ແລກປ່ຽນDEX+
ຊື້ຄຣິປໂຕຕະຫຼາດSpotFutures500XEarnງານ
ເພີ່ມ
Blue Chip Blitz
ລາຄາສົດArm Holdings PLCຂອງມື້ນີ້166.18 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດARMONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວARMONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.ລາຄາສົດArm Holdings PLCຂອງມື້ນີ້166.18 USD. ຕິດຕາມການອັບເດດARMONລາຄາໃນເວລາUSD ຈິງ, ຕາຕະລາງສົດ, ມູນຄ່າຕະຫຼາດ, ປະລິມານການຊື້ຂາຍ 24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ ອື່ນໆອີກ. ສຳຫຼວດແນວARMONໂນ້ມລາຄາຢູ່ MEXC ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍດຽວນີ້.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ARMON

ARMON ຂໍ້ມູນລາຄາ

ແມ່ນຫຍັງ ARMON

ARMON ເວັບໄຊທ໌ທາງການ:

ARMON Tokenomics

ARMON ການຄາດຄະເນລາຄາ

ARMON ປະຫວັດສາດ

ຄູ່ມືການຊື້ ARMON

ARMONຕົວປ່ຽນສະກຸນເງິນ Fiat

ARMON Spot

ກ່ອນເຂົ້າສູ່ຕະຫຼາດ

ມີລາຍໄດ້

Airdrop+

ຂ່າວ

ບລັອກ

ຮຽນຮູ້

ໂລໂກ້ Arm Holdings PLC

Arm Holdings PLC ລາຄາ (ARMON)

1 ARMON ເຖິງUSDລາຄາສົດ:

$166.27
$166.27$166.27
-2.58%1D
USD
Arm Holdings PLC (ARMON) ຕາຕະລາງລາຄາສົດ
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:36:45 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON)ຂໍ້ມູນລາຄາ(USD)

ຊ່ວງ​ລາ​ຄາ​ປ່ຽນ​ແປງ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ​:
$ 166.09
$ 166.09$ 166.09
ຕໍ່າກວ່າ 24 ຊົ່ວໂມງ
$ 173.36
$ 173.36$ 173.36
ສູງກວ່າ 24H

$ 166.09
$ 166.09$ 166.09

$ 173.36
$ 173.36$ 173.36

$ 191.8179294374928
$ 191.8179294374928$ 191.8179294374928

$ 130.83952449123566
$ 130.83952449123566$ 130.83952449123566

-0.65%

-2.58%

-6.92%

-6.92%

Arm Holdings PLC (ARMON) ລາ​ຄາ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ທີ່​ແທ້​ຈິງ​ແມ່ນ $ 166.18. ໃນໄລຍະ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ARMONມີການເຄື່ອນໄຫວການຊື້ຂາຍລະຫວ່າງລະດັບຕໍ່າສຸດ$ 166.09 ແລະ ລະດັບສູງຂອງຕະຫຼາດ$ 173.36, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ. ARMONລາຄາທີ່ສູງຕະຫຼອດເວລາແມ່ນ$ 191.8179294374928, ໃນຂະນະທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດແມ່ນ$ 130.83952449123566.

ໃນແງ່ຂອງການປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນ, ARMONມີການປ່ຽນແປງ-0.65%ໃນຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, -2.58%24 ຊົ່ວໂມງ, ແລະ -6.92%7 ມື້. ຂໍ້ມູນນີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບລວມໄວຂອງແນວໂນ້ມລາຄາຫຼ້າສຸດ ແລະ ນະໂຍບາຍດ້ານຕະຫຼາດໃນ MEXC.

Arm Holdings PLC (ARMON) ຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

No.2179

$ 920.55K
$ 920.55K$ 920.55K

$ 55.82K
$ 55.82K$ 55.82K

$ 920.55K
$ 920.55K$ 920.55K

5.54K
5.54K 5.54K

5,539.4949264
5,539.4949264 5,539.4949264

ETH

ມູນຄ່າຕະຫຼາດໃນປະຈຸບັນແມ່ນກັບປະລິມານArm Holdings PLCການຊື້ຂາຍ$ 920.55K 24 ຊົ່ວໂມງຂອງ $ 55.82K. ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນຂອງARMONແມ່ນ5.54Kກັບການສະຫນອງທັງຫມົດເທົ່າກັບ5539.4949264. ການປະເມີນມູນຄ່າແບບເຈືອຈາງຢ່າງເຕັມສ່ວນ (FDV) ແມ່ນ$ 920.55K.

