ ISK
kr45,275.58

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Broadcom

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Broadcom ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Broadcom ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Broadcom

ມື້ນີ້ມີBroadcom (AVGOON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ AVGOONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 359.33 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາAVGOONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​AVGOONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 359.33. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງBroadcom?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງAVGOON​ແມ່ນ​$ 1.15M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງAVGOON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນAVGOONແມ່ນ 3.21K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງAVGOON?
AVGOON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 390.63879187276996 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງAVGOON?
AVGOONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 297.29808264469034 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດAVGOON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການAVGOONແມ່ນ$ 55.98K USD.
ປີນີ້AVGOONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
AVGOON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງAVGOONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
Broadcom (AVGOON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

