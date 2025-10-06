ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດASML Holding NVຂອງມື້ນີ້1054.23 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດASMLONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວASMLONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດASML Holding NVຂອງມື້ນີ້1054.23 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດASMLONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວASMLONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ASMLON

ASMLON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ASMLON

ASMLON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ASMLON Tokenomics

ASMLON ການຄາດຄະເນລາຄາ

ASMLON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ ASMLON

ASMLONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

ASMLON Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ ASML Holding NV

ASML Holding NV ລາຄາ (ASMLON)

1 ASMLON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$1,054.23
$1,054.23$1,054.23
-1.56%1D
USD
ASML Holding NV (ASMLON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:04:48 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 1,054.1
$ 1,054.1$ 1,054.1
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 1,074.25
$ 1,074.25$ 1,074.25
ສູງກວ່າ 24H

$ 1,054.1
$ 1,054.1$ 1,054.1

$ 1,074.25
$ 1,074.25$ 1,074.25

$ 1,087.8260089245405
$ 1,087.8260089245405$ 1,087.8260089245405

$ 732.0144981577465
$ 732.0144981577465$ 732.0144981577465

-0.70%

-1.55%

-0.54%

-0.54%

ASML Holding NV (ASMLON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 1,054.23. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ASMLONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 1,054.1 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 1,074.25, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ASMLONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 1,087.8260089245405, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 732.0144981577465.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ASMLONມີການປ່ຽນແປງ-0.70%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -1.55%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -0.54%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

ASML Holding NV (ASMLON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.1915

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

$ 56.94K
$ 56.94K$ 56.94K

$ 1.57M
$ 1.57M$ 1.57M

1.49K
1.49K 1.49K

1,491.53402094
1,491.53402094 1,491.53402094

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານASML Holding NVການຊື້ຂາຍ$ 1.57M 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 56.94K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງASMLONແມ່ນ1.49Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ1491.53402094. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 1.57M.

ASML Holding NV (ASMLON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ ASML Holding NV ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -16.7066-1.55%
30 ມື້$ +35.95+3.53%
60 ວັນ$ +304.23+40.56%
90 ວັນ$ +304.23+40.56%
ASML Holding NV ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, ASMLONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -16.7066 (-1.55%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

ASML Holding NV ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +35.95 (+3.53%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

ASML Holding NV ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, ASMLON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +304.23 (+40.56%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

ASML Holding NV ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +304.23 (+40.56%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ ASML Holding NV (ASMLON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າASML Holding NVປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ ASML Holding NV (ASMLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

ASML Holding NV ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ ASML Holding NV ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງASMLON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບASML Holding NV ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການASML Holding NV ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

ASML Holding NV ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

ASML Holding NV (ASMLON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ ASML Holding NV (ASMLON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບASML Holding NV.