Arm Holdings PLC (ARMON) ປະຫວັດລາຄາ USD

ຕິດຕາມການປ່ຽນແປງລາຄາຂອງ Arm Holdings PLC ສຳລັບມື້ນີ້, 30 ມື້, 60 ມື້ ແລະ 90 ມື້:

ໄລຍະເວລາປ່ຽນແປງ (USD)ປ່ຽນແປງ (%)
ມື້ນີ້$ -4.4034-2.58%
30 ມື້$ +14.74+9.73%
60 ວັນ$ +66.18+66.18%
90 ວັນ$ +66.18+66.18%
Arm Holdings PLC ການປ່ຽນແປງລາຄາໃນມື້ນີ້

ໃນມື້ນີ້, ARMONບັນທຶກການປ່ຽນແປງ $ -4.4034 (-2.58%), ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກິດຈະກໍາຕະຫຼາດຫລ້າສຸດຂອງມັນ.

Arm Holdings PLC ການປ່ຽນແປງລາຄາ 30 ມື້

ໃນໄລຍະ 30 ມື້ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +14.74 (+9.73%), ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວໂນ້ມໄລຍະສັ້ນຂອງໂທເຄັນ.

Arm Holdings PLC ການປ່ຽນແປງລາຄາ 60 ມື້

ການຂະຫຍາຍຊ່ວງເວລາເບິ່ງເຖິງ 60 ມື້, ARMON ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງ $ +66.18 (+66.18%), ໃຫ້ທັດສະນະທີ່ກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງມັນ.

Arm Holdings PLC ການປ່ຽນແປງລາຄາ 90 ມື້

ການເບິ່ງແນວໂນ້ມ 90 ມື້, ລາຄາໄດ້ປ່ຽນແປງ $ +66.18 (+66.18%), ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບທິດທາງໄລຍະຍາວຂອງໂທເຄັນ.

ຕ້ອງການປົດລັອກປະຫວັດລາຄາທຸກເວລາ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວລາຄາ Arm Holdings PLC (ARMON)? ບໍ?

ກວດເບິ່ງໜ້າArm Holdings PLCປະຫວັດລາຄາດຽວນີ້.

ແມ່ນຫຍັງ Arm Holdings PLC (ARMON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Arm Holdings PLC ມີຢູ່ໃນ MEXC, ສະຫນອງຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການຊື້, ການຖື, ການໂອນ ແລະ Staking ໂທເກັນໂດຍກົງໃນແພລດຟອມຂອງພວກເຮົາ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນນັກລົງທຶນທີ່ມປະສົບການ ຫຼ ືເປັນຜູ້ມາໃໝ່ໃນໂລກຂອງສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ, MEXC ສະເໜີການໂຕ້ຕອບທີ່ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້ ແລະ ເຖິງເຄື່ອງມືທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອຈັດການການລົງທຶນ Arm Holdings PLC ຂອງທ່ານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ໂທເກັນນີ້, ພວກເຮົາເຊີນທ່ານໄປຢ້ຽມຢາມໜ້າການແນະນໍາຊັບສິນດິຈິຕອນຂອງພວກເຮົາ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານສາມາດ:
- ກວດເບິ່ງARMON ຄວາມພ້ອມຂອງ Staking ເພື່ອເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບຮາງວັນໃນການຖືຄອງຂອງທ່ານໄດ້ແນວໃດ.
- ອ່ານການທົບທວນຄືນ ແລະ ການວິເຄາະກ່ຽວກັບArm Holdings PLC ຢູ່ ບລັອກຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບຊາບກ່ຽວກັບທ່າອ່ຽງຂອງຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຊັບພະຍາກອນທີ່ສົມບູນແບບຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະສົບການArm Holdings PLC ການຊື້ຂອງທ່ານລຽບງ່າຍ ແລະ ມີຂໍ້ມູນ, ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານມີເຄື່ອງມື ແລະ ຄວາມຮູ້ທັງໝົດທີ່ຈໍາເປັນໃນການລົງທຶນຢ່າງໝັ້ນໃຈ.

