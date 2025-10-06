ແລກປ່ຽນDEX+
ລາຄາສົດAster Inuຂອງມື້ນີ້0.000245 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດASTERINUລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວASTERINUໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດAster Inuຂອງມື້ນີ້0.000245 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດASTERINUລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວASTERINUໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ASTERINU

ASTERINU ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ASTERINU

ASTERINU ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ASTERINU Tokenomics

ASTERINU ການຄາດຄະເນລາຄາ

ASTERINU ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ ASTERINU

ASTERINUຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

ASTERINU Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Aster Inu

Aster Inu ລາຄາ (ASTERINU)

1 ASTERINU ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$0.000245
$0.000245$0.000245
+3.81%1D
USD
Aster Inu (ASTERINU) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:05:03 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 0.000234
$ 0.000234$ 0.000234
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 0.000293
$ 0.000293$ 0.000293
ສູງກວ່າ 24H

$ 0.000234
$ 0.000234$ 0.000234

$ 0.000293
$ 0.000293$ 0.000293

$ 0.008002267526781424
$ 0.008002267526781424$ 0.008002267526781424

$ 0.000230910459771523
$ 0.000230910459771523$ 0.000230910459771523

-2.00%

+3.81%

-10.91%

-10.91%

Aster Inu (ASTERINU) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 0.000245. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ASTERINUມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 0.000234 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 0.000293, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ASTERINUລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 0.008002267526781424, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 0.000230910459771523.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ASTERINUມີການປ່ຽນແປງ-2.00%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, +3.81%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -10.91%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Aster Inu (ASTERINU) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2773

$ 242.55K
$ 242.55K$ 242.55K

$ 7.73K
$ 7.73K$ 7.73K

$ 245.00K
$ 245.00K$ 245.00K

990.00M
990.00M 990.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

98.99%

BSC

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານAster Inuການຊື້ຂາຍ$ 242.55K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 7.73K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງASTERINUແມ່ນ990.00Mກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1000000000. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 245.00K.

Aster Inu (ASTERINU) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Aster Inu ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ +0.00000899+3.81%
30 ມື້$ -0.000958-79.64%
60 ວັນ$ -0.001255-83.67%
90 ວັນ$ -0.001255-83.67%
Aster Inu ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, ASTERINUບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ +0.00000899 (+3.81%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Aster Inu ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.000958 (-79.64%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Aster Inu ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, ASTERINU ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ -0.001255 (-83.67%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Aster Inu ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ -0.001255 (-83.67%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Aster Inu (ASTERINU)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າAster Inuປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Aster Inu (ASTERINU)

The community-driven meme token inspired by Aster’s mission of seamless cross-chain connectivity, blending crypto utility with meme culture.

Aster Inu ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Aster Inu ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງASTERINU ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບAster Inu ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການAster Inu ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Aster Inu ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Aster Inu (ASTERINU) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Aster Inu (ASTERINU) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບAster Inu.

ກວດເບິ່ງການAster Inuຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Aster Inu (ASTERINU) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງAster Inu (ASTERINU) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ASTERINU ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Aster Inu(ASTERINU)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Aster Inu ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Aster Inu ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ASTERINU ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ VND
6.447175
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ AUD
A$0.00037485
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ GBP
0.0001862
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ EUR
0.0002107
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ USD
$0.000245
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ MYR
RM0.001029
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ TRY
0.0103047
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ JPY
¥0.037485
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ ARS
ARS$0.3624236
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ RUB
0.01984255
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ INR
0.02170945
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ IDR
Rp4.0833317
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ PHP
0.0143717
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ EGP
￡E.0.01157625
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BRL
R$0.00131075
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ CAD
C$0.000343
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BDT
0.0298998
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ NGN
0.353535
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ COP
$0.945945
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ ZAR
R.0.0042532
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ UAH
0.0102998
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ TZS
T.Sh.0.60344725
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ VES
Bs0.054635
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ CLP
$0.22981
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ PKR
Rs0.0692272
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ KZT
0.12867645
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ THB
฿0.0079674
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ TWD
NT$0.00757295
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ AED
د.إ0.00089915
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ CHF
Fr0.000196
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ HKD
HK$0.00190365
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ AMD
֏0.09372475
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ MAD
.د.م0.00228095
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ MXN
$0.00453495
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ SAR
ريال0.00091875
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ ETB
Br0.0373919
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ KES
KSh0.0316638
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ JOD
د.أ0.000173705
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ PLN
0.00090405
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ RON
лв0.00108045
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ SEK
kr0.0023275
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BGN
лв0.00041405
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ HUF
Ft0.0823788
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ CZK
0.00517685
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ KWD
د.ك0.000075215
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ ILS
0.00079625
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BOB
Bs0.00169785
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ AZN
0.0004165
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ TJS
SM0.0022589
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ GEL
0.0006664
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ AOA
Kz0.22415295
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BHD
.د.ب0.000092365
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BMD
$0.000245
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ DKK
kr0.0015876
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ HNL
L0.0064533
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ MUR
0.0112896
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ NAD
$0.0042385
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ NOK
kr0.0024843
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ NZD
$0.0004312
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ PAB
B/.0.000245
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ PGK
K0.00103145
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ QAR
ر.ق0.0008918
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ RSD
дин.0.02494345
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ UZS
soʻm2.95180655
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ ALL
L0.02058
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ ANG
ƒ0.00043855
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ AWG
ƒ0.00043855
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BBD
$0.00049
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BAM
KM0.00041405
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BIF
Fr0.720545
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BND
$0.0003185
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BSD
$0.000245
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ JMD
$0.0393176
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ KHR
0.9839347
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ KMF
Fr0.10437
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ LAK
5.32608685
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ LKR
රු0.07458045
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ MDL
L0.0041454
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ MGA
Ar1.1036025
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ MOP
P0.00196
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ MVR
0.003773
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ MWK
MK0.42534695
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ MZN
MT0.01566775
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ NPR
रु0.0347704
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ PYG
1.73754
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ RWF
Fr0.355495
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ SBD
$0.00201635
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ SCR
0.00352555
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ SRD
$0.009506
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ SVC
$0.0021413
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ SZL
L0.0042385
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ TMT
m0.00085995
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ TND
د.ت0.00071197
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ TTD
$0.00165865
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ UGX
Sh0.85358
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ XAF
Fr0.139405
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ XCD
$0.0006615
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ XOF
Fr0.139405
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ XPF
Fr0.025235
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BWP
P0.0032879
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ BZD
$0.00049245
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ CVE
$0.0234906
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ DJF
Fr0.043365
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ DOP
$0.01576085
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ DZD
د.ج0.0320509
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ FJD
$0.00055615
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ GNF
Fr2.130275
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ GTQ
Q0.0018767
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ GYD
$0.0512442
1 Aster Inu(ASTERINU) ເຖິງ ISK
kr0.03087

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Aster Inu

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Aster Inu ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Aster Inu ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Aster Inu

ມື້ນີ້ມີAster Inu (ASTERINU) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ASTERINUແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 0.000245 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາASTERINUປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ASTERINUປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 0.000245. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງAster Inu?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງASTERINU​ແມ່ນ​$ 242.55K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງASTERINU?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນASTERINUແມ່ນ 990.00M USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງASTERINU?
ASTERINU ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 0.008002267526781424 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງASTERINU?
ASTERINUຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 0.000230910459771523 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດASTERINU?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການASTERINUແມ່ນ$ 7.73K USD.
ປີນີ້ASTERINUຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ASTERINU ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງASTERINUການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:05:03 (UTC+8)

Aster Inu (ASTERINU) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