ກວດເບິ່ງການASML Holding NVຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

ASML Holding NV (ASMLON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງASML Holding NV (ASMLON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ASMLON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື ASML Holding NV(ASMLON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ ASML Holding NV ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ ASML Holding NV ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ASMLON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ VND
27,742,062.45
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ AUD
A$1,612.9719
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ GBP
801.2148
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ EUR
906.6378
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ USD
$1,054.23
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ MYR
RM4,427.766
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ TRY
44,340.9138
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ JPY
¥161,297.19
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ ARS
ARS$1,559,501.3544
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ RUB
85,382.0877
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ INR
93,415.3203
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ IDR
Rp17,570,492.9718
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ PHP
61,841.1318
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ EGP
￡E.49,812.3675
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BRL
R$5,640.1305
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ CAD
C$1,475.922
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BDT
128,658.2292
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ NGN
1,521,253.89
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ COP
$4,070,382.03
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ ZAR
R.18,301.4328
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ UAH
44,319.8292
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ TZS
T.Sh.2,596,621.2015
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ VES
Bs235,093.29
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ CLP
$988,867.74
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ PKR
Rs297,883.2288
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ KZT
553,692.1383
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ THB
฿34,283.5596
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ TWD
NT$32,586.2493
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ AED
د.إ3,869.0241
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ CHF
Fr843.384
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ HKD
HK$8,191.3671
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ AMD
֏403,295.6865
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ MAD
.د.م9,814.8813
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ MXN
$19,513.7973
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ SAR
ريال3,953.3625
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ ETB
Br160,896.5826
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ KES
KSh136,248.6852
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ JOD
د.أ747.44907
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ PLN
3,890.1087
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ RON
лв4,649.1543
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ SEK
kr10,015.185
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BGN
лв1,781.6487
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ HUF
Ft354,474.2952
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ CZK
22,275.8799
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ KWD
د.ك323.64861
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ ILS
3,426.2475
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BOB
Bs7,305.8139
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ AZN
1,792.191
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ TJS
SM9,720.0006
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ GEL
2,867.5056
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ AOA
Kz964,525.5693
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BHD
.د.ب397.44471
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BMD
$1,054.23
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ DKK
kr6,831.4104
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ HNL
L27,768.4182
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ MUR
48,578.9184
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ NAD
$18,238.179
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ NOK
kr10,689.8922
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ NZD
$1,855.4448
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ PAB
B/.1,054.23
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ PGK
K4,438.3083
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ QAR
ر.ق3,837.3972
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ RSD
дин.107,331.1563
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ UZS
soʻm12,701,563.3437
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ ALL
L88,555.32
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ ANG
ƒ1,887.0717
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ AWG
ƒ1,887.0717
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BBD
$2,108.46
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BAM
KM1,781.6487
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BIF
Fr3,100,490.43
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BND
$1,370.499
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BSD
$1,054.23
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ JMD
$169,182.8304
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ KHR
4,233,850.9338
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ KMF
Fr449,101.98
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ LAK
22,918,043.0199
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ LKR
රු320,918.1543
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ MDL
L17,837.5716
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ MGA
Ar4,748,779.035
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ MOP
P8,433.84
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ MVR
16,235.142
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ MWK
MK1,830,259.2453
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ MZN
MT67,418.0085
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ NPR
रु149,616.3216
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ PYG
7,476,599.16
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ RWF
Fr1,529,687.73
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ SBD
$8,676.3129
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ SCR
15,170.3697
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ SRD
$40,904.124
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ SVC
$9,213.9702
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ SZL
L18,238.179
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ TMT
m3,700.3473
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ TND
د.ت3,063.59238
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ TTD
$7,137.1371
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ UGX
Sh3,672,937.32
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ XAF
Fr599,856.87
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ XCD
$2,846.421
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ XOF
Fr599,856.87
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ XPF
Fr108,585.69
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BWP
P14,147.7666
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ BZD
$2,119.0023
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ CVE
$101,079.5724
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ DJF
Fr186,598.71
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ DOP
$67,818.6159
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ DZD
د.ج137,914.3686
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ FJD
$2,393.1021
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ GNF
Fr9,166,529.85
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ GTQ
Q8,075.4018
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ GYD
$220,502.7468
1 ASML Holding NV(ASMLON) ເຖິງ ISK
kr132,832.98

ແຫຼງຂໍ້ມູນ ASML Holding NV

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ ASML Holding NV ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ ASML Holding NV ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ ASML Holding NV

ມື້ນີ້ມີASML Holding NV (ASMLON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ASMLONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 1,054.23 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາASMLONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ASMLONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 1,054.23. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງASML Holding NV?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງASMLON​ແມ່ນ​$ 1.57M USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງASMLON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນASMLONແມ່ນ 1.49K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງASMLON?
ASMLON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 1,087.8260089245405 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງASMLON?
ASMLONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 732.0144981577465 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດASMLON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການASMLONແມ່ນ$ 56.94K USD.
ປີນີ້ASMLONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ASMLON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງASMLONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 14:04:48 (UTC+8)

ASML Holding NV (ASMLON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ASMLON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

ASMLON
ASMLON
USD
USD

1 ASMLON = 1,054.23 USD

ຊື້ຂາຍ ASMLON

ASMLON/USDT
$1,054.23
$1,054.23$1,054.23
-1.55%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,573.01
$104,573.01$104,573.01

-1.11%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,507.00
$3,507.00$3,507.00

-2.28%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$158.49
$158.49$158.49

-4.94%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1067
$1.1067$1.1067

-27.29%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$104,573.01
$104,573.01$104,573.01

-1.11%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,507.00
$3,507.00$3,507.00

-2.28%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$158.49
$158.49$158.49

-4.94%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2636
$2.2636$2.2636

-2.72%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16234
$0.16234$0.16234

-2.76%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000012974
$0.0000012974$0.0000012974

+225.81%

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03469
$0.03469$0.03469

+246.90%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07719
$0.07719$0.07719

+176.46%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$47.661
$47.661$47.661

+123.80%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002193
$0.0000000000002193$0.0000000000002193

+119.30%