Arm Holdings PLC ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ (USD)

Arm Holdings PLC (ARMON) ມື້ອື່ນ ອາທິດUSDໜ້າ ຫຼື ເດືອນໜ້າຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດ? ຊັບສິນຂອງທ່ານ Arm Holdings PLC (ARMON) ຈະມີມູນຄ່າເທົ່າໃດໃນປີ 2025, 2026, 2027, 2028, ຫຼື ແມ້ກະທັ້ງ 10 ຫຼື 20 ປີຈາກນີ້? ໃຊ້ເຄື່ອງມືການຄາດເດົາລາຄາຂອງພວກເຮົາເພື່ອຄົ້ນຫາທັງການຄາດຄະເນໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວສໍາລັບArm Holdings PLC.

ກວດເບິ່ງການArm Holdings PLCຄາດເດົາລາຄາດຽວນີ້!

Arm Holdings PLC (ARMON) Tokenomics

ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ tokennomics ຂອງArm Holdings PLC (ARMON) ຈະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບມູນຄ່າໄລຍະຍາວ ແລະ ທ່າແຮງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງມັນ. ຈາກການແຈກຢາຍໂທເຄັນກັບການຄຸ້ມຄອງການສະຫນອງ Tokenomics ເປີດເຜີຍໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງໂຄງການ. ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ tokennomics ທີ່ສົມບູນແບບຂອງໂທເຄັນ ARMON ດຽວນີ້!

ວິທີການຊ້ື Arm Holdings PLC(ARMON)

ກຳລັງຄົ້ນຫາ ວິທີການຊື້ Arm Holdings PLC ບໍ? ຂະບວນການແມ່ນກົງໄປກົງມາ ແລະ ບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ! ທ່ານສາมາດຊື້ Arm Holdings PLC ຢ່າງງ່າຍໃນ MEXC ດ້ວຍການປະຕິບັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຄຳແນະນຳວິທີການຊື້. ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ທ່ານ​ມີ​ຄໍາ​ແນະ​ນໍາ​ລະ​ອຽດ​ ແລະ ​ວິ​ດີ​ໂອ tutorials​, ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວິ​ທີ​ການ​ລົງ​ທະ​ບຽນ MEXC ແລະ ​ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ທາງ​ເລືອກ​ການ​ຊໍາ​ລະ​ສະ​ດວກ​ຕ່າງໆ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​.

ARMON ກັບສະກຸນເງິນທ້ອງຖິ່ນ

1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ VND
4,373,026.7
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ AUD
A$254.2554
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ GBP
126.2968
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ EUR
142.9148
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ USD
$166.18
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ MYR
RM697.956
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ TRY
6,989.5308
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ JPY
¥25,425.54
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ ARS
ARS$245,826.7504
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ RUB
13,458.9182
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ INR
14,718.5626
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ IDR
Rp2,769,665.5588
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ PHP
9,746.457
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ EGP
￡E.7,850.3432
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BRL
R$889.063
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ CAD
C$232.652
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BDT
20,280.6072
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ NGN
239,797.74
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ COP
$641,620.98
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ ZAR
R.2,883.223
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ UAH
6,986.2072
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ TZS
T.Sh.408,304.26
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ VES
Bs37,058.14
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ CLP
$155,876.84
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ PKR
Rs46,955.8208
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ KZT
87,279.3978
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ THB
฿5,402.5118
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ TWD
NT$5,134.962
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ AED
د.إ609.8806
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ CHF
Fr132.944
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ HKD
HK$1,291.2186
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ AMD
֏63,572.159
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ MAD
.د.م1,547.1358
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ MXN
$3,075.9918
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ SAR
ريال623.175
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ ETB
Br25,362.3916
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ KES
KSh21,468.7942
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ JOD
د.أ117.82162
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ PLN
613.2042
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ RON
лв732.8538
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ SEK
kr1,577.0482
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BGN
лв280.8442
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ HUF
Ft55,896.3048
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ CZK
3,511.3834
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ KWD
د.ك51.01726
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ ILS
540.085
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BOB
Bs1,151.6274
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ AZN
282.506
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ TJS
SM1,532.1796
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ GEL
452.0096
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ AOA
Kz152,039.7438
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BHD
.د.ب62.64986
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BMD
$166.18
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ DKK
kr1,076.8464
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ HNL
L4,377.1812
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ MUR
7,657.5744
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ NAD
$2,874.914
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ NOK
kr1,685.0652
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ NZD
$290.815
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ PAB
B/.166.18
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ PGK
K699.6178
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ QAR
ر.ق604.8952
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ RSD
дин.16,920.4476
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ UZS
soʻm2,002,168.2142
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ ALL
L13,959.12
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ ANG
ƒ297.4622
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ AWG
ƒ297.4622
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BBD
$332.36
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BAM
KM280.8442
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BIF
Fr488,735.38
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BND
$216.034
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BSD
$166.18
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ JMD
$26,668.5664
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ KHR
667,388.8508
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ KMF
Fr70,792.68
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ LAK
3,612,608.6234
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ LKR
රු50,586.8538
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ MDL
L2,811.7656
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ MGA
Ar748,557.81
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ MOP
P1,329.44
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ MVR
2,559.172
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ MWK
MK288,506.7598
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ MZN
MT10,627.211
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ NPR
रु23,584.2656
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ PYG
1,178,548.56
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ RWF
Fr241,127.18
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ SBD
$1,367.6614
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ SCR
2,496.0236
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ SRD
$6,447.784
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ SVC
$1,452.4132
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ SZL
L2,874.914
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ TMT
m583.2918
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ TND
د.ت482.91908
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ TTD
$1,125.0386
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ UGX
Sh578,971.12
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ XAF
Fr94,556.42
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ XCD
$448.686
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ XOF
Fr94,556.42
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ XPF
Fr17,116.54
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BWP
P2,230.1356
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ BZD
$334.0218
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ CVE
$15,933.3384
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ DJF
Fr29,413.86
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ DOP
$10,690.3594
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ DZD
د.ج21,724.7114
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ FJD
$377.2286
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ GNF
Fr1,444,935.1
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ GTQ
Q1,272.9388
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ GYD
$34,758.2088
1 Arm Holdings PLC(ARMON) ເຖິງ ISK
kr20,938.68

ແຫຼງຂໍ້ມູນ Arm Holdings PLC

ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເລື່ອງ Arm Holdings PLC ຢ່າງລະອຽດ, ຂໍແນະນຳໃຫສຶກສາເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ເອກະສານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ເວັບໄຊທ໌ທາງການ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ:

ເວັບໄຊທ Arm Holdings PLC ທາງການ
ບລັອກ Explorer

ປະຊາຊົນຍັງຖາມວ່າ: ຄໍາຖາມອື່ນໆກ່ຽວກັບ Arm Holdings PLC

ມື້ນີ້ມີArm Holdings PLC (ARMON) ຄ່າເທົ່າໃດ?
ລາຄາສົດ ARMONແມ່ນUSDໄດ້ຮັບ 166.18 USDການປັບປຸງໃນເວລາຈິງດ້ວຍຂໍ້ມູນຕະຫຼາດຫຼ້າສຸດ.
ລາຄາARMONປະຈຸບັນUSDແມ່ນຫຍັງ?
ລາ​ຄາ​ໃນ​ARMONປະ​ຈຸ​ບັນ​USDແມ່ນ$ 166.18. ລອງໃຊ້ຕົວແປງ MEXC ສຳລັບການປ່ຽນໂທເຄັນທີ່ຖືກຕ້ອງ.
ມູນຄ່າຕະຫຼາດແມ່ນຫຍັງArm Holdings PLC?
ມູນ​ຄ່າ​ຕະ​ຫຼາດ​ຂອງARMON​ແມ່ນ​$ 920.55K USD. ມູນຄ່າຕະຫຼາດ = ລາຄາປັດຈຸບັນ × ປະລິມານການໄຫຼວຽນ. ຊີ້ບອກມູນຄ່າຕະຫຼາດທັງໝົດ ແລະ ການຈັດອັນດັບຂອງໂທເຄັນ.
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນແມ່ນຫຍັງARMON?
ການສະຫນອງການໄຫຼວຽນARMONແມ່ນ 5.54K USD.
ລາຄາສູງສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATH) ແມ່ນຫຍັງARMON?
ARMON ບັນລຸລາຄາ ATH ຂອງ 191.8179294374928 USD.
ລາຄາຕໍ່າສຸດຕະຫຼອດເວລາ (ATL) ແມ່ນຫຍັງARMON?
ARMONຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນລາຄາຂອງ ATL ຢູ່ 130.83952449123566 USD.
ປະລິມານການຊື້ຂາຍແມ່ນເທົ່າໃດARMON?
ປະລິມານການຊື້ຂາຍສົດ 24 ຊົ່ວໂມງສໍາລັບການARMONແມ່ນ$ 55.82K USD.
ປີນີ້ARMONຈະສູງຂຶ້ນບໍ?
ARMON ອາດ​ຈະ​ສູງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ປີ​ນີ້ ອີງ​ຕາມ​ສະພາບ​ການ​ຕະຫຼາດ ​ແລະ ການ​ພັດທະນາ​ໂຄງການ. ກວດເບິ່ງARMONການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ລາ​ຄາ​ຂອງພວກເຮົາສໍາລັບການວິເຄາະໃນຄວາມເລິກຫຼາຍຂຶ້ນ.
ອັບເດດໜ້າຫຼ້າສຸດ:2025-11-04 13:36:45 (UTC+8)

Arm Holdings PLC (ARMON) ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ

ເວລາ (UTC+8)ປະເພດຂໍ້ມູນ
11-03 17:18:56ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21ການປັບປຸງອຸດສາຫະກໍາ
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

ຂ່າວດ່ວນ

ເທດໃຈຖ້າເພີ່ມຂຶ້ນຈິງຂອງຄົນຈໍານວນຫຼາຍທີ່ຍັງສາມາດສູນທຶນໃນເວລາບັນດິບ?

October 6, 2025

ຄູ່ມືສໍາລັບຜູ້ໃໝ່ໃນການຄໍານວນອະນາຄົດ: ການເຂົ້າໃຈເບດຮຽນກ່ຽວກັບຂັໍ້ຖືກກ່ຽວກັບການເລີ່ມເປັນ

September 23, 2025

Aster (ASTER) ຂຶ້ນ 1650% ໃນຄວາມເປີດຕົວ！ ສາມາດການເຕິບໂຕໃນສາຍສິນແລະສະຖານທີ່ປ່ອນກະດ່ວນຕໍ່ສິນຄ້າຄົນນຶກເງີ່ມໃນຄ່າຍືນຂອງມັນໄດ້ແບບໃດ ບໍ?

September 23, 2025
ເບິ່ງເພີ່ມເຕີມ

ປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ລາຄາສະກຸນເງິນດິຈິຕອລແມ່ນຂຶ້ນກັບຄວາມສ່ຽງຕະຫຼາດ ແລະ ຄວາມຜັນຜວນຂອງລາຄາສູງ. ທ່ານຄວນລົງທຶນໃນໂຄງການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນທີ່ທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບ ແລະ ບ່ອນທີ່ທ່ານເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ທ່ານ​ຄວນ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ລະ​ມັດ​ລະ​ວັງ​ປະ​ສົບ​ການ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ທ່ານ​, ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​, ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ ແລະ ​ຄວາມ​ທົນ​ທານ​ຕໍ່​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ ແລະ ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ທາງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ລາດ​ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ລົງ​ທຶນ​ໃດໆ​. ເອກະສານນີ້ບໍ່ຄວນຖືກແປເປັນຄໍາແນະນໍາທາງດ້ານການເງິນ. ການປະຕິບັດທີ່ຜ່ານມາບໍ່ແມ່ນຕົວຊີ້ວັດທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງການປະຕິບັດໃນອະນາຄົດ. ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນຂອງທ່ານສາມາດຫຼຸດລົງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ທ່ານອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄືນຈໍານວນເງິນທີ່ທ່ານລົງທຶນ. ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ sole ສໍາລັບການຕັດສິນໃຈລົງທຶນຂອງທ່ານ. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການສູນເສຍໃດໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງເງື່ອນໄຂການນໍາໃຊ້ ແລະ ຄໍາເຕືອນຄວາມສ່ຽງຂອງພວກເຮົາ. ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະກຸນເງິນດິຈິຕອລ ທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງທີ່ນໍາສະເໜີຢູ່ທີ່ນີ້ (ເຊັ່ນ: ລາຄາໃນປັດຈຸບັນຂອງມັນ) ແມ່ນອີງໃສ່ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນພາກສ່ວນທີສາມ. ພວກມັນຖືກນໍາສະເໜີໃຫ້ທ່ານໃນ "ຕາມທີ່" ພື້ນຖານ ແລະ ສໍາລັບຈຸດປະສົງຂໍ້ມູນເທົ່ານັ້ນ, ໂດຍບໍ່ມີການເປັນຕົວແທນຫຼືການຮັບປະກັນໃດໆ. ລິ້ງທີ່ສະໜອງໃຫ້ກັບເວັບໄຊທ໌ພາກສ່ວນທີສາມແມ່ນບໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງ MEXC. MEXC ບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖື ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເວັບໄຊພາກສ່ວນທີສາມດັ່ງກ່າວ ແລະ ເນື້ອຫາຂອງພວກມັນ.

ARMON -ເຖິງUSD ເຄື່ອງຄິດເລກ

ຈໍານວນ

ARMON
ARMON
USD
USD

1 ARMON = 166.18 USD

ຊື້ຂາຍ ARMON

ARMON/USDT
$166.27
$166.27$166.27
-2.54%

ເຂົ້າຮ່ວມ MEXC ມື້ນີ້

-- ຄ່າບໍລິການຜູ້ສ້າງ Spot, -- ຄ່າບໍລິການຜູ້ຮັບ Spot
-- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຜະລິດ Futures , -- ຄ່າທໍານຽມຜູ້ຮັບ Futures

ຮ້ອນແຮງ

ໃນປັດຈຸບັນສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີທ່າອ່ຽງທີ່ກໍາລັງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດທີ່ສໍາຄັນ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,425.09
$105,425.09$105,425.09

-0.30%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,530.37
$3,530.37$3,530.37

-1.63%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.19
$160.19$160.19

-3.92%

ໂລໂກ້ USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

ໂລໂກ້ ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.2050
$1.2050$1.2050

-20.83%

ປະລິມານສູງສຸດ

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລທີ່ມີປະລິມານການຊື້ຂາຍສູງສຸດ

ໂລໂກ້ Bitcoin

Bitcoin

BTC

$105,425.09
$105,425.09$105,425.09

-0.30%

ໂລໂກ້ Ethereum

Ethereum

ETH

$3,530.37
$3,530.37$3,530.37

-1.63%

ໂລໂກ້ Solana

Solana

SOL

$160.19
$160.19$160.19

-3.92%

ໂລໂກ້ XRP

XRP

XRP

$2.2862
$2.2862$2.2862

-1.75%

ໂລໂກ້ DOGE

DOGE

DOGE

$0.16437
$0.16437$0.16437

-1.55%

ເພີ່ມໃໝ່

ສະກຸນເງິນດິຈິຕອລຫຼ້າສຸດທີ່ມີຢູ່ໃນການຊື້ຂາຍ

ໂລໂກ້ Momentum

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Play AI

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ BGEO

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Intuition

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ໂລໂກ້ Sentism

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ຜູ້ໄດ້ຮັບກຳໄລຕິດອັນດັບ

ເຄື່ອງປໍ້າຄຣິບໂຕຍອດນິຍົມໃນມື້ນີ້

ໂລໂກ້ PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03528
$0.03528$0.03528

+252.80%

ໂລໂກ້ Bondex

Bondex

BDXN

$0.07589
$0.07589$0.07589

+171.81%

ໂລໂກ້ Decred

Decred

DCR

$52.001
$52.001$52.001

+144.18%

ໂລໂກ້ Notevia

Notevia

NVA

$0.0000008652
$0.0000008652$0.0000008652

+117.27%

ໂລໂກ້ OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001844
$0.0000000000001844$0.0000000000001844

+84.40%